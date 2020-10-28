Последнее слово Анатолия Ливады: «Мы старались, несмотря на катаклизмы экономики»

В Казани прокуратура требует посадки «императора» ГК «ФОН» на 4,5 года за аферы на 2,6 млрд рублей, подсудимые настаивают — деньги в стройках

Фото: Ирина Плотникова

Приговор по делу обманутых дольщиков «ФОНа» может быть оглашен под Новый год. Об этом накануне сообщил председательствующий судья перед уходом в совещательную комнату. В прениях гособвинитель запросила для подсудимых застройщиков трех ЖК Казани по 4,5 года лишения свободы. Анатолию Ливаде — реально, Диане Ахметзяновой — условно. По мнению подсудимых, вменяемые им хищения 2,6 млрд рублей были опровергнуты в ходе судебного следствия. На финише процесса к материалам приобщили многочисленные грамоты Ливады от руководства МВД Татарстана и продлили его домашний арест. Детали в эксклюзивном репортаже «Реального времени».

Вип-подсудимый запасся благодарностью суда



Судебный процесс по беспрецедентному для Татарстана делу о стройках с 1300 потерпевшими занял всего пять месяцев. Несмотря на ковид, который не обошел и скамью подсудимых — на прошлой неделе с больничного вышла Диана Ахметзянова, учредитель и экс-директор ООО «Фон-Ривьера» и «Царицынский бугор».

В ходе этого вынужденного перерыва на давно запланированное обследование пытался лечь основатель группы компаний «Фон» Анатолий Ливада. «Собрал вещи, приехал по направлению в седьмую горбольницу, а отделение неврологии закрыли «на коронавирус». Поехал в Верхний Услон — там тоже больница закрыта», — поделился 67-летний обвиняемый. Новую попытку он намерен предпринять в ближайшие два месяца. Пока председательствующий по делу судья Ново-Савиновского райсуда Казани Марсель Ахметшин будет находиться в совещательной комнате и решать судьбу легендарных казанских застройщиков.

На финале судебного процесса не было ни одного из потерпевших. Только участники заседания, сын Ливады да журналист «Реального времени». Впрочем, ранее три инициативные группы дольщиков казанских ЖК «Симфония», «Царицынский бугор» и «МЧС» адресовали суду письма в поддержку Ахметзяновой.

На финале судебного процесса не было ни одного из потерпевших

Все заседание вместе с последним словом фигурантов не заняло и двух часов. Еще успели продлить на три месяца домашний арест заслуженному строителю РТ — до 13 февраля 2021 года и приобщить к материалам дела документы о состоянии его здоровья и многочисленные награды. Их перечисление заняло несколько минут. Тут и дипломы республиканских конкурсов «Руководитель года-2006", «Благотворитель года-2007", почетные грамоты мэров Набережных Челнов за 2003 и 2008 годы, профильные награды — почетный знак «Строительная слава» и орден «За заслуги в строительстве».

Значительную часть оглашенного составили благодарности застройщику по линии МВД Татарстана — «за сдачу жилого дома для сотрудников УВД Казани», «многолетнее и плодотворное сотрудничество, а также большой вклад в укрепление материальной базы учебного центра», «за неоценимую помощь сотрудникам управления угрозыска» и прочее. С подачи силовиков Ливада стал кавалером ордена Петра Великого I степени — «за большой личный вклад в развитие и укрепление государства Российского». Это награда учреждена общественной организацией «Академия проблем безопасности и правопорядка». Напомним, дело «Фона» возбуждали и отправили в суд сотрудники МВД РТ.

Нашлись в багаже Ливады и наградные письма от Верховного суда РТ и суда, который сейчас рассматривает его дело. "2009 год — благодарность за активное участие в обеспечении эксплуатации здания Ново-Савиновского суда Казани», — огласил документ судья Марсель Ахметшин и тут же добавил: «В то время я здесь еще не работал. По этому поводу нет ко мне претензий?". Ответом был смех участников процесса. «Закон требует, если что-то связано с судом, нужно обсудить это», — пояснил председательствующий.

Помощник Ново-Савиновского райпрокурора Азалия Гильманова в прениях просила признать подсудимых виновными по трем эпизодам мошенничества в особо крупном размере и отправить основателя группы компаний «ФОН» в колонию общего режима на 4 года и 6 месяцев

Гособвинитель: «Не все денежные средства ГК «Фон» оприходовались»

Помощник Ново-Савиновского райпрокурора Азалия Гильманова в прениях просила признать подсудимых виновными по трем эпизодам мошенничества в особо крупном размере и отправить основателя группы компаний «ФОН» в колонию общего режима на 4 года и 6 месяцев. Такое же наказание для Ахметзяновой гособвинитель просила считать условным и назначить испытательный срок в 5 лет.

