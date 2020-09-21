Нефтетрейдер из Богатых Сабов пошел под банкротство

Процедура конкурсного производства введены в одной из крупнейших компаний Богатых Сабов — нефтетрейдере «ГСМ-Трейд», ранее известном как «Ликада плюс». Несколько лет назад обороты компании превышали десятки миллиардов рублей, однако накопились большие долги перед банками. Одним из совладельцев рухнувшей компании оказался Ренат Ялаков — некогда близкий к крупному игроку татарстанского нефтяного рынка «Ядран-Ойл» человек, развивавший их сеть АЗС под брендом Shell и даже назвавших свой клуб по мини-фудболу в честь нефтетрейдера. Подробнее — в материале «Реального времени».

ГСМ из Богатых Сабов

Как выяснило «Реальное время», Арбитражный суд Татарстана принял решение о введении конкурсного производства в ООО «ГСМ-Трейд» — это крупная нефтеторговая компания из пгт Богатые Сабы, ранее известная как «Ликада Плюс».

Компания появилась в 2010 году и относилась к числу крупнейших в этом районе. Согласно информации на ее сайте (еще времен «Ликада Плюс»), она занималась доставкой нефтепродуктов по всей стране при помощи собственного парка бензовозов. Среди ее партнеров числились крупные нефтяные компании Татарстана и России — в числе них, например, указаны «Танеко», «Газпром» и «Башнефть».

В 2015 году выручка «ГСМ-Трейда» составляла 10,2 млрд рублей при чистой прибыли в 23 млн рублей, к 2017 году выручка возросла до 14,5 млрд рублей (чистая прибыль — 17 млн рублей). В 2018 году компания еще показывала схожий объем выручки в 13, 1 млрд рублей, но к 2019 году этот показатель упал до 2,9 млрд рублей. При этом с 2018 года компания фиксирует убытки: 33,8 млн рублей убытка в позапрошлом году и аж 280,25 млн рублей убытка — в 2019-м.



Они же основали еще одну компанию, ООО «Ликада», зарегистрированную по тому же адресу в Богатых Сабах. Фото famsrt.ru

Совладельцами компании, согласно данным «Спарк-Интерфакс», являются три бизнесмена — Марат Сахапов, Халит Фазуллин и Ренат Ялаков, директором — Азат Фазуллин (судя по отчеству — брат Халита Фазуллина). Связаться с ними «Реальному времени» по телефонам их компаний не удалось.

Отметим, что они же в том же составе основали еще одну компанию, ООО «Ликада», зарегистрированную по тому же адресу в Богатых Сабах. Ее выручка меньше, чем у «ГСМ-Трейда» — от 452,1 млн рублей в 2017 году до 69 млн рублей в 2019 году. В 2019 году компания также стала убыточной, но каких-либо процедур банкротства в ней не введено.

Компания накопила долгов перед банками

Как следует из материалов арбитражного суда, проблемы «ГСМ-Трейда» связаны с крупной задолженностью сразу перед несколькими татарстанскими и федеральными банками — задолженность перед ними превышала 700 млн рублей. Кредиты обеспечивались в том числе залогом в виде автотранспорта (а конкретно, грузовиков для перевозки нефтепродуктов), и личным поручительством каждого из учредителей.



Причиной введения банкротных процедур стала именно крупная задолженность перед банками. Фото Максима Платонова

Однако параллельно с этим и само «ГСМ-Трейд» (а точнее еще «Ликада плюс» подало на собственное банкротство. В суде выступал один из учредителей «ГСМ-Трейда», Марат Сахапов — он поддерживал ходатайство о признании компании несостоятельной. Суд, впрочем, вначале ввел процедуру наблюдения — такое решение было вынесено еще в мае 2020 года — а, уже совсем недавно, в сентябре, была введена процедура конкурсного производства.

Конкурсный управляющий «ГСМ-Трейда» Лейсан Галлямова, занимавшаяся также и процедурой наблюдения, сообщила «Реальному времени», что причиной введения банкротных процедур стала именно крупная задолженность перед банками, но затруднилась пояснить, почему компания в какой-то момент перестала платить. Она также отметила, что в компании не было зафиксировано признаков фиктивного банкротства или вывода активов. С учредителями она также не контактировала — хотя необходимые для процедуры наблюдения документы те передали.



