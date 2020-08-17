Группа компаний Ядран Ойл

Общая информация

Группа компаний «Ядран-Ойл» была создана в 2008 году.

В 2013 году группа компаний приступила к активной диверсификации бизнеса.

Помимо основного направления — поставка нефтепродуктов по России и за ее пределы — развиваются также добыча и переработка нефти, экспорт нефти и нефтепродуктов, утилизация и переработка нефтяных отходов, строительство объектов для нефтегазовой отрасли.

Председатель совета директоров — Салихов Ирек Фаритович.

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