Как снизить недоимку в 40 раз? Следком и МВД ищут взяткополучателя в налоговой

В Казани по делу о взятке в 2,25 млн рублей задержаны «налоговый консультант» и глава юротдела стройфирмы

Фото: Ирина Плотникова

С обысками в Межрайонную налоговую инспекцию №4 по Приволжскому и Лаишевскому районам наведались сегодня сотрудники Следкома по РТ и оперативники экономической полиции МВД. По итогам проверки налоговиков в казанской фирме силовики получили заявление о даче через посредников взятки в 2 млн 250 тысяч рублей за сокращение недоимки с 20 млн до 500 тысяч рублей. Двое предполагаемых посредников уже под арестом, оба являются руководителями казанских компаний, передает журналист «Реального времени».

Отдел СК по налоговым преступлениям разрабатывает налоговую



Местом дачи взяток стал офис казанской фирмы «УК «Дорстройкомплектация» на Булаке, считают силовики. Именно там до недавних пор начальником юротдела трудилась Ленинза Сиразетдинова, подозреваемая в посредничестве взятке в 2,25 млн рублей. При этом никаких вопросов и претензий к самой УК нет, фигурант дела — Сиразетдинова — там больше не работает, утверждают в компании. На прошлой неделе ее задержали и отправили под домашний арест.

Об этой мере пресечения перед Советским райсудом Казани ходатайствовал следователь пятого отдела по особо важным делам Следкома по РТ Роман Серебряков. Напомним, отдел этот специализируется на налоговых преступлениях, но, как следовало из ходатайства, сейчас разрабатывает и неких неустановленных налоговиков.

Впрочем, первоначально дело возбуждено по признакам посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, Сиразетдинова по предварительному сговору с неустановленными лицами с 21 по 31 января 2020 года, исполняя роль по передаче взятки, указала обратившемуся к ней за помощью юристу Каюмову, что для снижения недоимки по налогам и сборам в ходе выездной проверки Межрайонной инспекции ФНС №4 по РТ в казанской компании «АЗЛ», а также за прекращение этой проверки «необходимо передать должностным лицам МРИ ФНС №4 по РТ через нее взятку в размере не менее 2 млн 250 тыс. рублей».

Об этой мере пресечения перед Советским райсудом Казани ходатайствовал следователь пятого отдела по особо важным делам Следкома по РТ Роман Серебряков

Каюмов, как полагают силовики, согласился и все передал. Но обещанный результат не был достигнут, да и деньги не вернули.

Компания «АЗЛ» на рынке 4 года, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Айнур Лутфуллин является и директором, и учредителем. Выручку от продаж за прошлый год фирма задекларировала почти на 25 млн рублей, при этом чистая прибыль — чуть более 400 тысяч рублей. За плечами семь госконтрактов на 19,7 млн рублей — по поставкам асфальта и бетона для казанских МУП «Водоканал» и «ПАТП-2». Лутфуллин также возглавляет правление казанского ТСЖ «Тельмана, 13». Ранее был руководителем и учредителем компаний «ДСФ» и «ДСФ «Айнур».

Посредница показала акт налоговой проверки раньше ее окончания

Исследованный судом протокол допроса свидетеля Каюмова содержал больше подробностей. За помощью к этому юристу обратился Айнур Лутфуллин, директор и владелец стройкомпании «АЗЛ» и заключил договор аж на 5 млн рублей за максимальное снижение недоимки по налогам и сборам. Юрист взялся за дело и решил попросить поддержки у знакомой, которая ранее рассказывала, что может оказывать юридическую помощь по делам с налоговой. Это и была Сиразетдинова. При встрече та попросила представить копию решения о проведении выездной налоговой проверки и сказала, что займется вопросом.

«На следующий день позвонила — есть возможность прекращения налоговой проверки, если компания своими силами встанет на налоговый учет в другом регионе. Ее помощь будет заключаться в том, что выездная налоговая проверка будет прекращена. Обозначила стоимость услуг — 2 млн 250 тысяч рублей», — озвучили на заседании суда показания свидетеля. Далее в них сообщалось — Каюмов согласился и передал Сиразетдиновой сначала 750 тысяч рублей через секретаря УК «ДСК», затем еще 1,5 млн рублей.

Сама предполагаемая посредница после задержания подтвердила показания заявителя

Однако регистрационные действия по смене адреса юрлица были приостановлены, и когда Каюмов сообщил об этом Сиразетдиновой, та просила решить этот вопрос поскорее. «Я сразу сказал, если у нее не получается помочь с прекращением выездной налоговой проверки, пусть вернет деньги, она сказала, что вернуть деньги невозможно», — отмечал свидетель на допросе. С его слов, уже в марте ему поступило новое предложение — за сокращение недоимки до 500 тысяч рублей нужно заплатить через Сиразетдинову еще 2,5 млн рублей. Каюмов согласился и на это, но лишь после получения акта проверки. С его слов, собеседница настаивала — полмиллиона нужно отдать сейчас, а вот перерегистрация в Ульяновской области уже не имеет смысла.

