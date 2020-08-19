Список персон

Поляков Владимир Юрьевич

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился в 1970 году.

Образование

высшее

Трудовая деятельность

01.09.2006 г. — 31.08.2009 г.ОАО «СТАРТ»Зам. генерального директора по подготовке производства

01.09.2009 г. — 30.10.2011 г.ОАО «СТАРТ»Зам. генерального директора

01.11.2011 г. по 10.01.2018 г.ОАО «СТАРТ»Зам. генерального директора по производству и сбыту

10.01.2018 г. по настоящее время ОАО «СТАРТ»Исполняющий обязанности генерального директора

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420095,г. Казань,ул. Восстания 100, корп. 315.
  • Телефон: (843) 212-52-40
  • Email: e-startkazan@yandex.ru
  • Сайт: www.стартоао.рф

Дата последнего обновления: 19.08.2020


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