Будут ли закрываться на ночь бары в Татарстане и какие «антиковидные» ограничения вводят другие регионы

Бары и дискотеки закроют на ночь

Сегодня Роспотребнадзор опубликовал постановление, которым по всей стране вводятся некоторые ограничения, призванные защитить граждан от коронавируса. Документ предписывает всем, кто находится на территории страны, носить маски в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Региональные власти должны обеспечить исполнение этого пункта, а также «обеспечить своевременное принятие противоэпидемических мер», защитить людей старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями.

Отдельным пунктом проходит требование запретить зрелищно-массовые мероприятия и работу общепита с 23.00 до 06.00. Кроме того, документ предписывает усилить режим дезинфекции общественного транспорта, торговых центров, театров и других мест скопления людей. К тому же тесты на коронавирус должны проводиться в среднем для 150 человек из 100 тысяч ежесуточно.

Документ предписывает усилить режим дезинфекции общественного транспорта, торговых центров, театров и других мест скопления людей. Фото: Максим Платонов

Любопытно, что само постановление датировано 16 октября. То есть оно подписано уже более 10 дней назад.

Татарстан пока думает

Власти Татарстана еще не приняли окончательного решения по новым ограничениям. Глава республиканского Управления Роспотребнадзора Марина Патяшина в эфире телеканала UniverTV подчеркнула, что масочный режим в Татарстане и так действует. Также в республике была запрещена работа ночных клубов и кальянных.

А вот вопрос об ограничении работы дискотек, баров и ресторанов требует обсуждения. В ближайшее время татарстанский оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 соберется и обсудит предложенную в Москве меру.

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова ответила «Реальному времени», что казанский Кремль сообщит отдельно в случае, если по рекомендациям федерального Роспотребнадзора будет принято какое-то решение.

Вопрос об ограничении работы дискотек, баров и ресторанов требует обсуждения. В ближайшее время татарстанский оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 соберется и обсудит предложенную в Москве меру

Что происходит в других регионах?

Опасность баров и клубов как потенциальных очагов заражения заметили не вчера. Еще 15 октября власти Москвы объявили, что заведения, где есть танцполы и организуются дискотеки, будут работать с ограничениями. Правда, столичная администрация решила не закрывать их полностью: было решено пускать посетителей только по регистрации через QR-коды или СМС.

Таким образом должно контролироваться количество посетителей, а также в случае выявления у кого-то COVID-19 остальные присутствовавшие в этот момент в клубе получат предупреждение. При этом сегодня в пресс-службе правительства Москвы заявили: в столице не собираются закрывать ночные развлекательные заведения после рекомендации Роспотребнадзора.

Тем не менее другие регионы уже вводят у себя новые ограничения, которые во многом совпадают с опубликованными сегодня рекомендациями.

Опасность баров и клубов как потенциальных очагов заражения заметили не вчера. Фото: Максим Платонов

В Санкт-Петербурге как раз накануне вступили в силу новые ограничения, и они совпадают с постановлением Роспотребнадзора: основная новация — запрет работы общепита и клубов в ночное время.

В Башкирии аналогичный запрет ввели еще на прошлой неделе. В обоих случаях ночью разрешили работать придорожным кафе. Правда, Радий Хабиров также запретил массовые мероприятия, на которых собираются больше 50 человек, и рекомендовал оставаться дома больным, беременным и людям старше 65 лет.

Саратовские власти с общепитом обошлись еще строже: заведениям разрешили работать только с 06.00 до 21.00. Эти меры также ввели еще 16 октября.

Неожиданным путем пошли в Пермском крае, там на прошлой неделе решили закрыть театры, библиотеки и музеи. Причем только государственные, частники могут продолжать работу с соблюдением требований Роспотребнадзора.

В Нижегородской области заметные ограничения ввели еще три недели назад, но и там основным пунктом стала рекомендация оставаться дома для тех, кто находится в группе риска. Однако 16 октября власти региона также на месяц запретили присутствие зрителей на спортивных мероприятиях.

На середину октября пришлись и новые «антиковидные» меры в Самарской области. Там запретили больным COVID-19 и контактировавшим с ними нарушать режим самоизоляции.

Евгений Калашников