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ОАО Мелита

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Изначально история создания предприятия началась в в 1928 году, когда оно еще носило длинное название: Татарское ордена Ленина Меховое объединение имени Хусаина Ямашева.В 1996 году «Мелита» открыла первый меховой салон в Казани на Гафури, 46. Сейчас меховой салон на Гафури – крупнейший меховой центр России.

Руководитель — Гумеров Раис Хафизович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. М.Гафури, 46
  • Телефон: (843) 278-27-82
  • Email: info@melita.ru
  • Сайт: www.melita.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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