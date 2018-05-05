Салихов Ирек Фаритович

Общая информация

Председатель Совета директоров АО «Ядран-Ойл», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился в с. Актаныш РТ. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет (2001 г.), Академию народного хозяйства и госслужбы при Президенте РТ (2009 г.).

Трудовая деятельность:

2001 — 2008 гг. — работал в ОАО «Татнефть».

С 2008 г. — председатель совета директоров ЗАО «Ядран-Ойл».

С 2015 г. — координатор федерального партийного проекта «Экология России» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Кандидат экономических наук.

Награжден памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани», грамотой Президента Российской Федерации В.В.Путина к ней (2013 г.), благодарственным письмом Кабинета Министров Республики Татарстан (2015 г.), благодарностью Президента Республики Татарстан (2016 г.), благодарственным письмом Секретаря Татарстанского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (2017 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2017 г.).

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