Ослабленный рубль взвинтил цены на автомобили в России

В целом за полгода машины подорожали на 12%, а отдельные модели — на 35%

Фото: Максим Платонов

В этом году в России значительно подорожали новые автомобили. Как подсчитала аналитическая служба «Реального времени», в январе-сентябре рост составил 12%, а на отдельные модели — 35%. В целом из 70 моделей, доступных в казанских автосалонах, не выросли в цене лишь 9. Причины — ослабление рубля, которое привело к подорожанию импортных комплектующих, и снижение производства из-за весенних простоев автомобильных заводов по всему миру в условиях ограничений по коронавирусу. Тем не менее, россияне массово скупают машины, опасаясь еще большего роста ценников. По прогнозам экспертов, к концу года легковые авто могут подорожать на 20%. По числу выданных автокредитов наша страна уже побила прошлогодние рекорды.

Подорожала 61 модель из 70

В казанских автосалонах в этом году в наличии порядка 70 моделей. За эти месяцы подешевели лишь две из них, еще семь — не изменились в цене, а 61 модель подорожала, причем существенно. Цены будут расти и дальше по причине ослабления рубля, убеждены эксперты.

— В целом по динамике спроса 2020 год примерно соответствует 2019-му. Но из-за ограничений весной, во время которых многие дилерские центры были закрыты и машины не продавали, а также из-за дефицита автомобилей во II полугодии, объемы продаж по отношению к прошлому году сократятся. По прогнозу Ассоциации Европейского Бизнеса падение продаж не превысит 14%. Но многое может измениться, если, например, будут введены новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом, — отметил в беседе с «Реальным временем» главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов.

На ту же тенденцию указывают и другие собеседники издания. «Если брать итоги 9 месяцев 2020 года, то за этот период рынок новых легковых автомобилей в России, по данным нашего агентства, сократился на 10%. Понятно, что в различные месяцы он чувствовал себя по-разному. Например, в сентябре был рост (+8%), в августе — падение (-8%), а в июле — рост (-8,5%). Поэтому исходя из тех условий, в которых оказался рынок, я считаю, что это еще неплохо, потому что весной ему предрекали и двукратное падение», — говорит руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

В лидерах роста цен — топовые «Мерседесы»



Самое значительное повышение стоимости в мае-октябре зафиксировали у автомобилей Mercedes-Benz. Среди пяти наиболее подорожавших моделей машин сразу три приходятся на эту марку — она, можно сказать, заняла пьедестал. Рекорд — у внедорожников G-серии. Модель G500, которая итак не отличалась дешевизной, выросла в цене сразу на 34,7%. Если в мае автомобиль стоил 10,3 млн рублей, то сейчас его покупателям придется переплатить 3,5 млн — в октябре G500 выставлена по цене 13,87 млн.

За деньги, в которые раньше обходился G500, теперь можно взять G350d — он подорожал почти также: примерно на 30%, с 8,18 до 10,6 млн рублей. Наконец, еще одна модель «Мерседеса» из серии GLS — GLS400, подскочила в цене на 15,5%, с 7,4 до 8,55 млн.

Еще две машины в топе по полугодовому удорожанию — более ходовые и популярные «корейцы». На 15% подорожала модель Cerato в комплектации Comfort — с двигателем мощностью в 130 «лошадей». Раньше она стоила 1,035 млн, теперь — 1,19 миллиона. На 14% повысилась стоимость Elantra от Hyundai: рост — с 1,084 до 1,235 миллиона. Правда, у этой модели изменилась и комплектация: Start с ручной коробкой передач теперь именуется Base, и в ней — коробка-автомат.

В среднем по всему авторынку подорожание новых легковых авто составило 12% за период с января по сентябрь 2020 года.



— Более того, в октябре этот процесс продолжился. Основной причиной продолжающегося роста цен на автомобили является резкое ослабление курса рубля к основным мировым валютам (на 25-30%), которую автопроизводители еще не отыграли. Поэтому цены будут и дальше расти, а к концу нынешнего года их рост может составить порядка 20%. Добавим, что за последние 6 лет (с сентября 2014-го) рекомендованные розничные цены на новые легковые машины выросли в два раза. Впрочем, настолько же упал и российский рубль по отношению к доллару США, — подчеркнул Азат Тимерханов.

