Минниханов по видеосвязи поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли «Дакар»

Фото: Пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-гонке «Дакар».

Глава республики поговорил по видеосвязи с руководителями команды Владимиром Чагиным и Эдуардом Николаевым.

«Владимир, передай наши поздравления всей команде. Сейчас всем объявлю, поздравляю вас», — сказал Минниханов.

Напомним, победителем ралли «Дакар-2021» в классе грузовиков стал экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова. Для спортсмена это первая итоговая победа в гонке.