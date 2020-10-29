В Татарстане на ночь приостанавливают работу заведений общепита

Власти Татарстана ввели новые ограничения в связи с ситуацией с коронавирусом. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

С субботы, 31 октября, работа заведений общепита (кроме тех, кто обслуживает навынос), с 23:00 до 6:00 приостанавливается. Также в это же время нельзя проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.

realnoevremya.ru

В общественных местах, в том числе в такси, следует носить маски, в соответствии с постановлением Роспотребнадзора РФ.

Документ, подписанный премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным, вступает в силу со дня его публикования.

Напомним, Роспотребнадзор РФ во вторник опубликовал постановление, которым предписывается ношение масок в общественных местах и ограничение работы общепита в ночное время.