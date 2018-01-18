Бизнес-мартиролог: каких компаний Татарстан не досчитался в 2017 году
В числе выбывших — бывший акционер «АК БАРС» Банка, «дочки» Зубарева и бурильщики Тахаутдинова
Татарстан и Башкирия вошли в число лидеров по росту банкротств юридических лиц в 2017 году. «Реальное время» анализирует историю компаний, прекративших свою деятельность в 2017 году. Некоторые из них были ликвидированы (в том числе в результате банкротства), некоторые — объединены. В списке закрывшихся предприятий — бывшие акционеры «АК БАРС» Банка и структуры одноименного холдинга. А общая выручка закрывшихся компаний годом ранее составляла более 45 млрд рублей.
Минус 2,5 тыс. компаний
Как следует из данных, которые получила аналитическая служба «Реального времени», за 2017 год в Татарстане закрылось более 2,5 тыс. компаний — а точнее, 2 577. Из них лишь примерно каждая пятая — 495 компаний — показала выручку по итогам предыдущего, 2016 года. Около половины от этого количества — 228 — показали выручку в размере более 10 млн рублей, а 75 компаний — больше 100 млн рублей.
Остальные 2 тыс. предприятий фактически не вели деятельность.
Суммарный оборот 495 компаний, показавших выручку в 2016 году, но прекративших деятельность в силу тех или иных причин, составил 45,5 млрд рублей.
Отметим, что из указанных 2 577 компаний большая часть — 2 176 юрлиц — были ликвидированы (оставшаяся небольшая часть компаний прекратила деятельность при присоединении). Годом ранее, в 2016 году, ликвидированных компаний было лишь 2 005. Число их, таким образом, выросло, но незначительно.
|№
|Наименование
|Возраст компании
|Совладельцы
|Вид деятельности/отрасль
|Выручка за 2016 год
|1
|УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УСЛУГИ, ООО
|17,50
|РЕТОСИНА ФАЙНЭНС ЛИМИТЕД (316,428,000 руб., 75.34%)
КОМПАНИЯ «ВУДГРАНЖ АССОШИЕЙТС ЛИМИТЕД» (103,572,000 руб., 24.66%)
|Вложения в ценные бумаги
|11.378.746.000
|2
|ТРАНСТЕХСЕРВИС-12, ООО
|10,00
|Зубарев Вячеслав Викторович (8,000 руб., 80%)
УК ТРАНСТЕХСЕРВИС, ООО (2,000 руб., 20%)
|Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|2.129.439.000
|3
|АВТОПАРТНЕР, ООО ТД
|2,50
|Ардаширов Радик Мунавирович (10,000 руб., 100%)
|Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских
|1.272.627.000
|4
|ВИРМИНА, ООО
|9,00
|Лоди Яна Дмитриевна (500,000 руб., 100%)
|Деятельность в области права и бухгалтерского учета
|1.246.615.000
|5
|ТБР, ООО
|7,50
|УК ТАТБУРНЕФТЬ, ООО (100,000 руб., 100%)
|Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа
|890.810.000
|6
|КАМПРОМОЙЛ-ГРУПП, ООО
|3,50
|Ахметова Светлана Николаевна (490,000 руб., 98%)
Ахметов Денис Талгатович (10,000 руб., 2%)
|Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
|874.726.000
|7
|СПЕКТР ТРАНС, ООО
|2,00
|Андреев Виктор Михайлович (10,000 руб., 100%)
|Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
|854.378.000
|8
|ТРАНСТЕХСЕРВИС-14, ООО
|9,00
|Зубарев Вячеслав Викторович (8,000 руб., 80%)
УК ТРАНСТЕХСЕРВИС, ООО (2,000 руб., 20%)
|Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|764.974.000
|9
|МОНАРХ-КАЗАНЬ, ООО
|5,50
|Крайнов Андрей Александрович (10,000 руб., 100%)
|Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
|761.113.000
Закрытый акционер «АК БАРС» Банка и реорганизация в «ТрансТехСервис»
Крупнейшей компанией, прекратившей свою деятельность в 2017 году, стало ООО «Управленческие услуги». Предприятие работало на протяжении 17 с половиной лет, а выручка в 2016 году составила 11,4 млрд рублей. Тем не менее 22 февраля 2017 года было принято решение о ликвидации, а 29 августа компания прекратила существование.
Владельцами компании являлись кипрская «Ретосина файнэнс лимитед» и британская «Вудгранж Ассошиейтс лимитед». Отметим, что ранее одним из владельцев «Управленческих услуг» выступало ОАО «Национальная страховая компания Татарстан» (принадлежала когда-то «АК БАРС» Банку и Минземимущества Татарстана). При этом в 2015 году сами «Управленческие услуги» были одним из миноритарных акционеров «АК БАРС» Банка.
Второе место по обороту за 2016 год заняло ООО «Транстехсервис-12», принадлежащее сети автосалонов ТТС. «Транстехсервис-12» присутствовал на рынке в течение десяти лет и прекратил деятельность 20 сентября в результате слияния с одним из юрлиц материнской компании (новое юрлицо — ООО «Транстехсервис-2»). Оборот ликвидированного юрлица в 2016 году составил 2,1 млрд рублей, учредителями выступают Вячеслав Зубарев и ООО «УК «Транстехсервис» (также принадлежит Зубареву).
