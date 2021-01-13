Жители Челнов создали сообщество недовольных ростом тарифов ЖКХ

В Набережных Челнах возмущенные повышением тарифов на оплату ЖКХ создают объединения в соцсетях. Чаты насчитывают более тысячи человек.

Как сообщает Chely-biz.ru, активисты создали чаты недовольных, где они могут высказать свои претензии.

Фото: realnoevremya.ru

— Мы собрались все вместе, потому что недовольны нашими управляющими компаниями по разным вопросам и в первую очередь на сегодня — тарифами ЖКХ. Наша задача — разобраться с новыми цифрами в квитанциях, законностью их формирования. Если среди нас есть юристы, будем рады консультации. Давайте вместе разберем по пунктам чек-лист правильных и законных действий в данной ситуации. Каждый из нас так или иначе может внести свою лепту в решение вопроса о тарифах ЖКХ в Челнах, — говорится в шапке профиля группы «Рост цен на жкх / Челны в Телеграме».

Ранее первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов заявил, что рост цен на отопление происходит из-за холодной погоды.



Ольга Плешкова