Напомним, ранее следователи МВД Татарстана оценили ущерб по делу в 2,599 млрд рублей, посчитав, что именно эта сумма не дошла до «фоновских» строек в Казани:

Эпизод 1. Хищение 734 млн рублей участников строительства семи домов ЖК «Симфония» (ул. Павлюхина) в 2010—2016 годах, 301 потерпевший. Достраивать три дома пришлось СК «Бриз».

Хищение 734 млн рублей участников строительства семи домов ЖК «Симфония» (ул. Павлюхина) в 2010—2016 годах, 301 потерпевший. Достраивать три дома пришлось СК «Бриз». Эпизод 2. Хищение 318,2 млн рублей участников строительство ЖК «Царицынский бугор» (ул. Фучика), 91 потерпевший. Стройку заканчивал созданный ЖСК «Фучика».

Хищение 318,2 млн рублей участников строительство ЖК «Царицынский бугор» (ул. Фучика), 91 потерпевший. Стройку заканчивал созданный ЖСК «Фучика». Эпизод 3. Хищение 1 546,9 млн рублей участников строительства пяти домов в ЖК «МЧС» (ул. Академика Губкина), 821 потерпевший. Три дома не сданы до сих пор.

«Подсудимые свою вину не признали, однако она подтверждается в полном объеме», отметила Гильманова, со ссылкой на доказательства по делу и показания свидетелей и потерпевших. Гособвинитель не стала отступать от версии следствия ни в размере ущерба, ни в том, что все три преступления «были совершены по предварительному сговору» не только подсудимых, но еще и неких неустановленных лиц, из корыстных побуждений, путем обмана или злоупотребления доверием граждан и представителей юрлиц «под предлогом продажи квартир в строящихся жилых домах трех ЖК».

С целью хищения по «вексельной схеме», по версии обвинения, была привлечена подконтрольная подсудимым компания «Персона+", деятельностью и счетом которой распоряжались они же, а «средства от участников строительства в рамках заключаемых предварительных договоров купли-продажи фактически на расчетные счета заказчиков строительства не поступали», ведь «оплата будущих помещений происходила путем зачета простых векселей ООО «Персона+". По мнению гособвинителя, подсудимые похищали средства и поступавшие в кассу «Фона» и «Фон-Ривьеры», а предварительные договора купли-продажи (вместо регистрируемых в Росреестре договоров участия в долевом строительстве) заключались в нарушение ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

«Подсудимые свою вину не признали, однако она подтверждается в полном объеме», отметила Гильманова, со ссылкой на доказательства по делу и показания свидетелей и потерпевших

По мнению Гильмановой, в процессе установлено:

Ливада и Ахметзянова совместно руководили организациями «Фон», «Фон-Ривьера» и «Царицынский бугор»;

при различных взаимозачетах участвовали фирмы-однодневки, а денежные средства передавались третьим организациям;

со слов кассовых работников, не все денежные средства ГК «Фон» оприходовались — часть забирала Ахметзянова, а в единичных случаях — Ливада;

при привлечении денежных средств не на все дома были собраны соответствующие пакеты документов, в частности, отсутствовало разрешение на строительство.;

часть домов по состоянию на 2020 год не сданы и по истечении почти 10 лет находятся на стадии котлована.

По ЖК «Симфония» застройщик получил от участников строительства около 2 млрд рублей, а выполнил работы на 800 млн и еще 280 млн потратил на землю, сослалась Азалия Гильманова на выводы экспертов. И отвергла показания подсудимой Ахметзяновой о том, что реальная покупка земли 10 га в центре Казани, на месте старого ипподрома, обошлась в 1 млрд рублей, а еще 800 млн рублей застройщику пришлось отдавать Сбербанку в качестве процентов по кредиту на эту землю (поскольку стройка началась лишь через 5 лет).

«Кредит был взят для пополнения оборотов, что никак не связано со строительством ЖК «Симфония», а в ходе предварительного следствия представлен договор купли-продажи участка лишь на 280 млн рублей», — сообщила гособвинитель. И добавила — расхождение между привлеченными и вложенными в стройку средствами имелось по каждому объекту.

В финале своей речи Гильманова напомнила — обвиняемые ранее не судимы, положительно характеризуются и имеют награды в строительной сфере. Просила суд учесть частичное возмещение ущерба потерпевшим и активное способствование достройке жилых домов со стороны Дианы Ахметзяновой. Ее в отличие от партнера под арест не отправляли. Еще одним смягчающим обстоятельством представитель прокуратуры назвала состояние здоровье и возраст Анатолия Ливады, а также здоровье отца-инвалида Дианы Ахметзяновой.

