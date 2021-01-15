Новости спорта

17:39 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Экипаж «КАМАЗ-мастер» столкнулся с вертолетом в воздухе

16:22, 15.01.2021
Экипаж «КАМАЗ-мастер» столкнулся с вертолетом в воздухе
Фото: vk.com/rallykm

Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова столкнулся с вертолетом во время прохождения 12-го этапа ралли «Дакар-2021».

На видео с инцидентом видно, что пилот опустился слишком низко над грузовиком. При прохождении Шибаловым маленькой преграды КАМАЗ подпрыгнул и задел полозья вертолета.

После столкновения пилот воздушного судна сумел удержать контроль над машиной и избежал серьезных последствий.

В результате инцидента никто не пострадал. У КАМАЗа сломался воздухозаборник. Несмотря на это, экипаж Шибалова успешно добрался до финиша, заняв в общем зачете гонки второе место.

Напомним, победителем ралли «Дакар-2021» стал другой пилот «КАМАЗ-мастера» — Дмитрий Сотников.

СпортПроисшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также