Пять брендов второй пятерки

Следующие пять мест в списке наиболее подорожавших машин заняли разные бренды, из чего уже можно сделать вывод, что тенденция роста цен охватила все сегменты рынка. Шестое место, правда, снова за немецким премиумом. Это — Mercedes-Benz S-класса — модель S400 с длинной базой и двигателем в 333 л.с. Он подорожал на 13%, с 8,44 до 9,53 млн рублей.

Можно приглядеться к другой машине с немецким «шильдиком» (правда, производят ее в Калуге). Это — Volkswagen Tiguan в комплектации Trend&Fun с двигателем в 122 «лошади», поднявшийся в цене на 10% — с 1,62 до 1,78 млн рублей. Почти такой же рост — у Kia Optima — 9,8%. Корейскую машину представительского класса (собирают ее, кстати, в Калининграде) можно купить за 1,56 млн рублей. Если бы вы задумались об этом в мае, то она обошлась бы на 140 тысяч дешевле.

Замыкают десятку два «паркетника», сильно отличающиеся по классу. Рост в 9,7% показал японский Lexus RX300 в комплектации Executive с двигателем мощностью в 238 л.с. — он подорожал с 3,565 до 3,912 млн рублей. Десятое место — у «француза» (выпускающегося, правда, только в России, Бразилии и Индии) Renault Kaptur в комплектации Life — с ручной коробкой и приводом 4х2. Его рост составил 8,5% — цена повысилась с 1 до 1,085 млн рублей.

Самая популярная в январе-сентябре 2020 года модель ВАЗа — Granta — стала стоить дороже на 3,9%. Фото: lada.ru

УАЗы дорожают быстрее



Самые продаваемые в России машины — как известно, марки Lada. При этом, если рост стоимости иномарок можно списать на падение курса рубля, то машины российских марок, теоретически, должны как минимум меньше от него зависеть. На практике же это не так.

К примеру, самая популярная в январе-сентябре 2020 года модель ВАЗа — Granta — стала стоить дороже на 3,9% — она выросла в цене с 466 до 484 тысяч рублей (речь идет о комплектации «Стандарт» с двигателем мощностью в 87 л.с). Вторая по популярности модель — Vesta в кузове седан (комплектация Classic с двигателем в 106 л.с.) выросла в цене на 3,6% — с 645 до 668 тысяч рублей.



Но рекордсменом по подорожанию стала все-таки не продукция ВАЗа, а представитель корейского бренда (собираемый тоже в России). Это — третья по популярности в России модель автомобиля — Kia Rio. Она подорожала сильнее, чем обе самые продаваемые модели «АвтоВАЗа» — на 7%, с 855 до 915 тысяч рублей в комплектации Comfort.



Примерно настолько же вырос в цене УАЗ Hunter. Полностью российская модель, даже не на «международной» платформе B0 (как, например Lada Largus и XRay), но подорожала сразу на 7,1% (с 777 до 832 тысяч рублей). Две другие модели «УАЗа» — «Патриот» и «Пикап» — также показали рост даже больший, чем у Lada Granta — на 4,6-4,7%.

— На российском рынке есть модели, импортируемые из-за границы (и их становится все меньше), и модели, произведенные в нашей стране с большим или меньшим уровнем локализации производства. Стоимость первых больше зависит от колебаний курса национальной валюты, чем вторых, — поясняет главред журнала «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов, — Но и модели, которые собирают в России, тоже не полностью состоят из локальных компонентов. Так что колебание курса рубля отражается на ценах всех новых автомобилей, в том числе на отечественных марках. Производители, конечно, стараются сдерживать рост цен на свои машины. Поэтому часто несут убытки ради того, чтобы поддержать спрос. Поэтому рост цен на конкретные машины конкретного бренда также зависит от политики марки и того, насколько она готова поддержать продажи за счет собственной прибыли», — говорит он. Похожего мнения придерживается и Азат Тимерханов из «Автостата»: «Я бы не стал проводить тут параллели, поскольку и в автомобилях российских марок есть импортные комплектующие. К тому же производители по-разному выстраивают свою ценовую политику — кому-то удается это делать гибче и не столь резко реагировать на валютные колебания.



Рост цен на конкретные машины конкретного бренда также зависит от политики марки и того, насколько она готова поддержать продажи за счет собственной прибыли. Фото Романа Хасаева

Клиенты BMW и Lexus ничего не потеряли

Впрочем, на девять моделей автомобилей цены в казанских салонах не изменились или даже снизились. Речь о BMW X6 M с двигателем мощностью в 600 «лошадей» и Lexus LX570 в комплектации Premium+. Они как стоили весной 9,79 и 6,96 млн рублей соответственно, так и продаются.



