В Татарстане стартовала кампания по массовой идентификации КРС — без которой мясо продать будет уже невозможно

Фермерам и личным хозяйствам с большими стадами это может обойтись в сотни тысяч и даже миллионы рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане стартовала кампания по единой идентификации животных — об этом сегодня на брифинге рассказали представители Главного управления ветеринарии кабмина РТ и Минсельхозпрода. В какую сумму обойдется эта идентификация властям РТ и РФ, пока неизвестно, — сам федеральный закон будет принят, вероятно, лишь в первой половине 2021 года. Но КФХ и даже личным подсобным хозяйствам придется покупать на каждую голову КРС бирку уже сейчас, а на мелкий скот и лошадей — со следующего года. После того как закон вступит в силу, реализовать неидентифицированное мясо будет уже невозможно. Во сколько это обойдется самим хозяйствам и как будет вестись эта кампания — в материале «Реального времени».

Пока люди борются с коронавирусом, животные в России болеют африканской чумой свиней...

Причина массовой идентификации в первую очередь сельхозживотных в регионах РФ заключается в регулярных вспышках инфекционных заболеваний, уносящих до тысячи голов скота и делающих субъекты РФ неблагополучными в этом смысле. Страдает и репутация мясной продукции, производимой в отдельных хозяйствах. Как рассказал начальник Главного управления ветеринарии республики Алмаз Хисамутдинов, пока весь мир борется с коронавирусной инфекцией человека, в России также остается напряженной ситуация с инфекционными болезнями среди животных.

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирована в 25 регионах РФ, всего их было с начала 2020 года 214, включая 140 очагов среди домашних свиней. На карантине сейчас находятся 150 очагов.

Настораживает и ситуация по АЧС в ПФО, среди соседей Татарстана: семь пунктов заражения зафиксировано в Нижегородской области. В Самарской области «ситуация вышла из-под контроля» — зафиксировано уже 113 случаев чумы, что ставит в опасность приграничные районы РТ: Нурлатский, Лениногорский и Черемшанский. Там риск по заносу этой инфекции, несмотря на принятые меры, по-прежнему высокий. Отмечены также случаи бруцеллеза в 39 регионах, узелкового дерматита в 23 регионах и ящура в 32 регионах.

Как рассказал начальник Главного управления ветеринарии республики Алмаз Хисамутдинов, пока весь мир борется с коронавирусной инфекцией человека, в России также остается напряженной ситуация с инфекционными болезнями среди животных. Фото: tatarstan.ru

…и патогенным гриппом, которым заразились птицы в трех КФХ Татарстана

Помимо них, распространяется и патогенный грипп среди сельхозживотных — он уже зафиксирован в 10 регионах, в том числе три случая отмечены и в Татарстане. По словам Хисамутдинова, в Татарстане самое большое поголовье скота и птицы, тесные контакты с другими регионами, соседями по ПФО, ставят это поголовье в опасное положение. Для примера: только в начале 2020 года в Татарстан завезено 24,5 тысячи голов крупного рогатого скота (на разведение или забой), 107 тысяч свиней и 4,5 млн птиц.

И несмотря на 4,5 млн прививок и регулярный мониторинг в магазинах, 7 октября патогенный грипп проник в Татарстан: выявлен в хозяйстве Хайруллова в Буинском районе, собственник которого «по дешевке» и без всяких документов закупил больную птицу в Чувашии. В результате пришлось уничтожить все поголовье гусей — 1000 птиц. 20 октября вспышка гриппа была зафиксирована еще в двух КФХ Муслюмовского и Дрожжановского районов: оказалось, птица имела доступ к естественному водоему, где была заражена дикой водоплавающей птицей (которая болеет редко, но является источником заражения для домашней птицы).

— Да, раньше можно было птицу свободно содержать, но сейчас появились новые заболевания, и сегодня, чтобы получить доход от разведения птицы или скота, необходимо закрытое содержание! — отметил Хисамутдинов, посоветовав руководителям птицеводческих предприятий неукоснительно соблюдать предписания и приказы Минсельхоза. — В Татарстане очень много предпринимателей, занимающихся перепродажей птицы и скота. Среди них есть и те, что покупают «подешевле», без сопроводительных документов, но происхождение поголовья надо знать обязательно и требовать у продавца ветеринарный сопроводительный документ, без него здоровое поголовье сегодня не продается!

«Раньше можно было птицу свободно содержать, но сейчас появились новые заболевания, и сегодня, чтобы получить доход от разведения птицы или скота, необходимо закрытое содержание!» — отметил Хисамутдинов. Фото: Илья Репин

Номера будут давать на КРС, свиней, птиц и даже пчел

Чтобы бороться с вышеприведенными проблемами, власти Татарстана решили массово идентифицировать животных по примеру соседних регионов, не дожидаясь принятия соответствующего законопроекта: животному будет вешаться бирка, ставиться клеймо или чип, а федеральная служба Россельхознадзора выдаст уникальный 11-значный номер, который будет вноситься в электронную базу и систему электронных сопроводительных документов. Любая манипуляция с животными также будет вноситься в базу.

До 2028 года Татарстан собирается идентифицировать всех животных, птиц, пчел, экзотических животных, также собак и кошек, что должно дать «полную прозрачность и прослеживаемость с момента рождения». В системе будет фиксироваться и любое перемещение из одного региона в другой.

— Этот закон в 2021 году будет приниматься, но работу все равно проводить надо. Мы уже начали. Без идентификации благополучие региона будет сложно обеспечить. Владельцы животных, руководители КФХ должны это понимать, — заявил Алмаз Хисамутдинов.

