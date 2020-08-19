Поляков Владимир Юрьевич
Общая информация
Родился в 1970 году.
Образование
высшее
Трудовая деятельность
01.09.2006 г. — 31.08.2009 г.ОАО «СТАРТ»Зам. генерального директора по подготовке производства
01.09.2009 г. — 30.10.2011 г.ОАО «СТАРТ»Зам. генерального директора
01.11.2011 г. по 10.01.2018 г.ОАО «СТАРТ»Зам. генерального директора по производству и сбыту
10.01.2018 г. по настоящее время ОАО «СТАРТ»Исполняющий обязанности генерального директора
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420095,г. Казань,ул. Восстания 100, корп. 315.
- Телефон: (843) 212-52-40
- Email: e-startkazan@yandex.ru
- Сайт: www.стартоао.рф
Дата последнего обновления: 19.08.2020