Аналогичная ситуация с Kia K900 в комплектации Luxe с коробкой-автоматом и полным приводом — за нее нужно отдать 3,66 млн рублей. Более дешевая модель корейского производителя — Sorento — тоже сохранила майский ценник в 1,89 млн рублей. Осталась прежней цена и на Mitsubishi Pajero Sport — он стоит все те же 6,96 млн рублей.

Из относительно массовых не подорожавших моделей можно выделить лишь две. Первая из них — это Skoda Octavia в комплектации Active за 1,14 млн рублей и Volkswagen Polo за 717 тысяч рублей. Еще две модели стали дешевле, но они вновь относятся к премиум-сегменту. Это — Lexus ES200 в комплектации Comfort за 2,54 млн рублей (он подешевел на 2,3%, с 2,6 миллионов) и BMW 730i с двигателем мощностью в 258 л.с. Он стоит 6,5 млн рублей, за полгода стал дешевле на символические 10 тысяч рублей.

То, что эти машины не подорожали, эксперты объясняют фактором «сдерживания цен» и залежалыми остатками. По словам Евгения Еськова, в связи с простоем в период пандемии во втором полугодии на рынке образовался дефицит новых машин: «Традиционно на фоне колебаний курса рубля возрастает интерес к покупке новой машины — люди таким образом стараются защитить свои накопления. Спрос есть, но машин не хватает. На статистике продаж это также отражается. Многие дилеры могли бы продавать больше, но работают с тем, что есть. В то же время эта ситуация позволяет авторитейлерам повышать доходность продаж и сократить финансовую нагрузку в связи с сокращением складов».



Цены на автомобили, октябрь 2020 года

Марка Модель Подгруппа модели Цена (примечание) на ТС 2019 г.в.

19.03.2019-20.03.2019 Цена (примечание) на ТС 2020 г.в.

19.05.2020-20.05.2020 Цена (примечание) на ТС 2020 г.в.

20.10.2020-21.10.2020 Mercedes-Benz G-Класс внедорожник G 500 V8 422 л/с, 3.982 л. 9 490 000 10 300 000 13 870 000 Mercedes-Benz G-Класс внедорожник G 350 d V6 245 л/с, 2.987 л.

(с мая 2020 - 183 кВт (249 л.с.) - 8 180 000 10 600 000 Mercedes-Benz GLS GLS 400 4MATIC Особая серия (333 л. с.) V6

(с мая 2020 - GLS 400 d 4MATIC Premium 243 кВт (330 л.с.)) 6 080 000 7 400 000 8 550 000 KIA cerato 1.6 / 130 л/с, Comfort, A7S4D2617, D695

(с марта 2018 - DAH7) 128 л.с.

(с октября 2020 - DJS4D2617) 1 019 900 1 034 900 1 189 900 Hyundai New Elantra 1.6 - 6MT START

(с октября 2020 - 1.6 MPI 6AT 128 л.с BASE) 1 049 000 1 084 000 1 235 000 Mercedes-Benz S-Класс седан S 400 длинная база 245 кВт (333 л. с.)

(с декабря 2017 - S 450 Седан длинная база 367 л. с. V6)

(с марта 2019 - S 450 4MATIC Седан) 7 390 000 8 440 000 9 530 000 Volkswagen tiguan Trend & Fun, 1.4 TSI 90 кВт/ 122 л.с.

(с декабря 2017 - Trendline бенз, 125 л.с. 6-МКП MQ350, 2WD)

(с октября 2020 - "GO!") Автор: 2019-ый модельный год 1 499 000 Автор: 2020 модельный год 1 619 000 1 779 000 KIA Новая Optima 2.0 / 150 л/с, Classic D4S42G617, D251 (с декабря 2017 - D456)

(с октября 2020 - D4S42G61F Comfort) 1 344 900 1 424 900 1 564 900 Lexus RX 300 1.99 / 238 л/с Standard (с мая 2020 - Executive) 3 011 000 3 565 000 3 912 000 Renault KAPTUR Life, 1,6 л, 114 л.с., 4х2, МКП5 944 000 1 000 000 1 085 000 Mercedes-Benz Е-Класс седан E 200 Business Седан 135 кВт (184 л. с.)

