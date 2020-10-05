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НП КАМАЗ-Автоспорт спортивная команда КАМАЗ-Мастер

Спорт

Общая информация

Спортивная команда «КАМАЗ-Мастер» основана в 1988 году. С момента основания команда выступает только на отечественных автомобилях.

С 1990 г. команда начинает участвовать в ралли «Дакар».

В 1996 г. первая победа в ралли «Дакар». С тех пор команда 29 раз участвовала в гонке и 17 раз побеждала в ней (с учетом Дакара-2020).

Руководитель — Чагин Владимир Геннадьевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423827, проспект Автозаводский, 2
  • Телефон: (8552) 37-26-00
  • Email: mail@kamazmaster.ru
  • Сайт: https://kamazmaster.ru/

Дата последнего обновления: 05.10.2020

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