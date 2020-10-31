События недели: нападения во Франции, теракт в Татарстане и обсуждение бюджетов РФ и РТ

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе трагические события случились во Франции, где несколько человек в разных городах решили напасть на горожан с холодным оружием. Один из них при нападении убил троих человек. Уже на следующий день попытку террористической атаки устроил подросток из Кукмора — он бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в сторону полицейского участка и был застрелен в ходе задержания. В Госдуме и Госсовете РТ обсудили и приняли в первом чтении бюджеты России и Татарстана соответственно. В России закрывают на ночь заведения общепита и развлекательные объекты.

Атаки во Франции

После трагедии в пригороде Парижа, где молодой экстремист убил и обезглавил местного учителя за карикатуру на пророка Мухаммеда, власти Франции решили ответить радикальным исламистам.

В стране начались демонстрации, эти и другие карикатуры на религиозные темы стали демонстрироваться в городах, официальные лица заговорили об «исламском сепаратизме».

Такая активная деятельность была воспринята многими мусульманскими лидерами как антиисламская. Свое возмущение словами президента Франции Эмманюэля Макрона выказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он призвал бойкотировать французские товары. Осудили политику Елисейского дворца и в России. А муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин назвал власти Франции «жалкими моральными уродцами».



Фото: Тимур Рахматуллин

Ситуация накалялась, и в четверг утром в Ницце выходец из Туниса Ибрагим аль-Ауисауи устроил нападение на прихожан церкви Нотр-Дам. Он убил священника и двух женщин. Одной из жертв нападавший отрезал голову.

Кроме того, под Авиньоном полицейские застрелили еще одного экстремиста с ножом. Также был задержан вооруженный мужчина в Лионе. В Саудовской Аравии предприняли попытку напасть на охрану консульства Франции.



Теракт в Кукморе

Неожиданным эхом событий во Франции отозвалась попытка поджечь полицейский участок в Татарстане.

Недавно переехавший в Кукмор подросток метнул бутылки с «коктейлями Молотова» в здание районного отделения МВД. При попытке задержания он ранил ножом полицейского и был застрелен.

«Реальное время» выяснило, что 16-летний юноша не ходил в местные мечети и не состоял на учете как склонный к экстремизму. Однако отчим подростка Марат Замалиев более 12 лет отсидел за причастность за первый в истории современного Татарстана теракт — подрыв газопровода 1 декабря 1999 года.

Расследование дела на контроле у прокурора Татарстана Илдуса Нафикова, главы СКР Александра Бастрыкина и президента РТ Рустама Минниханова. В Кремле не связывают произошедшее в Кукморе с терактами во Франции.



Бюджеты России и Татарстана

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2021—2023 годы.

И это несмотря на критику Минфина: Антону Силуанову досталось как от правящей «Единой России», так и от КПРФ. По предварительным прогнозам, дефицит бюджета составит 2,4% от ВВП, а инфляция — около 4%.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин обратил внимание, что в бюджет заложено сокращение расходов на образование и на здравоохранение.



Фото: duma.gov.ru

Госсовет Татарстана также принял республиканский бюджет на следующий год. Общий объем утвержден в сумме 268,56 млрд рублей, общий объем расходов — в сумме 271,54 млрд. Во время обсуждения замминистра экономики РТ Олег Пелевин ответил на вопрос о возможности снизить ставки налогов для предпринимателей, переходящих с ЕНВД на другие схемы упрощенного налогообложения. Чиновник рассказал, что снижение не планируется, ведь тогда в невыгодных условиях останутся бизнесмены, перешедшие на УСН раньше.



Закрытие баров и дискотек

На этой неделе Роспотребнадзор опубликовал постановление, вводящее обязательный масочный режим и запрещающий работать ночью развлекательным заведениям и общепиту. Некоторые регионы уже ввели подобную норму.