(с декабря 2017 - E 200 Premium, с мая 2020 - 145 квТ/197 л.с.) 3 230 000 3 504 186 3 800 000 Renault DUSTER Authentique 1.6 л. 4x2 (с мая 2020 - Access) 699 000 777 000 840 000 BMW 5 серии Седан 520i Седан, мех., 184 л/с (с декабря 2017 - авт. Steptronic) 3 030 000 3 370 000 3 640 000 Suzuki Suzuki JIMNY JLX, 5MT, 85 л/с (с мая 2020 - GL 1,5 л VVT (102 л.с.) 5MT)

1 539 000 1 659 000 Toyota Corolla Стандарт 1.33л Dual VVT-i 6 МКПП

(с марта 2019 - 1,6 л.) 1 173 000 1 243 000 1 335 000 Renault Новый SANDERO Access, 1,6 л, 82 л.с., MKП5 564 000 625 000 670 000 BMW 3 серии Седан 318i мех. 136 л/с

(с мая 2020 года - 318i SE 156 л.с.) - 2 530 000 2 710 000 УАЗ Хантер Классик, H4GMD11, бенз (с марта 2018 - 315195-071) 732 000 777 000 832 000 KIA rio 1.4 / 107 л/с, 6 МТ, Comfort (с декабря 2017 - 100л.с.)

(с октября 2020 - 1.4 MPI,100 л. c., Автомат H0S4K461F D215) 824 900 854 900 914 900 Skoda KODIAQ 1.4 TSI 125 л.с. МКПП-6, Active Автор: 2019-ого модельного года 1 454 000 1 539 000 1 634 000 Nissan Новый X-TRAIL XE, 2,0 л 144 л/c 2WD 6МТ 1 641 000 1 676 000 Комментарий: 1779000 за Модель 2020 года 1 779 000 Nissan MURANO Mid, 3,5 Л V6 CVT 2WD, 249 л/с (с декабря 2017 - MCVT) 2 625 000 2 499 000 2 649 000 Mercedes-Benz GLA GLA 200 Особая серия (150 л. с.)

(с мая 2020 - GLA 200 Progressive 120 кВт (163 л.с.) 2 310 000 2 850 000 3 020 000 Suzuki Suzuki VITARA GLX, Boosterjet 1,4 л Tурбо 140 л.с. 2WD 6AT 1 609 000 1 729 000 1 829 000 Suzuki SX4 GL, Бензиновый 1,6 л VVT (117 л.с.) 2WD 5MT 1 279 000 1 399 000 1 479 000 BMW X5 M BMW X5 M спорт. авт. КПП Steptronic, 625 л/с

9 390 000 9 920 000 KIA ceed 1.6 / 128 л/с, Comfort, J7S6D2617

1 154 900 1 219 900 Renault LOGAN Access, 1,6 л, 82 л.с., MKП5 564 000 625 000 660 000 BMW 3 серии Седан (с декабря 2018 - BMW 320d авт. Steptronic 190 л.с.) 2 580 000 2 990 000 3 150 000 Toyota Camry седан 4 дв. Стандарт 2.0л бензин 6 АКП 1 573 000 1 654 000 1 741 000 KIA sportage 2.0 / 150 л/с, 6МТ, Classic,

F1W52G617, D430 (с декабря 2017 - DA81, с марта 2019 - DA24, с октября 2020 - DCCD) 1 389 900 1 444 900 1 519 900 Renault SANDERO Stepway Confort, 1,6 л. 82 л/с (с декабря 2018 - Life) 722 990 790 000 830 000 Mitsubishi L200 2.4 DID, DC Invite MT (в 2016 г - S01; в 2017 г - S03, в мае 2020 - SA4) Автор: Есть машина SA04 по цене 2069 000 - 2 179 000 2 289 000 Mazda Mazda CX-5 Кроссовер 2.0 SKY 6MT 2WD (150 л.с.), Drive 1 559 000 1 615 000 1 694 000 УАЗ Обновленный Патриот 2019 модельн.года КЛАССИК 150 л.с. 815 900 886 000 Комментарий: Цена на автомобили с датой производства до/с 01.10.2020 (РУБ) 928 000 BMW Новый X3 X3 xDrive20i, авт., 184 л/с Steptronic 3 180 000 3 610 000 3 780 000 Hyundai Tucson 2.0(150) MPi - 6AT - 2WD Comfort

