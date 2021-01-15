Экипаж «КАМАЗ-мастер» столкнулся с вертолетом в воздухе
Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова столкнулся с вертолетом во время прохождения 12-го этапа ралли «Дакар-2021».
На видео с инцидентом видно, что пилот опустился слишком низко над грузовиком. При прохождении Шибаловым маленькой преграды КАМАЗ подпрыгнул и задел полозья вертолета.
#DakarRally2021 #DakarInSaudi #dakar #Dakar #kamaz #2021 #_2021 helicopter crashed the roof of the kamaz today pic.twitter.com/rG2p1EcpIl— Muaath (@Muaath___) January 15, 2021
После столкновения пилот воздушного судна сумел удержать контроль над машиной и избежал серьезных последствий.
В результате инцидента никто не пострадал. У КАМАЗа сломался воздухозаборник. Несмотря на это, экипаж Шибалова успешно добрался до финиша, заняв в общем зачете гонки второе место.
Напомним, победителем ралли «Дакар-2021» стал другой пилот «КАМАЗ-мастера» — Дмитрий Сотников.СпортПроисшествия
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