Гособвинитель отметила — расхождение между привлеченными и вложенными в стройку средствами имелось по каждому объекту

Защита: «Фон» вложил в три ЖК и свои 1,7 млрд рублей

Заявленные прокуратурой сроки подсудимые встретили без эмоций. Их адвокаты в прениях просили суд об оправдании.

По мнению защитника Всеволода Добрынина, вина его клиентки в мошенничествах не доказана, а описанные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой действия вообще «не являются уголовным преступлением». Адвокат считает, что версия обвинения о сговоре и равноправном управлении обвиняемыми тремя фирмами ГК «ФОН» и их счетами документально не подтверждена. Как и умысел. Если считать обманом привлечение средств граждан раньше получения разрешения на строительство, то зачем преследуя преступные цели получать эти самые разрешения, а затем перезаключать со всеми участниками предварительные договора купли-продажи на договора долевого участия?

По мнению Добрынина, привлечение денежных средств до получения разрешений на строительство и заключение предварительных договоров купли-продажи не вело к лишению права на жилое помещение. Таких потерпевших в деле просто нет. Есть либо новоселы ЖК «Симфония», «Царицынский бугор» и двух домов ЖК «МЧС», либо включенные в реестр требований участники строительства, ожидающие достройки домов.

Обвинение в афере по «вексельной схеме» защита считает голословным, ссылаясь на отсутствие доказательств хищений и исследованные судом документы, что деньги по договорам купли-продажи векселей ООО «Персона+» поступили в полном объеме на счета самой «Персоны+», а оттуда в том же объеме на расчетные счета трех застройщиков — «Фон-Ривьера», «Царицынский бугор» и «Фон», либо подрядчиков строек.

По мнению защитника Всеволода Добрынина, вина его клиентки в мошенничествах не доказана, а описанные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой действия вообще «не являются уголовным преступлением»

«Платежные поручения и реестры предъявления векселей к оплате подтверждают, что этими средствами были оплачены конкретные помещения, приобретенные участниками строительства по предварительным договорам купли-продажи», — уточнил Добрынин, добавив, что реализация векселей в том числе для привлечения денежных средств на стройку не противоречит законам РФ.

С его слов, бухгалтерские экспертизы и допрос эксперта ЭКЦ МВД РТ Дияновой также опровергают позицию обвинения, поскольку нецелевого расходования, вывода активов либо недостачи по сделкам с векселями не выявлено.

Обвиняемые и адвокаты на предварительном следствии настаивали на проведении дополнительных экспертиз. По их мнению, при обсчете затрат на стройку следователи МВД ограничили работу экспертов масштабами коробок частично возведенных домов. Однако тот же 214-ФЗ позволяет застройщикам закладывать в себестоимость квадратного метра свои затраты на подвод к коробкам всех инженерных сетей, подготовку площадки, покупку-аренду участка и земельный налог, а также проценты по кредитам, что пошли на эти нужды.

Информационная справка по строительным объектам

Наименование/Строительные объекты ж/к «Симфония»

ул.Павлюхина ж/д

ул. Фучика ж/к «МЧС»

ул. Губкина ВСЕГО

по объектам Сумма привлеченных средств от всех участников долевого строительства, тыс. руб. 1.867.931 460.762 3.848.441 6.177.134 в том числе: сумма привлеченных средств от потерпевших, тыс. руб. 734.092 318.152 1.546.886 2.599.130 Затраты по строительству с учетом дебиторской задолженности, тыс. руб. 3.224.590 601.004 4.064.688 7.890.282 из них: затраты на возведение дома, тыс. руб. 992.046 465.893 2.426.427 3.884.366 затраты на инженерные сети, общеплощадочные работы, тыс. руб. 75.695 23.575 142.112 241.382 затраты на покупку земельного участка, земельный налог, тыс. руб. 1.167.694 90.848 1.258.542 проценты по кредитам и займам, тыс. руб. 815.498 206.823 1.022.321 возвраты дольщикам, тыс. руб. 173.657 20.688 39.811 234.156 дебиторская задолженность ООО «ФОН», тыс. руб. 1.249.515 1.249.515 Превышение затрат на строительство с учетом дебиторской задолженности над привлеченными средствами от всех участников долевого строительства, тыс. руб. 1.713.148

В результате защите пришлось оплачивать независимые аудиторские исследования и настаивать на допросах экспертов в суде, чтобы утверждать — «затраты на строительство домов по трем ЖК с учетом дебиторской задолженности ООО «Фон» превысили сумму привлеченных средств дольщиков (часть которых согласилась на статус потерпевших) на 1,7 млрд рублей. В эту сумму вошли и 234 млн рублей, возвращенные компаниями подсудимых дольщикам, пожелавшим расторгнуть договоры ввиду затягивания стройки. Возвраты продолжались и в ходе судебного следствия.



