Бизнес-мартиролог: каких компаний Татарстан не досчитался в 2017 году

В числе выбывших — бывший акционер «АК БАРС» Банка, «дочки» Зубарева и бурильщики Тахаутдинова

Фото: Максим Платонов

Татарстан и Башкирия вошли в число лидеров по росту банкротств юридических лиц в 2017 году. «Реальное время» анализирует историю компаний, прекративших свою деятельность в 2017 году. Некоторые из них были ликвидированы (в том числе в результате банкротства), некоторые — объединены. В списке закрывшихся предприятий — бывшие акционеры «АК БАРС» Банка и структуры одноименного холдинга. А общая выручка закрывшихся компаний годом ранее составляла более 45 млрд рублей.

Минус 2,5 тыс. компаний



Как следует из данных, которые получила аналитическая служба «Реального времени», за 2017 год в Татарстане закрылось более 2,5 тыс. компаний — а точнее, 2 577. Из них лишь примерно каждая пятая — 495 компаний — показала выручку по итогам предыдущего, 2016 года. Около половины от этого количества — 228 — показали выручку в размере более 10 млн рублей, а 75 компаний — больше 100 млн рублей.

Остальные 2 тыс. предприятий фактически не вели деятельность.

Суммарный оборот 495 компаний, показавших выручку в 2016 году, но прекративших деятельность в силу тех или иных причин, составил 45,5 млрд рублей.

Отметим, что из указанных 2 577 компаний большая часть — 2 176 юрлиц — были ликвидированы (оставшаяся небольшая часть компаний прекратила деятельность при присоединении). Годом ранее, в 2016 году, ликвидированных компаний было лишь 2 005. Число их, таким образом, выросло, но незначительно.

Топ-500 компаний, закрывшихся в 2017 году

№ Наименование Возраст компании Совладельцы Вид деятельности/отрасль Выручка за 2016 год 1 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УСЛУГИ, ООО 17,50 РЕТОСИНА ФАЙНЭНС ЛИМИТЕД (316,428,000 руб., 75.34%)

КОМПАНИЯ «ВУДГРАНЖ АССОШИЕЙТС ЛИМИТЕД» (103,572,000 руб., 24.66%) Вложения в ценные бумаги 11.378.746.000 2 ТРАНСТЕХСЕРВИС-12, ООО 10,00 Зубарев Вячеслав Викторович (8,000 руб., 80%)

УК ТРАНСТЕХСЕРВИС, ООО (2,000 руб., 20%) Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 2.129.439.000 3 АВТОПАРТНЕР, ООО ТД 2,50 Ардаширов Радик Мунавирович (10,000 руб., 100%) Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских 1.272.627.000 4 ВИРМИНА, ООО 9,00 Лоди Яна Дмитриевна (500,000 руб., 100%) Деятельность в области права и бухгалтерского учета 1.246.615.000 5 ТБР, ООО 7,50 УК ТАТБУРНЕФТЬ, ООО (100,000 руб., 100%) Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа 890.810.000 6 КАМПРОМОЙЛ-ГРУПП, ООО 3,50 Ахметова Светлана Николаевна (490,000 руб., 98%)

Ахметов Денис Талгатович (10,000 руб., 2%) Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 874.726.000 7 СПЕКТР ТРАНС, ООО 2,00 Андреев Виктор Михайлович (10,000 руб., 100%) Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 854.378.000 8 ТРАНСТЕХСЕРВИС-14, ООО 9,00 Зубарев Вячеслав Викторович (8,000 руб., 80%)

УК ТРАНСТЕХСЕРВИС, ООО (2,000 руб., 20%) Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 764.974.000 9 МОНАРХ-КАЗАНЬ, ООО 5,50 Крайнов Андрей Александрович (10,000 руб., 100%) Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 761.113.000

Закрытый акционер «АК БАРС» Банка и реорганизация в «ТрансТехСервис»

Крупнейшей компанией, прекратившей свою деятельность в 2017 году, стало ООО «Управленческие услуги». Предприятие работало на протяжении 17 с половиной лет, а выручка в 2016 году составила 11,4 млрд рублей. Тем не менее 22 февраля 2017 года было принято решение о ликвидации, а 29 августа компания прекратила существование.

Владельцами компании являлись кипрская «Ретосина файнэнс лимитед» и британская «Вудгранж Ассошиейтс лимитед». Отметим, что ранее одним из владельцев «Управленческих услуг» выступало ОАО «Национальная страховая компания Татарстан» (принадлежала когда-то «АК БАРС» Банку и Минземимущества Татарстана). При этом в 2015 году сами «Управленческие услуги» были одним из миноритарных акционеров «АК БАРС» Банка.

Второе место по обороту за 2016 год заняло ООО «Транстехсервис-12», принадлежащее сети автосалонов ТТС. «Транстехсервис-12» присутствовал на рынке в течение десяти лет и прекратил деятельность 20 сентября в результате слияния с одним из юрлиц материнской компании (новое юрлицо — ООО «Транстехсервис-2»). Оборот ликвидированного юрлица в 2016 году составил 2,1 млрд рублей, учредителями выступают Вячеслав Зубарев и ООО «УК «Транстехсервис» (также принадлежит Зубареву).