(с марта 2019 - Primary) 1 569 000 1 614 000 1 689 000 УАЗ Обновленный Пикап 2019 модельн.года КЛАССИК 150 л.с. 825 900 906 000 Комментарий: Цена на автомобили с датой производства до/с 01.10.2020 (РУБ) 948 000 Volkswagen passat Trendline 1.4 TSI 92 кВт/ 125 л.с. 6-МКП

(с марта 2019 - 150 л.с. 7-АКП)

(с мая 2020 - Business) 1 819 000 2 199 000 2 299 000 BMW M5 Седан M5 Седан, спорт. авт.КПП М Steptronic с Drivelogic, 560 л/с

(с марта 2018 г.600 л/с)

(с декабря 2018 -Competition 625 л.с.) 7 910 000 8 280 000 8 650 000 Nissan QASHQAI XE, 1,2л DIG-T (115 л.c.) 2WD 6 MT 1 293 000 1 319 000 1 377 000 KIA picanto 1.0 / 66 л/с, Classic Теплые опции, TAS6K2615, D950

(с декабря 2017 - 67 л.с., G6S6K2615, D097) 644 900 709 900 739 900 Toyota RAV4 4X2 2.0л 6 МКПП Стандарт 1 616 000 1 778 000 1 852 000 Volkswagen touareg 3.6 V6 FSI 4MOTION 183 KW 8-speed Auto Tiptronic

(с декабря 2018 - Respect TSI бенз 1984 см3 249 л.с. 8АТ) 3 489 000 3 699 000 3 847 000 Mitsubishi OUTLANDER 2.0 MIVEC, Inform 2WD CVT

S02 (с декабря 2017 - E28), (с марта 2019 - S07),

(с октября 2020 - S01) 1 689 000 1 709 000 1 777 000 ВАЗ (LADA) Granta седан 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ / Стандарт 21901-50-010

(с декабря 2017 - 21901-50-22X)

(с декабря 2018 - 21901-A0-001)

(с мая 2020 - 21901-A0-545) 434 900 465 900 483 900 BMW X5 X5 xDrive30d, авт. Steptronic, 249 л/с 4 750 000 5 190 000 5 390 000 Toyota Hilux 2,4 л дизель 6 МКП Стандарт 2 306 000 2 382 000 2 472 000 ВАЗ (LADA) Vesta седан 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Classic / GFL11-50-070

(с мая 2020 - GFL11-50-C04) 614 900 644 900 667 900 BMW X6 X6 xDrive30d, Спор. авт. Steptronic, 249 л/с

5 820 000 6 020 000 Skoda rapid 1.6 MPI 90 л.с. МКПП-5, Entry (с мая 2020 - Active) Автор: 2019-ого модельного года 657 000 829 000 856 000 Hyundai Solaris 1.4 - 5MT Active (с декабря 2017 - 6MT) Автор: 746 000 машины 2020 модельного года 739 000 756 000 780 000 Mazda Новая Mazda6 Седан 2.0AT (150 л.с.), Drive 1 498 000 1 573 000 1 620 000 ВАЗ (LADA) Largus универсал 5 мест 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ / Стандарт / KS035-50-A00

(с декабря 2018 - KS035-50-ACA), (с мая 2020 - KS035-50-L25)

(с октября 2020 - KS035-50-FL0) 590 900 627 900 645 900 Hyundai SantaFe 2,4л 6AT 171 л.с., бензиновый Start

(с марта 2019 - 188 л.с. GDI 4WD Family) 2 099 000 2 179 000 2 239 000 ВАЗ (LADA) 4x4 Urban 3 дв. 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ / Luxe / 21214-59-019

(с декабря 2017 - 21214-59-018), (с декабря 2018 - 21214-59-048)

(с мая 2020 - 21214-52-007),

(с октября 2020 - 21214-51-008) 581 900 642 900 657 900 ВАЗ (LADA) XRAY кроссовер 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Optima GAB13-50-000

(с декабря 2017 - GAB11-50-BDA), (с декабря 2018 - Classic GAB11-50-C11)

(с октября 2020 - GAB11-50-C53) 649 900 671 900 685 900 Audi A6 55 TFSI quattro S tronic 340 л. с.

