Группа компаний Ядран Ойл
Общая информация
Группа компаний «Ядран-Ойл» была создана в 2008 году.
В 2013 году группа компаний приступила к активной диверсификации бизнеса.
Помимо основного направления — поставка нефтепродуктов по России и за ее пределы — развиваются также добыча и переработка нефти, экспорт нефти и нефтепродуктов, утилизация и переработка нефтяных отходов, строительство объектов для нефтегазовой отрасли.
Председатель совета директоров — Салихов Ирек Фаритович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, Татарстан, г. Казань, ул. Привольная 2-я, д. 33а
- Телефон: (843) 500 60 00
- Email: info@yadran-oil.ru
- Сайт: https://yadran-oil.com/
Дата последнего обновления: 17.08.2020