Голикова: в России спинальную мышечную атрофию у детей будут лечить за счет государства

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В середине июля Рустам Минниханов направил обращение к Михаилу Мишустину о рассмотрении возможности лечения детей, больных спинальной мышечной атрофией, за счет государства. Премьер поддержал обращение и направил его курирующему вице-премьеру Татьяне Голиковой.



Сегодня Татьяна Голикова озвучила итог: лечение спинальной мышечной атрофии у детей, которое является одним из самых дорогостоящих, будет осуществляться за счет государства.

kremlin.ru

«Главными внештатными специалистами представлены предложения по финансированию за счет этого источника 19 орфанных заболеваний, среди которых спинальная мышечная атрофия. Препараты очень дорого стоят, родители не могут позволить себе приобрести. Это заболевание будет включено в перечень заболеваний, которые будут финансироваться за счет этого источника», — приводит слова Голиковой «Интерфакс».

По ее словам, лечение смогут получить порядка 25 тысяч детей. В течение месяца продолжится работа по определению перечня финансируемых за счет этого источника перечня заболеваний.