4 177 000 4 260 000 KIA soul 1.6 / 123 л/с, 6 МТ, Classic,

B2W5D2617, (в 2016 г. -D236; в 2017 г. - D394), (с мая 2020 - D077) 1 006 900 1 049 900 1 069 900 Toyota Land Cruiser Prado 2.7л Бензин 5 МКП Классик

(для машин, произведенных с 01.02.2019 - Элеганс)

(с мая 2020 - Классик) 2 499 000 2 611 000 2 656 000 Toyota Land Cruiser 200 5-и дверный универсал, 5 мест 4,6 л, бензин 6 АКПП Комфорт

(с мая 2020 - Элеганс) 4 875 000 4 985 000 5 069 000 Skoda superb 1.4 TSI 125 л.с. МКПП-6, Active (с декабря 2018 - 150 л.с. DSG-7) Автор: 2019-ого модельного года 1 640 000 1 980 000 1 993 000 Mercedes-Benz С-Класс седан C 180 «Особая серия» R4 150 л/с, 1.595 л (с декабря 2018 - Premium) 2 450 000 2 770 000 2 780 000 Audi Q7 2.0 TFSI quattro tiptronic (с декабря 2018 - 45 TFSI quattro tiptronic,

с мая 2020 45 TDI quattro tiptronic)

4 805 000 4 818 500 BMW X6 M X6 M, спорт.авт. КПП M Steptronic, 575 л.с. (с мая 2020 - 600 л/с) 7 940 000 9 790 000 9 790 000 KIA KIA K900 3.3 / 249 л/с, полный привод, бензиновый с непосредственным впрыском, 8 АТ, Luxe, J6S4J5A1K, D159 2 969 900 3 664 900 3 664 900 KIA sorento 2.4 / 175 бенз, 6MT, Classic, GMW5L6618 1 839 900 1 889 900 1 889 900 Lexus LX 570 5.66 / 270 кВт Premium+

6 955 000 6 955 000 Mitsubishi Новый Mitsubishi Pajero Sport 3.0 MIVEC, Instyle 8AT s16 (с декабря 2017 - s88) 2 947 000 3 223 000 3 223 000 Skoda Octavia 1.6 MPI 110 л.с. МКПП-5 Active Автор: 2019-ого модельного года 1 109 000 1 140 000 Комментарий: Возможен предзаказ на новую Октавию. Начальная цена для базовой версии Active Plus 1.6 MPI с механической 5-ступенчатой коробкой передач составит 1 338 000 рублей. 1 140 000 Volkswagen Polo Conceptline 1.6 MPI 66 кВт/ 90 л.с. 670 900 716 900 Комментарий: c 23.03.2020 716 900 BMW 7 серии 730i, авт. Steptronic, 258 л/с (с декабря 2017 - 249 л.с.) 5 480 000 6 510 000 6 500 000 Lexus ES 200 1.99 / 150 л/с Comfort 2 690 000 2 599 000 2 540 000 Audi A4 1.4 TFSI 6-ст. мех. (с декабря 2017 - S tronic)

(с декабря 2018 A4 35 TFSI S tronic)



2 375 000 Audi A8 3.0 TFSI quattro tiptronic

(с марта 2018 - 55 TFSI quattro tiptronic)



6 805 000 Audi Q3 1.4 TFSI 6-ст. мех. 35 TFSI S tronic будет в новой модификации

2 415 000 Audi Q5 2.0 TFSI quattro 6-ст. мех. (с декабря 2017 - S tronic)

(с декабря 2018 45 TFSI quattro S tronic)



3 460 000 Honda CR-V 2.0 2WD Comfort 6MT (с декабря 2017 - 4WD Elegance 5AT)

(с марта 2019 - Elegance CVT) 2 134 900

2 299 900 Honda Pilot 3.0 LIFESTYLE 6AT 3 214 900

3 467 900 Hyundai GenesisNew 3.0(249) - 8АТ - 2WD Business

(с декабря 2017 - GENESIS G90 PREMIER 3.8L GDI 8AT 4WD, 309 л.с.) н/д

5 780 000 Subaru outback 2.5i-S, ZI, 2 809 900

3 139 900 Subaru forester 2.0i-L, CVТ, VF 2 159 900

2 399 900 Subaru wrx STI, 300 л/с, 6МТ 3 799 900

4 339 900 Volkswagen Новый Polo Origin 1.6 MPI 66 кВт/ 90 л.с.

- 847 900 Volkswagen Jetta Conceptline 1.6 66 кВт/ 90 л.с.

(с декабря 2017 - Trendline 110 л.с. 5-МКП)

(с октября 2020 - Origin 110 л.с. 5-МКП) снят с производства, будут в 2020 году скоро в продаже 1 552 000