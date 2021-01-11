С начала года в Татарстане произошло 111 пожаров

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане с 1 по 10 января произошло 111 пожаров. В них погибли 14 человек, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

За десять дней на пожарах пострадали пять человек, спасены 20 человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

В воскресенье подразделения пожарной охраны ликвидировали семь пожаров, на которых, к сожалению, погибли два человека.

Накануне на пожаре в Набережных Челнах в трехкомнатной квартире в девятиэтажном доме погибли пожилые супруги.