До 2028 года Татарстан собирается идентифицировать всех животных, птиц, пчел, экзотических животных, а также собак и кошек. Фото: Илья Репин

Пока в Татарстане проидентифицировано меньше 1% животных — регион отстает от соседей в десятки раз

Его коллега — замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов рассказал, что распоряжением кабмина РТ от 26 августа 2020 года были утверждены состав межведомственной рабочей группы и план мероприятий по внедрению единой системы регистрации и учета животных на территории Татарстана.

Пилотный проект с августа по октябрь провели в Балтасинском и Арском районах, а с октября о начале его реализации объявили по всей республике. В первую очередь власти займутся идентификацией крупного рогатого скота, с 2021 года — мелкого скота и лошадей, с 2022-го — свиней и птиц, с 2023-го — пушных зверей, с 2024-го — пчел и рыб.

— Единая система учета животных — самое оптимальное решение. И применение ее планируется по всей России. Номера животных будут уникальные. Применение своих номеров будет уже недопустимо. У каждого животного теперь будет свой паспорт, где будут записаны его прививки, возраст, данные физиологического состояния. Наша задача — проводить биркование уже в первые сутки рождения животного. Регистрировать в системе должен будет сам хозяин КФХ или ветеринар хозяйства, а подтверждать регистрацию — сотрудник ветеринарной службы района. Идентификацию КРС будем проводить и в личных подсобных хозяйствах. К настоящему моменту в системе идентификации уже 2 927 КРС, всего 0,4%. Да, процент маленький. В других регионах — Мордовии, Самарской области, Башкортостане — эту работу начали три года назад. Мы ставим задачу: с октября весь молодняк идентифицировать, — рассказал Гарипов.

По словам чиновника Минсельхоза, соседние регионы приступили к идентификации раньше, так как считались неблагополучными из-за вспышек инфекций у животных. Так, в ранее неблагополучном в этом вопросе Башкортостане с 2018 года было проидентифицировано 100% поголовья КРС, в Самарской области — 20%, в Мордовии — 50%, в Ульяновской области — 10%.

У каждого животного теперь будет свой паспорт, где будут записаны его прививки, возраст, данные физиологического состояния, рассказал Гарипов. Фото: tatarstan.ru

Проидентицифировать до принятия закона в 2021 году придется 700 тыс. голов КРС

Согласно плану, маркирование крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности началось уже с 10 октября текущего года. Биркование телят будут проводить в фермерских и личных подсобных хозяйствах в течение суток с момента рождения — специалист или владелец хозяйства должен будет зарегистрировать их в информационной системе (которая уже налажена во всех районах РТ, заверили в кабмине). Затем специалисты госветеринарной службы должны будут подтвердить идентификацию животного, а в дальнейшем в системе ветеринары должны будут регистрировать проведение обязательных ветеринарно-профилактических мероприятий (например, вакцинацию).

Идентификация скота в личных подворьях будет организована во время сезонных ветеринарно-профилактических мероприятий. В настоящий момент в личных подворьях имеется 290 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 103 тыс. голов коров.

В числе первых проидентифицировать своих животных должны племенные хозяйства — здесь весь скот должен быть маркирован унифицированными номерами, отметил замминистра сельского хозяйства Ленар Гарипов. Всего, по его словам, на данный момент в РТ имеется 699,4 тыс. голов крупного рогатого скота, идентифицировано и зарегистрировано в программе учета 2 927 животных. С октября 2020 года маркировка новорожденного молодняка в сельхозформированиях идет только унифицированными 11-значными номерами. А сельхозуправления в муниципальных районах ежедневно передают оперативную информацию по идентификации скота по определенной форме в Республиканский информационно-вычислительный центр Минсельхозпрода Татарстана.

В числе первых проидентифицировать своих животных должны племенные хозяйства. Фото: Максим Платонов

За бирку на каждого нового теленка придется отдать от 50 до 100 рублей

Сама бирка, которая будет выдаваться на каждое животное, владельцам личных подсобных хозяйств обойдется в 50 рублей (ее надо будет приобретать самим владельцам), а для сельхозформирований — в 100 рублей, «так как на одно ухо ставится бирка, на другое — электронная бирка, чтобы корову можно было потом по ней идентифицировать».

Впоследствии, уточнили в Минсельхозе, будут паспортизироваться пчелиные ульи, «а не каждая пчела в отдельности». Птицы будут «идентифицироваться групповым методом», поросята — индивидуально, несмотря на их недолгий век жизни. Получается, если у ЛПХ две-три коровы, сама идентификация не будет проблемой, но если у фермера, скажем, 1000 коров, то это обойдется ему во внушительную сумму — 100 тыс. рублей. А если по 100 рублей отдавать за каждую свинью — а свиней обычно выращивают на убой довольно быстро, и их поголовье меняется ежегодно, затраты лягут на фермеров все-таки немаленькие.

Чиновники пообещали, что новая система не обрушится, как в свое время давала сбои система «Меркурий», предназначенная для электронной сертификации поднадзорных Госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения по территории РФ в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. Сегодня, заметили представители сельхозведомств, «IT-возможности у нас большие». Идентификация собак, по словам чиновников, в первую очередь нужна безнадзорным животным: некоторых таких собак уже отловили, стерилизовали, кастрировали, проидентицифировали и отпустили обратно в лесопарки.

Принуждать силой к идентификации КРС, которой займутся в РТ до принятия закона об обязательной идентификации животных в РФ, никого не будут, пообещали власти. Но предупредили, что после принятия этого закона реализация продукции без идентификационных номеров будет уже невозможна.