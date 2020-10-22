Халилов Руслан Рафикович
Общая информация
Родился 28 июля 1979 года в с. Пановка, Пестречинский район, ТАССР.
Образование
2001 г. — окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина.
2013 г. — окончил Казанский (Приволжский) Федеральный университет.
Трудовая деятельность
В 2003 г. — юрисконсульт ООО «Ваш Дом».
2003-2005 гг. — директор ООО «Электрофлот-Казань».
2005-2006 гг. — специалист по нефтехимии ОАО «ТАИФ».
2006-2007 гг. — начальник отдела маркетинга ОАО «КазаньОргсинтез».
С 2007 г. — управляющий партнер ООО «Фонд Прямых Инвестиций».
Награды и звания
Награжден благодарностью президента АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», грамотой к памятной медали «XXII Олимпийские зимние игры и паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» президента РФ, благодарностью президента РТ (2014 г.), благодарностью министра транспорта РФ (2018 г.), медалью «За строительство транспортных объектов» Министерства транспорта РФ (2019 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул. Татарстан, 20
- Телефон: (843) 203-95-95
- Email: office@dif24.ru
- Сайт: http://www.dif24.ru/
Дата последнего обновления: 22.10.2020