В Татарстане до вечера четверга было доподлинно неизвестно, введут ли в республике ограничение по ночной работе заведений — в федеральном документе этот момент носил характер настоятельной рекомендации.



Фото: Максим Платонов

Однако норма все же была введена. С сегодняшнего дня бары и рестораны, а также дискотеки и другие заведения не могут работать с 23.00 до 06.00. Исключение составит общепит, работающий навынос, а также вокзальные кафе и заведения в аэропортах.



«Чипирование» животных

В Татарстане начинается кампания по единой идентификации животных.

Закон о поголовной маркировке всех животных планируется принять только в 2021 году, но республика готовится заранее.

Татарстанским фермерам уже сейчас придется озаботиться бирками для коров. В следующем году идентификация коснется также лошадей и мелкого скота. Через 8 лет в республике даже пчелы и домашние животные будут оснащаться биркой.

Для личных хозяйств расходы составят 50 рублей за бирку, сельхозпредприятиям придется тратить по 100 рублей, поскольку каждую корову придется оснащать не только биркой, но и электронным чипом.



Фото: Максим Платонов

Процесс по делу Ливады

Прокуратура запросила 4,5 года колонии для основателя компании «ФОН» Анатолия Ливады. Условного наказания на тот же срок гособвинитель потребовал для Дианы Ахметзяновой.

Бывший застройщик просил исключить из почти полутора тысяч потерпевших тех, кто все-таки получил квартиру или компенсацию.

Следствие инкриминирует обоим хищение почти 2,6 млрд рублей у дольщиков трех ЖК в Казани — «Симфония», «Царицынский бугор» и «МЧС».



Оглашение приговора предварительно назначено на декабрь.

Фото: Ирина Плотникова

Статистика по смертности от COVID-19

«Реальное время» заметило несоответствия в статистике по коронавирусу, предоставляемой Минздравом Татарстана и публикуемой на сайте стопкоронавирус.рф. В частности, данные за три недели октября различались почти в два раза.

Республиканские власти отчитались о смерти от COVID-19 в октябре 29 человек, тогда как федералы сообщают о 56 умерших. При этом общее число по данным «федералов» составило 104 человека, а республика отчитывается о 105 умерших от COVID-19.

В Минздраве Татарстана объяснили разницу в цифрах бюрократическими проволочками и скоростью передачи данных.

«Вопрос лишь в скорости потоков информации», — сказал Жаворонков на пресс-конференции.



Совещание у Путина

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с правительством. На нем глава государства поторопил чиновников с выделением 10 млрд рублей на поддержку регионов и еще 5 млрд на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом.



Фото: kremlin.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что правительство взяло на себя финансирование лечения детей со спинальной мышечной атрофией. Препараты от этого редкого заболевания запредельно дорогие и семьи не могут себе позволить покупать их. С таким предложением ранее на премьер-министра Михаила Мишустина вышел президент Татарстана Рустам Минниханов.



Взятки в налоговой

Татарстанские следователи провели обыски в налоговой инспекции.

Перед этим были задержаны «налоговый консультант» Марсель Аюпов и глава юротдела стройфирмы «УК «Дорстройкомплектация» Ленинза Сиразетдинова.

Им инкриминировалось пособничество в передаче взятки за прекращение налоговой проверки в размере 2,2 млн рублей. Того, кому должны были достаться эти деньги, следствие еще не нашло.



Скачок цен на авто

В России заметно подорожали новые автомобили.

Фото: realnoevremya.ru

За девять месяцев на первичном рынке ценники в среднем поднялись на 12%. Сильнее всего подскочила стоимость Mercedes-Benz G500 — 34,7%. «Гелик» к октябрю достиг отметки в 13,87 млн.



Также на 30% подорожал Mercedes-Benz G350d, а на 15,5% — Mercedes-Benz GLS400. Кроме немецких премиум-брендов, высокий рост показали KIA Cerato (15%) и Hyundai Elantra (14%).