Раньше по векселям «Персоны+» заселяли... полицейских

Адвокат Оксана Галаганова в защиту Ливады в прениях просила суд вообще признать недопустимым доказательством весь пакет экспертиз предварительного следствия, на основании которых высчитывался ущерб в 2,6 млрд рублей. А еще защитник напомнила, что реализация квартир по векселям «Персоны+" началась значительно раньше — в ЖК «Солнечный город», единственным застройщиком которого выступало... МВД Татарстана, а ООО «Фон-Ривьера» инвестировало проект. Тогда тоже были договоры предварительной купли-продажи, но никаких претензий у МВД не было, подчеркнула Галаганова.

Галаганова сообщила, что со дня избрания меры пресечения ее клиент не раз просил следователей — допустить его к руководству строительными организациями в интересах дольщиков и решения вопросов по достройке домов

Тезис о преступном умысле защитник Ливады парирует так: «Факты использования этих денежных средств в своих личных целях, либо факты присвоения для личного обогащения по делу не установлены».

Зато финансовым управляющим по банкротному делу главы «Фона» установлено — жилой площади за ним не числится.

Галаганова сообщила, что со дня избрания меры пресечения ее клиент не раз просил следователей — допустить его к руководству строительными организациями в интересах дольщиков и решения вопросов по достройке домов. Допущен не был, однако смог посодействовать безвозмездной передаче сетей энергетикам, что ускорило подключение ЖК «Симфония» и «МЧС».

Сейчас достройка трех домов легла на госкомпанию «Дом.РФ». Но как отмечает защита, «наличие в данных домах нереализованной жилой и коммерческой недвижимости (доля прежнего застройщика — прим. ред.) значительно превышает сумму понесенных ими затрат, что также не может квалифициоваться как мошенничество, то есть хищение».

Адвокат Ливады призвала суд исключить из потерпевших тех, перед кем договорные обязательства были исполнены, и пересмотреть сумму ущерба по делу.

Ахметзянова суду: «Любое ваше решение приму как должное»

Подсудимые в прениях лишь поддержали своих защитников. Однако правом на последнее слово воспользовались.

Анатолий Ливада признался, что находясь в СИЗО и под домашним арестом, был изолирован и от информации на стройках

Анатолий Ливада признался, что находясь в СИЗО и под домашним арестом, был изолирован и от информации на стройках. О многом узнал при ознакомлении с материалами дела и в суде.

— Могу сказать, что умысла на хищение денежных средств дольщиков в нашей с Дианой Наильевной работе не присутствовало. Мы старались, несмотря на все катаклизмы экономики, выполнять и выполняли все свои обязательства перед дольщиками <...> И обязательства мы все-таки как-то выполнили. Довели до логического конца сложившуюся ситуацию. Ушло на это, конечно, большое количество времени.

Подсудимый признал, что долгое ожидание могло нанести определенный вред дольщиком, но просил учесть и прежние заслуги, и «вынести нам наказание, которого мы заслуживаем».

Диана Ахметзянова в последнем слове успела поблагодарить президента республики, правительство, мэрию и лично Азата Нигматзянова (первого замглавы исполкома Казани по градостроительной политике — прим. ред.). Охарактеризовала их как людей, «которые пять лет совместно направляли нас, руководили нашими действиями, и большинство дольщиков в этом процессе свои квартиры уже получили».

— Я не похищала денежные средства участников строительства. Однако я чувствую моральную вину перед ними, потому что они несколько лет были лишены возможности въехать в свои дома, — сообщила владелица «Фон-Ривьеры» и «Царицынского бугра».

Диана Ахметзянова в последнем слове успела поблагодарить президента республики, правительство, мэрию и лично Азата Нигматзянова

А еще добавила, что старалась сделать все, что от нее зависит. Эту фразу защитник Ахметзяновой ранее расшифровал так: она оказывала личную финансовую помощь своим стройкомпаниям и погашала их обязательства перед подрядчиками и участниками строительства, выступала залогодателем по кредиту «Фон-Ривьеры» и активно участвовала в поиске возможностей достройки домов.

«Полагаюсь на объективность суда и любое ваше решение приму как должное», — завершила свою речь подсудимая.

Перед уходом в совещательную комнату судья Марсель Ахметшин озвучил предварительную дату оглашения приговора — 28 декабря, но предупредил, что она может измениться, а само оглашение занять не один день.

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Прениям предшествовали весьма объемные допросы подсудимых о подъеме и крахе строительного рынка страны, «секретных» советах Геннадия Онищенко застройщикам и обстоятельствах, при которых «Фон» пять лет не мог получить добро на стройку. «Реальное время» готовит серию публикаций.