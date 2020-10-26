В Минздраве Татарстана объяснили, почему различаются республиканские и федеральные данные об умерших от COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков объяснил, почему различаются данные на портале стопкоронавирус.рф и предоставляемая республиканскими властями статистика.

Замглавы Минздрава Татарстана рассказал, что отличия вызваны только скоростью передачи и фиксации данных.

«Вопрос лишь в скорости потоков информации», — сказал Жаворонков на сегодняшней пресс-конференции.

Он подчеркнул, что эти различия не являются утечкой информации или, наоборот, попыткой скрыть что-то.

Напомним, что за последние сутки в Татарстане подтвердились 45 новых случаев коронавируса. В России зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом за сутки — 17 347.

