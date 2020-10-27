Муфтий Татарстана осудил Европу за оскорбление чувств мусульман

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин отметил рост антиисламских настроений в Европе и заявил, что это оскорбляет чувства всех мусульман мира. Так он прокомментировал поддержку публикаций карикатур на пророка Мухаммеда президентом Франции Эммануэлем Макроном. Пост опубликован в telegram-канале муфтия Татарстана.

«Антиисламские настроения и действия, которые мы наблюдали в эти дни в отдельных европейских странах, задели чувства всех мусульман мира. Потому что несправедливость и произвол всегда причиняют людям боль. Безусловно, те, кто осмелился осквернить имя величайшего человека — Пророка Мухаммада и Книгу Всевышнего, — жалкие моральные уродцы, ничтожества, стремительно деградирующие от собственной бездуховности».

Европейцы считают себя носителями одной из самых цивилизованных культур в мире, но при этом позволяют себе разжигать межрелигиозную и межнациональную рознь.

realnoevremya.ru

Муфтий Татарстана заметил, что, обвиняя мусульман в терроризме и экстремизме, люди забывают, что самые жестокие преступления совершались не ими: «Напомню им слова одного немецкого журналиста: «Кто начал Первую мировую войну? Мусульмане? Кто начал Вторую мировую войну? Мусульмане? Кто убил около 20 миллионов аборигенов в Австралии? Мусульмане? Кто послал ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? Мусульмане? Кто убил более 100 миллионов индейцев в Северной Америке? Мусульмане? Кто убил более 50 миллионов индейцев в Южной Америке? Мусульмане? Кто взял около 180 миллионов африканцев в качестве рабов, из которых 88% умерли и были брошены в Атлантический океан? Мусульмане? Кто ворвался в Афганистан, Палестину и Ирак, убил там более 1 000 000 человек? Мусульмане? Нет, они не были мусульманами!»

Камиль хазрат Самигуллин обратил внимание на российское общество, где люди научились вести взаимоуважительные диалоги.

Ранее в городе Конфлан-Сент-Онорин в 27 километрах от Парижа обезглавили преподавателя истории в местном колледже. Учитель показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Инцидент произошел на уроке о свободе слова. Предполагаемый преступник — чеченского происхождения, ему было 18 лет, он родился в Москве. Французские прокуроры считают нападение террористическим актом. Президент Франции Эммануэль Макрон также назвал исламистским терактом убийство преподавателя истории. Он заявил, что инцидент — «атака на наши ценности». Спустя время Эммануэль Макрон заявил, что Париж продолжит поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда «во имя свободы слова».

