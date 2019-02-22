«Пика роста цен на автомобили никогда не будет, рост вполне может продолжаться»

Глава ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев — о судебных разбирательствах по делу экс-менеджера ТТС, неуверенности в росте доходов населения и динамике цен

Фото: Ринат Назметдинов

Новость о повышении цен на авто из-за роста НДС не породила «панического спроса» в конце 2018-го, а прогнозы по продажам на 2019 год начнут вырисовываться лишь к концу марта, считает председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис». В беседе с корреспондентом «Реального времени» Вячеслав Зубарев рассказал о планах на прирост в сегменте продаж авто с пробегом, объяснил текучку кадров, посочувствовал непростому периоду «родного» КАМАЗа и прокомментировал судебные разбирательства по делу бывшего менеджера одного из казанских автосалонов ТТС Айрата Файзуллина.

Конец 2018 года временем панического спроса не стал, а чего ждать от 2019-го — покажет март

Прогнозы некоторых экспертов рынка о «паническом спросе» на автомобили в конце 2018 года не сбылись. Грядущее и неизбежное повышение цен в 2019-м так и не стало аргументом для покупателя в пользу срочного приобретения авто, хотя спрос и был «выше, чем мог бы быть», констатировал Вячеслав Зубарев.

Динамика продаж новых автомобилей в ТТС в минувшем году была несколько ниже динамики общероссийского рынка. Но в целом рост сохранился, составив 11%: было продано более 59 тысяч автомобилей. Совокупная выручка компании от продаж новых автомобилей и автомобилей с пробегом по итогам 2018 года составила 96 млрд рублей — плюс 25% по отношению к прошлому году.

За первый месяц текущего года цены на авто чувствительно выросли, но говорить о «пиковом повышении» нельзя, поскольку рост цен — растянутый процесс. Уже в конце 2018-го часть дилеров начала поднимать цены, кто-то, напротив, оттянул повышение. Кроме того, даже в начале 2019 года те, кто имел уже закупленные «запасы» на складах, продолжали распродавать остатки по старым ценам.

«Я избегал бы слова «пик». Пика никогда не будет, рост цен вполне может продолжаться. В январе произошел рост на 2 процента по НДС. Ну и разные бренды, придерживаясь разных тактик, повысили цены или просто отменили какие-то акции», — пояснил руководитель ТТС.

Весь массовый сегмент в 2018 году шел достаточно неплохо, может быть, за исключением Ford. У Ford были большие сложности, а остальные бренды — Toyota, Volkswagen, Škoda, Renault — у нас традиционно неплохо продаются, ровненько

Динамику продаж в начале 2019-го (январь, февраль) в компании ожидают «в минус» к показателям прошлого года. По подсчетам Зубарева, 2 процента роста НДС равняются проценту двухмесячных выплат по автокредиту, что выливается в существенную цифру для покупателя. Чего можно ждать от 2019 года покажут только мартовские продажи, заявил собеседник «Реального времени».

«Время китайских авто еще не пришло»

В 2019 году ТТС не планирует существенных изменений в портфеле брендов, компания продолжит работу со всеми своими партнерами. По словам Зубарева, «ТрансТехСервис» работает на долгосрочную перспективу, а потому не спешит отказываться от каких-то брендов при возникновении у них первых трудностей.

«У Kia и Hyundai очень хороший модельный ряд, там широкий спектр, они продолжают быть популярными. Я думаю, что в этом году они свои позиции не сдадут. Весь массовый сегмент в 2018 году шел достаточно неплохо, может быть, за исключением Ford, — отметил он. — У Ford были большие сложности, а остальные бренды — Toyota, Volkswagen, Škoda, Renault — у нас традиционно неплохо продаются, ровненько».

Вячеслав Зубарев рассказал, что ТТС продолжает внимательно следить за новыми, развивающимися брендами, в частности, китайских производителей, однако «их время на российском рынке как минимум еще не пришло». Руководитель компании выразил симпатию и к корейским брендам, которые в последние годы проявляют себя все более активно. В числе перспективных новинок в премиум-классе Зубарев назвал Audi Q8, Porsche Cayenne в кузове кросс-купе, Porsche Macan, обновления BMW X5 и X6.

Мы думаем, что в продаже автомобилей с пробегом все-таки не будет таких резких падений, какие возможны в продажах новых автомобилей. Люди не перейдут на общественный транспорт в массовом порядке, значит, когда не будет хватать денег на новый автомобиль, больше будет продаж автомобилей с пробегом

Уверенности в прогнозах по доходам населения нет

В ближайшие 2 года ТТС не планирует больших инвестпрограмм по расширению сети автосалонов. Точечные открытия будут иметь место, но агрессивного развития, которое компания демонстрировала до 2014 года, ждать не стоит, поскольку рост в сегменте продаж новых автомобилей экономически не оправдан, объяснил собеседник «Реального времени».

«Инвестиции должны окупаться, а окупаемость — это не короткий срок, это 7—10 лет. Давайте попробуем спрогнозировать, как будут расти доходы населения через 7—10 лет. Я понимаю, что заявления бывают разные, но все-таки уверенности в том, что рынок будет расти, нет. А рынок будет расти только в том случае, если будут устойчиво расти доходы населения. Мы предполагаем, что основная зона развития, которая вероятна, — это продажа автомобилей с пробегом. Здесь мы намерены прирастать», — подчеркнул глава ТТС.

В июле 2019 года в Высокогорском районе РТ откроется лого-центр «ТрансТехСервиса» — гипермаркет машин с пробегом на площади в 7 га, который и станет флагманским проектом новой «зоны развития» компании.

