Францию сотрясла волна терактов: за день произошло три нападения, одно предотвращено

Что произошло в Ницце

Утром в четверг в Ницце мужчина напал на прихожан церкви Нотр-Дам с ножом.

По последним данным, погибли три человека. Нападение произошло прямо в храме. Мужчина и женщина получили раны в области шеи и умерли на месте. Еще одна женщина, несмотря на ранения, смогла сбежать и добраться до кафе напротив. Однако позже она умерла от ран.

Мэр города Кристиан Эстрози сообщил, что одна из жертв была обезглавлена. Он также назвал произошедшее терактом и написал в Twitter, что в момент задержания убийца якобы выкрикивал фразу «Аллаху акбар».

Кроме того, мэр рассказал, что один из убитых был священником.

Он же поведал журналистам, что полицейские подстрелили нападавшего во время задержания. Преступник остался жив и был доставлен в больницу, передает Reuters.

Кристиан Эстрози распорядился закрыть в городе все храмы после этого нападения. В Ниццу уже направился президент Франции Эммануэль Макрон.

Другие факты нападений

Также сегодня недалеко от Авиньона (коммуна на юго-востоке Франции) полицейские застрелили мужчину, который вышел на улицу и угрожал ножом прохожим и самим правоохранителям.

Местные СМИ утверждают, что этот нарушитель якобы тоже кричал «Аллаху акбар».

Еще одно нападение, по сообщениям СМИ, предотвращено в городе Лионе.

По информации журналистов, там также задержан мужчина с ножом. Утверждается, что он готовил теракт.

В Саудовской Аравии предприняли попытку напасть на сотрудников консульства Франции.

Местное телевидение сообщило, что в городе Джидда неизвестный ударил ножом одного из охранников дипмиссии. Нападавшего арестовали, охранник не получил серьезных повреждений, но все равно был доставлен в госпиталь.

Последствия

Представитель Французского совета мусульман осудил нападения и призвал единоверцев отказаться от празднования Мавлида — дня рождения пророка Мухаммеда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что абсолютно недопустимо не только убивать людей, но и оскорблять чувства верующих. Президент России Владимир Путин уже направил соболезнования своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону.

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов осудил тройное убийство в Ницце: «Мы осуждаем убийство людей, любого человека. Ничто, никакие воззрения, никакие убеждения не могут оправдывать убийство».

Параллельно с этим в Москве напротив здания французского посольства мусульмане устроили митинг против оскорбления чувств верующих. Они оказались возмущены «исламофобскими» мерами, принятыми Парижем после убийства учителя, совершенного 16 октября.

Убийство Пати

Почти две недели назад, 16 октября, в пригороде Парижа был убит учитель средней школы Самюэль Пати. Его зарезал, а затем обезглавил 18-летний местный житель Абдуллах Анзоров. Большую часть жизни он прожил во Франции, но родился в Москве.

Анзоров решил наказать учителя за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда на уроках толерантности. При этом сам убийца не учился в школе и лишь откликнулся на призыв отца одной из учениц.

После этого во Франции начались массовые демонстрации. Убитого учителя стали называть храбрецом и героем. Власти начали проецировать на стены домов карикатуры на различные религии. Многие мусульманские деятели назвали подобные выступления недопустимыми и оскорбляющими ислам — в их числе был, например, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Евгений Калашников