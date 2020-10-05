НП КАМАЗ-Автоспорт спортивная команда КАМАЗ-Мастер
Общая информация
Спортивная команда «КАМАЗ-Мастер» основана в 1988 году. С момента основания команда выступает только на отечественных автомобилях.
С 1990 г. команда начинает участвовать в ралли «Дакар».
В 1996 г. первая победа в ралли «Дакар». С тех пор команда 29 раз участвовала в гонке и 17 раз побеждала в ней (с учетом Дакара-2020).
Руководитель — Чагин Владимир Геннадьевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423827, проспект Автозаводский, 2
- Телефон: (8552) 37-26-00
- Email: mail@kamazmaster.ru
- Сайт: https://kamazmaster.ru/
Дата последнего обновления: 05.10.2020