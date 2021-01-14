Эксперты Гайдаровского форума: «Москва из коронакризиса выкарабкается первой»

Какое влияние оказал коронакризис на экономическое положение городов и почему ученые-урбанисты недовольны растущей плотностью многоэтажек

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Пандемия коронавируса оказала значительное, хоть и краткосрочное влияние на сложившуюся в России систему расселения. К примеру, численность желающих «понаехать» в Москву за 2020 год снизилась на треть, а демографический отток из столицы за ее пределы составил более 20%. И вообще, пандемия поменяла многие стереотипы городского населения, считают эксперты Гайдаровского форума, который начал сегодня свою работу в Москве. В этом году форум носит название «Россия и мир после пандемии» и проходит в двух форматах: эксперты и спикеры примут участие в панельных дискуссиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, а участники наблюдают за ходом обсуждений онлайн. Среди множества вопросов обсуждаемых в ходе различных дискуссий и круглых столов, эксперты решили уделить внимание влиянию пандемии на пространственное и городское развитие. К каким выводам пришли ее участники, узнавал корреспондент «Реального времени».

Чем выше плотность населения, тем выше риск заразиться

2020 год перевернул мир, и многие еще прошлой зимой заговорили о том, что он изменит пространственное развитие России. Как считают эксперты-урбанисты, коронавирус сильнее всего ударил именно по крупным городам, где степень контакта с внешним миром намного выше, чем на периферии. Ученые выдвигали несколько гипотез о том, что именно влияет на скорость распространения ковида — плотность населения или плотность контактов, но убедительных доказательств пока так и не было найдено.

Также анализировались и другие факторы: способ перемещений, уровень достатка, образование. Так, фонд «Институт экономики города» в ходе исследования на примере Москвы подтвердил: использование личного транспорта сокращает степень распространения коронавируса, а общественный транспорт, наоборот, увеличивает. Однако исследования в Нью-Йорке показали прямо противоположный результат. В итоге четкого понимания, как все-таки пространство влияет на развитие пандемии, ни ученые, ни урбанисты так и не нашли.



Как считает профессор МГУ Наталья Зубаревич, плотность населения довольно сильно влияет на скорость развития пандемии. Доказательством своей теории она считает показатель избыточной смертности: за январь — октябрь он вырос на 17% по Москве, в Санкт-Петербурге — на 16%, в целом по стране — на 10%. Вещи вполне очевидные — чем больше контактов, тем больше рисков заразиться.

Так же она уверена, что сильнее всего пандемия ударила по столице и Петербургу. Но вот с точки зрения экономического развития, «мы видим, как Москва отжимается после сильнейшего спада, связанного с жесточайшим карантином, причем отжимается более чем основательно: промышленность +4% за январь — ноябрь, инвестиции +11%, торговля в ноябре уже вышла в ноль, то есть компенсировала потери». Положительной динамики пока не видят два направления, считает Зубаревич, — это сфера платных услуг, в том числе общественный транспорт, и высокий уровень неполной занятости населения, который «в Питере еще хуже».

— Столько, сколько сейчас есть работников — они не загружаются, и новых приезжающих в Москву уже не надо. С точки зрения миграции в Москве прибытие грохнулось на треть. И если в апреле люди уезжали, когда теряли работу, то потом снижение мобильности прекратило приезды — на треть сократилось количество прибывших, а убывших всего на 11%. Зарегистрированная безработица для столицы уже меньше — не три с лишним процента, а два, а в целом по стране — четыре с лишним, но для Москвы это тоже много, когда всегда было 0,3%.

При этом профессор уверена, что, как только пандемия закончится, люди поедут обратно.

Как считают эксперты-урбанисты, коронавирус сильнее всего ударил именно по крупным городам. Фото Владимир Гердо/ТАСС

Москва попрет паровозом

Что касается влияние коронакризиса на промышленность, то, как считает Наталья Зубаревич, сегодня ее вниз тянут добывающие секторы — нефть, газ и металлургия, глобальный спрос на которые очень сильно сжался. А значит, несут потери и бюджеты ресурсодобывающих и экспортоориентированных регионов России. Так что кризис 2020 года принес и промышленный спад, и падение доходов бюджетов в развитых регионах страны, где значение имеет налог на прибыль. Прошлые кризисы, заметила эксперт, так по городам не били, это уникальный случай, поскольку удар по рынку труда был специфический — на сферу услуг, где было катастрофическое сжатие рынка труда.