Отметим, что в списке ликвидированных компаний есть и другие юрлица, принадлежащие Вячеславу Зубареву, — это ООО «Транстехсервис-14» (восьмое место с выручкой 765 млн рублей), ООО «Транстехсервис-НК» (выручка 303 млн рублей) и ООО «ПФ «Транстехсервис-3» (753 млн рублей). Вероятно, речь о закрытии не идет — во всех случаях прекращение деятельности связано с присоединением к другому юрлицу.

Второе место по обороту за 2016 год заняло ООО «Транстехсервис-12», принадлежащее сети автосалонов ТТС



Уход татарстанской «дочки» владельца кофейного бренда и нефтедобытчика «ТаграС-Холдинга»

Третье место оказалось у ООО «ТД Автопартнер». Компания в 2016 году показала выручку в размере 1,27 млрд рублей, а в июле также прекратила деятельность в результате присоединения. Компания просуществовала всего 2 с половиной года, учредитель — Радик Ардаширов.

Основным видом деятельности предприятия была оптовая торговля автотранспортными средствами, кроме пассажирских. Компания была присоединена к чебоксарскому ООО «Смальта» вместе с еще несколькими компаниями. Сама «Смальта», впрочем, на данный момент также находится в стадии ликвидации. У единственного учредителя — Радика Ардаширова, однако, осталась компания со схожим названием — ООО «Торгово-финансовая компания «Автопартнер».

На четвертом месте оказалось ООО «Вирмина» — компания, просуществовавшая 9 лет и ликвидированная в марте 2017 года. Оборот компании годом ранее составил 1,25 млрд рублей, основным видом деятельности были услуги в области права и бухгалтерского учета. Учредитель компании — Яна Лоди, ранее — кипрская «Вирмина Трейдинг Лимитед» и Олег Лаптев. Отметим, что кипрская компания с названием Virmina Trading Limited являлась заказчиком производства некоторых видов кофе и цикория, также ей принадлежат права на торговую марку кофе Egoiste.

Замыкает первую пятерку закрывшихся компаний по обороту ООО «Татбуррастворы» — дочернее предприятие ООО «УК «Татбурнефть». Компания существовала 7 с половиной лет и в 2016 году показала выручку 890 млн рублей. Основным видом деятельности было предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа. В июне компания прекратила деятельность в результате присоединения к ООО «Татбурнефть-Лениногорское управление тампонажных работ». Закрывшиеся «Татбуррастворы» полностью принадлежали «Таграс-Холдингу», связанному с бывшим руководителем «Татнефти» Шафагатом Тахаутдиновым.

Закрывшиеся «Татбуррастворы» полностью принадлежали «Таграс-Холдингу», связанному с бывшим руководителем «Татнефти» Шафагатом Тахаутдиновым. Фото Олега Тихонова

«Лесной» кооператив из СССР и строители «Ак Барс Холдинга» и «Татфондбанка»

Во второй десятке закрывшихся татарстанских компаний по обороту представлены предприятия, чья выручка в 2016 году составляла от 750 до 874 млн рублей. На шестом месте, в частности, ООО «Кампромойл-Групп», просуществовавшее совсем недолго — 3 с половиной года. Его оборот в 2016 году составил 874 млн рублей, а в ноябре общество было присоединено к чебоксарскому ООО «Компания Рио». Владели компанией Денис и Светлана Ахметовы.

Седьмое место заняло ООО «Спектр Транс», которое работало еще меньше — 2 года. Зарегистрированная в селе Шемордан Сабинского района компания была ликвидирована в самом конце декабря, учредителем был Виктор Андреев. Занимался «Спектр Транс» вспомогательной деятельностью, связанной с перевозками, а оборот в 2016 году составил 854 млн рублей.

Восьмое место заняло уже упомянутое ООО «Транстехсервис-14» Вячеслава Зубарева, просуществовавшее 9 лет и имевшее выручку 765 млн рублей в 2016 году. Еще одна компания из группы ТТС — ООО «ПФ «Транстехсервис-3» — заняло десятое место с 753 млн рублей. Отметим, что компания работала на протяжении 15 с половиной лет.

А на девятом месте расположилось ООО «Монарх-Казань», имевшее в 2016 году 753 млн рублей выручки. Занималось оно оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, учредитель — Андрей Крайнов.

Отдельного упоминания заслуживает компания, расположившаяся на 16-м месте. Это ООО «Управляющая строительная компания Ак Барс». Компания просуществовала 3 с половиной года, в 2016 году показав выручку 542 млн рублей. Согласно данным сайта, «УСК Ак Барс» является строительным подразделением «Ак Барс Холдинга». Компания ликвидирована вследствие банкротства в ноябре 2017 года. Владельцами числятся ООО «Юрком» и Святослав Храменков, а до 2016 года учредителями были сначала ООО «Ленд-Инвест», а затем — ООО «Ак Барс Актив». Отметим, что «Ленд-Инвест» считается компанией «Ак Барс Холдинга», а «Юрком» принадлежал прекратившему существование «Татфондбанку» (сам «Юрком» также находится в стадии ликвидации с мая 2017 года).

Кроме того, отметим, что самая старая из ликвидированных в 2017 году компаний — кооператив «Лесной», который был зарегистрирован в Набережных Челнах еще в 1989 году. Предприятие работало в течение 28 с половиной лет. Ликвидатором компании выступила Марина Сергеенко, а председателем, как минимум с 2002 года, — Александр Вальвачев.

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