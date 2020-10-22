Халилов Руслан Рафикович

Общая информация

Родился 28 июля 1979 года в с. Пановка, Пестречинский район, ТАССР.

Образование

2001 г. — окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина.

2013 г. — окончил Казанский (Приволжский) Федеральный университет.

Трудовая деятельность

В 2003 г. — юрисконсульт ООО «Ваш Дом».

2003-2005 гг. — директор ООО «Электрофлот-Казань».

2005-2006 гг. — специалист по нефтехимии ОАО «ТАИФ».

2006-2007 гг. — начальник отдела маркетинга ОАО «КазаньОргсинтез».

С 2007 г. — управляющий партнер ООО «Фонд Прямых Инвестиций».

Награды и звания

Награжден благодарностью президента АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», грамотой к памятной медали «XXII Олимпийские зимние игры и паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» президента РФ, благодарностью президента РТ (2014 г.), благодарностью министра транспорта РФ (2018 г.), медалью «За строительство транспортных объектов» Министерства транспорта РФ (2019 г.).

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