«При очередной встрече Сиразетдинова пояснила, что сумма доначисленных налогов по фирме «АЗЛ» может составлять примерно 20 млн рублей. И 26 марта направила фотографией акт о выявлении налоговых нарушений, который мог попасть к ней только путем получения его в налоговой инспекции», — рассуждал на допросе свидетель.

Сама предполагаемая посредница после задержания подтвердила показания заявителя. Сказала, что передавала Каюмову указания своего знакомого Аюпова, с которым знакома больше десяти лет. «Все полученные от Каюмова денежные средства я в день передачи в полном объеме передавала ему, Аюпову, — уточнила она. — А когда Каюмов попросил вернуть деньги, Аюпов сказал — никто возвращать не будет. Мол, это их проблема (АЗЛ), что они не встали на учет в Ульяновской области».

На заседании Советского райсуда Казани подозреваемая юрист, уроженка Узбекистана, ходатайство о домашнем аресте поддержала. Просила лишь избрать его по месту фактического проживания, а не регистрации. Ссылаясь на то, что по тому адресу уже пять лет не живет и вещей не имеет. Адвокат подозреваемой Анжела Галеева была солидарна с клиенткой.

Представитель прокуратуры РТ Ильнур Давлиев также просил суд ходатайство удовлетворить. В итоге до 18 декабря Сиразетдинову поместили под домашний арест.

Марсель Аюпов в суде заявил: «К данному делу причастным себя я не чувствую, то есть не считаю»

Версия Аюпова: миллион — за «налоговую консультацию»

Для второго фигуранта, также перебравшегося в Россию из Узбекистана, Следком запросил реальный арест.

Коммерческий директор и совладелец ООО «Торговый дом «Капитэль» Марсель Аюпов в суде заявил: «К данному делу причастным себя я не чувствую, то есть не считаю». Он просил не лишать его свободы, поскольку дома двое детей и жена на девятом месяце беременности:

— Если жена уедет в роддом — мне придется за детьми присматривать. Обещаю вести себя примерно, не выходить за рамки правил, которые напишет следователь...

Адвокат Рустям Валитов забросал своего клиента вопросами, и тот уточнил — ни с ролью посредника во взятке, ни с суммой в 2,25 млн рублей не согласен. Хотя со второй фигуранткой дела знаком.

«Вы получали у нее деньги?» — уточнил защитник. Аюпов ответил: «Нет. Из рук Сиразетдиновой я деньги не получал».

— А из каких частей тела получали? — с долей юмора поинтересовался председательствующий судья Сергей Жиляев.

— Я получал из рук секретаря организации, где она (Сиразетдинова) работает, и от ее сына... Получал 600 и 400 тысяч, то есть 1 млн рублей.

Со слов Аюпова, эти деньги он не планировал никуда передавать — за них он якобы обещал «провести консультацию» Сиразетдиновой. Судью заинтересовало — какого рода консультации может оказать подозреваемый. Оказалось, речь все о тех же налогах.

Адвокат Рустям Валитов забросал своего клиента вопросами, и тот уточнил — ни с ролью посредника во взятке, ни с суммой в 2,25 млн рублей не согласен

— Лично я сам, наверное, не полностью знаю эти налоговые кодексы. Но у меня есть знакомые — бывшие налоговики, которые в этом хорошо шарят, и, советуясь с ними, я производил такие консультации, — отвечал коммерческий директор ТД «Капитэль», фамилий знакомых он не называл.

На заседании выяснилось — задержали Аюпова по результатам разговора с Сиразетдиновой, который фиксировался на диктофон. Однако по данным защиты, даже в том разговоре речь шла лишь об 1 миллионе.

Адвокат Валитов настаивал, что поскольку на данный момент следствием не установлен предполагаемый взяткополучатель, не допрошены секретарь и сын подозреваемой, через которых якобы передавались деньги, то и требование о заключении под стражу незаконно. Защитник просил время, чтобы представить суду характеризующий Аюпова материал — справки о здоровье, характеристики с работы и места жительства.

Суд с ходатайством адвоката согласился и продлил срок задержания фигуранта на двое суток. За это время супруга Аюпова успела родить ему третьего ребенка, а следователи — провели новые допросы, очные ставки по делу, а еще установили предполагаемого получателя средств. С учетом доводов обеих сторон и позиции прокуратуры ходатайство следователя Серебрякова было удовлетворено. Защита намерена обжаловать арест многодетного отца.

Следователи тем временем продолжают разработку налоговой. Сегодня в ходе обыска были изъяты материалы выездной проверки, с которой и началась эта история.