Отметим, что в списке ликвидированных компаний есть и другие юрлица, принадлежащие Вячеславу Зубареву, — это ООО «Транстехсервис-14» (восьмое место с выручкой 765 млн рублей), ООО «Транстехсервис-НК» (выручка 303 млн рублей) и ООО «ПФ «Транстехсервис-3» (753 млн рублей). Вероятно, речь о закрытии не идет — во всех случаях прекращение деятельности связано с присоединением к другому юрлицу.
Уход татарстанской «дочки» владельца кофейного бренда и нефтедобытчика «ТаграС-Холдинга»
Третье место оказалось у ООО «ТД Автопартнер». Компания в 2016 году показала выручку в размере 1,27 млрд рублей, а в июле также прекратила деятельность в результате присоединения. Компания просуществовала всего 2 с половиной года, учредитель — Радик Ардаширов.
Основным видом деятельности предприятия была оптовая торговля автотранспортными средствами, кроме пассажирских. Компания была присоединена к чебоксарскому ООО «Смальта» вместе с еще несколькими компаниями. Сама «Смальта», впрочем, на данный момент также находится в стадии ликвидации. У единственного учредителя — Радика Ардаширова, однако, осталась компания со схожим названием — ООО «Торгово-финансовая компания «Автопартнер».
На четвертом месте оказалось ООО «Вирмина» — компания, просуществовавшая 9 лет и ликвидированная в марте 2017 года. Оборот компании годом ранее составил 1,25 млрд рублей, основным видом деятельности были услуги в области права и бухгалтерского учета. Учредитель компании — Яна Лоди, ранее — кипрская «Вирмина Трейдинг Лимитед» и Олег Лаптев. Отметим, что кипрская компания с названием Virmina Trading Limited являлась заказчиком производства некоторых видов кофе и цикория, также ей принадлежат права на торговую марку кофе Egoiste.
Замыкает первую пятерку закрывшихся компаний по обороту ООО «Татбуррастворы» — дочернее предприятие ООО «УК «Татбурнефть». Компания существовала 7 с половиной лет и в 2016 году показала выручку 890 млн рублей. Основным видом деятельности было предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа. В июне компания прекратила деятельность в результате присоединения к ООО «Татбурнефть-Лениногорское управление тампонажных работ». Закрывшиеся «Татбуррастворы» полностью принадлежали «Таграс-Холдингу», связанному с бывшим руководителем «Татнефти» Шафагатом Тахаутдиновым.
«Лесной» кооператив из СССР и строители «Ак Барс Холдинга» и «Татфондбанка»
Во второй десятке закрывшихся татарстанских компаний по обороту представлены предприятия, чья выручка в 2016 году составляла от 750 до 874 млн рублей. На шестом месте, в частности, ООО «Кампромойл-Групп», просуществовавшее совсем недолго — 3 с половиной года. Его оборот в 2016 году составил 874 млн рублей, а в ноябре общество было присоединено к чебоксарскому ООО «Компания Рио». Владели компанией Денис и Светлана Ахметовы.
Седьмое место заняло ООО «Спектр Транс», которое работало еще меньше — 2 года. Зарегистрированная в селе Шемордан Сабинского района компания была ликвидирована в самом конце декабря, учредителем был Виктор Андреев. Занимался «Спектр Транс» вспомогательной деятельностью, связанной с перевозками, а оборот в 2016 году составил 854 млн рублей.
Восьмое место заняло уже упомянутое ООО «Транстехсервис-14» Вячеслава Зубарева, просуществовавшее 9 лет и имевшее выручку 765 млн рублей в 2016 году. Еще одна компания из группы ТТС — ООО «ПФ «Транстехсервис-3» — заняло десятое место с 753 млн рублей. Отметим, что компания работала на протяжении 15 с половиной лет.
А на девятом месте расположилось ООО «Монарх-Казань», имевшее в 2016 году 753 млн рублей выручки. Занималось оно оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, учредитель — Андрей Крайнов.
Отдельного упоминания заслуживает компания, расположившаяся на 16-м месте. Это ООО «Управляющая строительная компания Ак Барс». Компания просуществовала 3 с половиной года, в 2016 году показав выручку 542 млн рублей. Согласно данным сайта, «УСК Ак Барс» является строительным подразделением «Ак Барс Холдинга». Компания ликвидирована вследствие банкротства в ноябре 2017 года. Владельцами числятся ООО «Юрком» и Святослав Храменков, а до 2016 года учредителями были сначала ООО «Ленд-Инвест», а затем — ООО «Ак Барс Актив». Отметим, что «Ленд-Инвест» считается компанией «Ак Барс Холдинга», а «Юрком» принадлежал прекратившему существование «Татфондбанку» (сам «Юрком» также находится в стадии ликвидации с мая 2017 года).
Кроме того, отметим, что самая старая из ликвидированных в 2017 году компаний — кооператив «Лесной», который был зарегистрирован в Набережных Челнах еще в 1989 году. Предприятие работало в течение 28 с половиной лет. Ликвидатором компании выступила Марина Сергеенко, а председателем, как минимум с 2002 года, — Александр Вальвачев.
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