А вот на периферии, уверена Зубаревич, пандемия не оказала никакого влияния. Поскольку масштабы заражения населения ковидом значительно меньше, потому что меньше плотность контактов, «экономическая жизнь как была полуживой, так и осталась, ну пандемия, ну еще как-то назовите — для людей ничего принципиально не поменялось».

«В шоколаде», по мнению профессора, оказались владельцы и застройщики загородного жилья, а снять летом дачу в Подмосковье было практически невозможно — не только из-за высокого ценника, но и из-за кратно выросшего спроса. Строительство в загородном секторе устремилось вверх, за счет чего Московская область начала выходить из экономического провала. И если раньше летняя дача была просто модной, то теперь стала безопасной. Но на фоне стремительно растущей застройки в провале оказывается инфраструктура — медицина, детские сады, которые, подчеркнула Зубаревич, или стоят за городом очень дорого, либо их вовсе нет. И этот вопрос сейчас и нужно решать в рамках вопросов развития агломераций.

Говоря о прогнозах по выходу из коронакризиса, Зубаревич заявила: «Москва выкарабкается первой, потому что у этого города мощь, этот город на 20% нарастил бюджетные расходы и на 27% — национальную экономику, этот город будет рвать, потому что у него гигантские деньги, несмотря на потери, Москва попрет паровозом». Затем настанет очередь северной столицы, но восстановление пойдет гораздо медленнее, а за ними начнут потихоньку другие тянуться города-миллионники, быстрее всего, уверена она, — это Екатеринбург.

«И слово выкарабкиваться, — подчеркнула профессор, — здесь ключевое — они будут это делать, кто хуже, кто лучше, но будут».

Как не превратить города в гетто из «человейников»

О миграционных процессах, вызванных пандемией, и приоритетах в выборе места жительства говорил в ходе дискуссии еще один эксперт — вице-президент и руководитель направления «Пространственное развитие» Фонда «Центр стратегических разработок» Наталья Трунова. Она уверена, что практически для каждого важное значение при выборе места дислокации сегодня имеет цифровая инфраструктура — вряд ли москвич или житель другого города-миллионника решится жить там, где не действуют, например, цифровые госуслуги или имеется низкий уровень медицины.



Таким образом, пандемия помогла поменять многие стереотипы в сознании властей и населения России, уверена Наталья Трунова. Стало ясно, что необходимо усиливать медицину, а учитывая миграционные потоки, и транспортную инфраструктуру. Переход на удаленную работу не только во время локдауна, но и после его отмены продемонстрировал ненужность офисных площадок.

Говоря об облике городов, Трунова так же, как и предыдущий эксперт, подчеркнула высокие, несмотря на пандемию, темпы застройки: в Москве рынок жилья за год вырос на 134%, в Калужской и Брянской областях — на 120%. В Санкт-Петербурге этот показатель — всего 75%, а вот в Калининградской области — 150%. Лидером в ПФО по темпам возводимого жилья является Татарстан — 130%, за ним идут Самара и Башкортостан — 110%. Почти все остальные в минусе или без изменений. Эта статистика, считает Трунова, говорит о том, что сильные экономические лидеры привлекают и строительные мощности. Что касается видов домостроительства, то высотное строительство — многоквартирные дома с этажностью выше 20 — в некоторых регионах России достигает 50%. А Татарстан и Башкирия, отметила Трунова, увеличили объемы загородного индивидуального жилищного строительства.

Тут значение приобретает метраж жилья. Однако здесь есть большое но — это деньги, включилась в ход дискуссии Наталья Зубаревич. По ее мнению, денег на большие квартиры у населения не хватает и еще долго не будет, что увеличивает спрос на однокомнатные и «малепусичные квартирки, а малогабаритная двушка — это наше все». Она выразила недовольство тем, что сегодня периферия всех городов застраивается в основном «человейниками». Но вина в этом не только самих застройщиков, но и в «выраженном интересе тех, кто с этого зарабатывает». Изменить эту ситуацию, считает Зубаревич, поможет только внятная госполитика, которая ограничит аппетиты с долгосрочной целью «не превратить эти места в гетто».

Снизить аппетиты застройщиков, которые руководствуются не комфортностью жилья и территорий, а стремлением заработать, уверена Трунова, поможет повышение прозрачности системы строительства, «тогда будет видно, у кого, какая норма прибыли и кто за что работает».