«Постараемся окупить эти инвестиции быстрее, чем за 7—10 лет. Но мы в этом не уверены, потому что мы сейчас не можем быть уверены ни в чем. Ситуация может меняться каждый год. Мы думаем, что в продаже автомобилей с пробегом все-таки не будет таких резких падений, какие возможны в продажах новых автомобилей. Потому что пешком люди, скорее всего, ходить не будут. Они не перейдут на общественный транспорт в массовом порядке, значит, когда не будет хватать денег на новый автомобиль, больше будет продаж автомобилей с пробегом», — рассуждает Зубарев.

У нас есть текучесть кадров. Я считаю, что в принципе это неплохо, потому что, когда нет текучести кадров, это значит, что жизнь на предприятии встала. Должно происходить обновление. Кто-то говорит, что зарплаты низкие — наверное, они правы. Но я не знаю ни одного предприятия, сотрудники которого сказали бы: «У нас высокая зарплата»

«С удовлетворением вижу, как КАМАЗ раз за разом преодолевает сложности»

Руководитель ТТС рассказал, что и сейчас следит за ситуацией на «родном» КАМАЗе, переживая из-за каждой неудачи автогиганта. Предприятие по итогам года испытало небольшую отрицательную динамику продаж на внутреннем рынке, которая, по данным пресс-службы, обусловлена рядом объективных причин и общей экономической ситуацией в стране. Кроме того, доля продаж предприятия в сегменте грузовиков массой свыше 14 тонн в 2018 году снизилась на 4,3 процента.

Вячеслав Зубарев 12 лет проработал на КАМАЗе. Устроившись на предприятие в 1981 году, он занимал должности мастера, начальника цеха и начальника отдела. В 1993 году Зубарев основал свой бизнес.

«Это для меня родное предприятие, поэтому я тут не просто равнодушно созерцаю, а искренне сопереживаю, чтобы у КАМАЗа все было хорошо. Я считаю, что у них сложная ситуация, как и у других промышленников России, особенно тех, кто не связан с добывающей промышленностью. Но я с удовлетворением вижу, что КАМАЗ преодолевает сложности раз за разом и продолжает развиваться вопреки неблагоприятной конъюнктуре», — пояснил глава ТТС.

«Когда нет текучести кадров, это значит, что жизнь на предприятии встала»

Слухи о большой текучке персонала в центрах ТТС отчасти правдивы, а что касается заработной платы, то по этому показателю компания «идет вровень» со своими коллегами, предположил Вячеслав Зубарев.

«У нас есть текучесть кадров, — признал он. — Я считаю, что в принципе это неплохо, потому что, когда нет текучести кадров, это значит, что жизнь на предприятии встала. Должно происходить обновление. Зарплаты у наших сотрудников очень разные: люди, работающие на одной и той же должности, могут иметь зарплаты, отличающиеся в 10 раз. Кто-то говорит, что зарплаты низкие — наверное, они правы. Но я не знаю ни одного предприятия, сотрудники которого сказали бы: «У нас высокая зарплата».





Видимо, участники этой мошеннической схемы предлагали какие-то выгодные условия, и они («пострадавшие») шли, но это было осознанно. Я ни в коем случае не заверяю, что так было со всеми. Повторюсь — рано говорить об итогах



«Если говорить серьезно, то мы, конечно, стремимся к тому, чтобы на рынке труда мы выглядели конкурентоспособными, чтобы наша зарплата была конкурентной, но я отдаю себе отчет в том, что она всегда низкая, — продолжил глава ТТС. — Потому что это нормально, когда человеку хочется большего. Наша задача — сделать так, чтобы тот, кто хочет это сделать, мог это сделать, принеся пользу предприятию и клиенту. Мы наверняка ошибаемся, но стремимся это делать справедливо».

«Подобных фактов в истории ТТС, надеюсь, больше никогда не будет»

Рассуждая о кадровых вопросах, Зубарев отдельно остановился на скандале вокруг бывшего менеджера одного из казанских автосалонов ТТС Айрата Файзуллина. Глава компании подчеркнул, что говорить о размерах ущерба пока рано, поскольку расследование продолжается, но он лично потрясен случившимся.

На данный момент в отношении Файзуллина заведено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, он присвоил себе несколько десятков миллионов рублей от продажи автомобилей клиентов, а затем пустился в бега. Заявления на экс-сотрудника ТТС написали более 20 «обманутых клиентов». Его задержали 22 января, первое заседание по делу состоялось уже 24 января, по его результатам Файзуллин будет дожидаться результатов расследования под стражей в СИЗО-1 как минимум до 18 марта. По некоторым данным, «обманутые клиенты» Файзуллина сами являлись фигурантами серой схемы перекупа авто.

«Это крайне неприятный инцидент для нас, лично я потрясен, и мы будем делать серьезные выводы. Будем думать об изменении системы, чтобы пресечь подобные случаи. Подобных фактов в истории ТТС, надеюсь, больше никогда не будет. Будем более жестко и категорично реагировать на факты мелких нарушений, злоупотреблений», — заявил Вячеслав Зубарев.

Глава автохолдинга не стал называть примерную сумму ущерба компании от действий Файзуллина, отметив, что «обманутые клиенты» на сегодняшний день — это скорее всего люди, которые сами хотели «нажиться» в обход регламентов ТТС.

«Видимо, участники этой мошеннической схемы предлагали какие-то выгодные условия, и они («пострадавшие») шли, но это было осознанно. Я ни в коем случае не заверяю, что так было со всеми. Повторюсь — рано говорить об итогах. Там, где клиенты добросовестные, работали по нашему регламенту, по закону, но оказались пострадавшими, мы, безусловно, будем брать потери на себя», — заключил Зубарев.