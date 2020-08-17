Список компаний

Группа компаний Ядран Ойл

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Группа компаний «Ядран-Ойл» была создана в 2008 году.

В 2013 году группа компаний приступила к активной диверсификации бизнеса.

Помимо основного направления — поставка нефтепродуктов по России и за ее пределы — развиваются также добыча и переработка нефти, экспорт нефти и нефтепродуктов, утилизация и переработка нефтяных отходов, строительство объектов для нефтегазовой отрасли.

Председатель совета директоров — Салихов Ирек Фаритович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420043, Татарстан, г. Казань, ул. Привольная 2-я, д. 33а
  • Телефон: (843) 500 60 00
  • Email: info@yadran-oil.ru
  • Сайт: https://yadran-oil.com/

Дата последнего обновления: 17.08.2020


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