След вел к «Ядран-Ойл»

Именно через учредителей можно проследить связь «ГСМ-Трейда» с одним из крупных игроков нефятого рынка Татарстана, ГК «Ядран-Ойл» депутата Госсовета Татарстана Ирека Салихова. Один из учредителей, Ренат Ялаков, с 2016 по 2019 год руководил ООО «УК «АЗС –Поволжье», где учредителем до декабря 2019 года являлось ООО «Трейд Ойл» — сейчас ликвидированная через реорганизацию компания из периметра ГК «Ядран-Ойл» (собственно, до 2019 года, по данным «СПАРК-Интерфакс», эта компания и была АО «Ядран-Ойл»). С декабря же прошлого года директором и учредителем «УК «АЗС-Поволжье» является Алмаз Бадрутдинов (нападающего с таким же именем можно найти в списках Единой Хоккейной лиги в команде «Ядран-Ойл»).

Именно через учредителей можно проследить связь «ГСМ-Трейда» с одним из крупных игроков нефятого рынка Татарстана, ГК «Ядран-Ойл» депутата Госсовета Татарстана Ирека Салихова (спереди слева). Фото gossov.tatarstan.ru

Нашим читателям может быть знакомо название компании «УК АЗС Поволжье» — в 2016 году именно через эту компанию «Ядран-Ойл» начала развитие сети АЗС под нидерландско-британским брендом Shell.

Кроме того, тот же Ялаков является учредителем мини-футбольного клуба «Ядран». Президент этого клуба, Андрей Богатырев, ранее в интервью рассказывал, что спонсором клуба является «Ядран-Ойл», а основателем — Ренат Ялаков, который в «Ядран-Ойл» «принимает непосредственное участие».

В «Ядран-Ойл», впрочем, излагают немного иную версию событий — клуб изначально принадлежал Ренату Ялакову и назывался в честь его компании «Ликада». После его назначения директором ООО УК «АЗС-Поволжье», им было принято решение переименовать клуб в «ЯДРАН», поскольку «Ядран-Ойл» оказывал спонсорскую помощь спортсменам.

— В настоящее время Ренат Ялаков, являющийся владельцем (совладельцем — ред.) ООО «ГСМ-Трейд» и мини-футбольного клуба «ЯДРАН», не имеют отношение к ГК «Ядран». Несмотря на его уход с должности директора ООО УК «АЗС-Поволжье», мини-футбольный клуб сохранил свое название — сообщили в «Ядран-Ойл».

В компании подчеркнули: ГК «Ядран» сейчас не сотрудничает ни с ООО «Ликада», ни с ООО УК «АЗС-Поволжье».

Ранее «Реальное время» писало о банкротстве нижнекамского «Крекинг-Проф» — также по крупным долгам перед банками. Фото 2gis.com

Следует отметить, что это не первое в 2020 году банкротство нефтетрейдера в Татарстане, в процессе которого выявляются связи должника с «Ядран-Ойл». Ранее «Реальное время» писало о банкротстве нижнекамского «Крекинг-Проф» — также по крупным долгам перед банками. При этом еще в 2018 году компания демонстрировала обороты в 3,8 млрд рублей. Банкротство совладельцы объясняли задолженностью со стороны контрагентов, а также падением «Татфондбанка»

Компания в равных долях принадлежит бизнесменам Игорю Васильеву и Вадиму Иванову, в разные периоды они также занимали должность генерального директора. Связь с компаниями «Ядран-Ойла» у нефтетрейдера прослеживалась намного менее явная, чем у «ГСМ-Трейда», однако в ходе конкурсного производства арбитражный управляющий выявил (и намеревается оспорить в суде) целый ряд крупных сделок с компаниями из периметра ГК «Ядран-Ойл» на суммы в миллиарды рублей.

Более того, «конкурсник» заявляет, что лично Ирек Салихов и директор «Ядран-Ойла» Дамир Мадьяров якобы являлись лицами, непосредственно контролирующими деятельность «Крекинг-Профа» — и намерен добиться привлечения их к субсидиарной ответственности через арбитражный суд. Впрочем, подробно о том, как Салихов и Мадьяров якобы контролировали деятельность компании, он не разъяснял. Однако суд по его ходатайству в качестве обеспечительной меры уже арестовал имущество Салихова и Мадьярова на сумму в сотни миллионов рублей.