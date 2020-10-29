Вячеслав Володин — главе Минфина: «У нас, получается, президент слышит, а министр финансов — нет»

Проект бюджета России на 2021-2023 годы представил парламенту страны министр финансов Антон Силуанов. Документ, как и прогнозировалось, сверстан с дефицитом в 2,4% от ВВП, уровень инфляции по прогнозам составит порядка 4%. Обсуждение главного финансового документа проходило бурно. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал главу Минфина прислушаться к мнению депутатов и не ставить свое министерство выше правительства и парламента, а Владимир Жириновский предложил перераспределить мандаты в Госдуме, увеличив присутствие членов его фракции за счет справроссов и коммунистов — «они страну развалили». Вместе с депутатами проект бюджета заслушал и корреспондент «Реального времени».

Бюджет не на основе доходов, а на основе необходимых расходов

«Этот законопроект очень серьезно отличается от любого законопроекта, который рассматривала Госдума, пожалуй, впервые в современной истории страны, а я могу судить с 1993 года, бюджет сформирован не на основе доходов, а на основе необходимых расходов. Необходимых расходов на здравоохранение, на то, чтобы помогать реально решать проблемы людей и, естественно, расходов на развитие экономики, а социальные обязательства обеспечиваются все бюджетной конструкцией», — такую оценку дал представленному финансовому законопроекту председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

И все же спикер был довольно эмоционален и указал Силуанову на ряд недоработок в проекте. Но сначала — о параметрах бюджета в числах.

По расчетам правительства, валовый внутренний продукт России в 2021 году, по расчетам правительства, вырастет на 3% до 115 трлн руб., а инфляция составит 3,7%, средний курс доллара спрогнозирован в 72, 4 руб., нефть марки Urals, которую экспортирует Россия, — $45 долларов за баррель.

Проект бюджета России на 2021-2023 годы представил парламенту страны министр финансов Антон Силуанов

Предполагается, что объем доходов в следующем году составит 18,8 трлн руб., с последующим ростом до 20,6 трлн в 2022 и до 22,2 трлн в 2023 году. Уровень расходов также будет расти: в 2021 году до 21,5 трлн руб., в 2022 году — почти 22 трлн, в 2023 году увеличится еще более чем на 1,5 триллиона. Как подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов, правительство продолжит реализацию множество нацпроектов, а также пяти национальных целей, поставленных президентом России. Так предполагается снизить уровень бедности, для чего правительство намерено повысить пенсии на 6,3%, уровень МРОТа — на 5,5%, на поддержку малообеспеченных семей с детьми заложены 400 млрд руб., маткапитал также проиндексируют до 639 тыс. руб.

Система здравоохранения получит 3,8% ВВП: с января будущего года будет запущена программа модернизации первичного звена, на что направят 90 млрд руб. Что касается образования и науки, то минфин планирует увеличить количество бюджетных мест (на 33 тысячи) и создать новые учебные места (дополнительных 11,5 тыс.) в вузах, в итоге порядка 60% выпускников школ смогут учится за счет государства. младших школьников продолжат обеспечивать горячим питанием, а на выплаты за классное руководство в бюджете заложены 75 млрд руб.

Что касается обеспечения россиян жильем, то продолжится реализация программы льготной ипотеки под 6,5%, ожидается и снижение ипотечной ставки. Малый и средний бизнес ждут льготные кредиты на 700 млрд руб., вдвое снизится у предприятий малого и среднего бизнеса страховые взносы, что позволит им сохранить 500 млрд руб., а страховые взносы IT-отрасли снизятся с 14% до 7,6%., что, по мнению Силуанова, поможет вернуть в страну эмигрировавших цифровых специалистов. В то же время Минфин России предлагает отменить налоговые льготы по добыче вязкой и сверхвязкой нефти и льгот по экспорту нефти с отдельных участков недр, изменится и налог на добычу отдельных твердых полезных ископаемых.

Система здравоохранения получит 3,8% ВВП: с января будущего года будет запущена программа модернизации первичного звена, на что направят 90 млрд руб

А вот налоговая нагрузка на МСБ и IT-отрасль сократится, и при этом повысить сборы с нефтедобычи за счет отмены прежних льгот, внедрить стимулы развития нефтегазохимии, а финансирование нацпроектов увеличить на 15%.

В будущем году вырастет и объем межбюджетных трансфертов: субъекты РФ согласно проекту бюджета, получат более 2,8 трлн руб., а дотации на выравнивание бюджетной недостаточности направят почти 718 млрд руб. Новшеством станет разработанный Минфином механизм стимулирования регионов по достижению поставленных президентом национальных целей и реализации нацпроектов. Для регионов-отличников даже предусмотрены гранты, на что Минфин выделит 35 млрд руб. с ростом до 50 млрд в последующие годы. В целом регионы на реализацию нацпроектов в рамках межбюджетных трансфертов получат в будущем году порядка 700 млрд руб.

Задача, которую ставит глава Минфина, на 2021 года — «от преодоления последствий пандемии возвратиться к проектам развития и сосредоточится на достижении национальных целей — это рост реальных доходов населения, снижение бедности, обеспечение комфортной и здоровой жизни россиян, а бюджетная политика настроена на решение этих ключевых задач»

Давая оценку проекту бюджетного документа, председатель счетной палаты Алексей Кудрин, отметил, что свои коррективы в прогноз Минфина на рост экономики в 3% может внести вторая волна коронавируса

Кудрин пообещал сложности из-за второй волны коронавируса

Давая оценку проекту бюджетного документа, председатель счетной палаты Алексей Кудрин, отметил, что свои коррективы в прогноз Минфина на рост экономики в 3% может внести вторая волна коронавируса, так что роста экономических показателей выше чем 2,2 % ждать не стоит. Тем более с сентября этого года потребительский спрос и рост инвестиций после летнего восстановительного роста уже начали падение. Кудрин предложил взять за основу макропрогноз правительства и затем в течении года вносить в него уточнения.

Критике глава Cчетной палаты подверг критике снижение доли расходов на образование с 3,9% ВВП в 2021 году до 3,6% в 2023, хотя снижение всего на 0,3%, однако по мнению Кудрина, «не хочется видеть, что мы будем тратить меньше на образование, а на здравоохранение также ожидается снижение с 3,2% ВВП до 2,9%». Он напомнил, что со времени принятия долгосрочного развития экономики, которая еще в 2008 г. принималась стояла задача выйти на 5% от ВВП и по образованию, и по здравоохранению. Тогда с этим все были согласны, все подписались. Между тем, почему-то сегодня мы не держим эти цифры как ориентиры, по ключевым для развития страны сферам»

Как сообщил Алексей Кудрин, впервые в России нефтегазовые доходы из-за особенностей планирования будут ниже базовых нефтяных доходов. Так что правительству придется достать из копилки Фонда нацблагосостояния 91 млрд руб. на поддержку расходов следующего года. Ненефтегазовый дефицит, указывающий насколько федеральная бюджетная система зависит от нефти и газа, сохраняется на уровне около 10% ВВП, но прогнозам экономистов в течение следующих трех лет снизиться до 6,6%, что по мнению Кудрина является положительным трендом.

Как сообщил Алексей Кудрин, впервые в России нефтегазовые доходы из-за особенностей планирования будут ниже базовых нефтяных доходов

Новая налоговая нагрузка, которая ждет промышленность и бизнес в будущем году, дополнительно пополнит доходную часть бюджета в 2021 году на 550 млрд руб., а в 2023 году — уже на 692 млрд. руб.

С учетом всех кризисных явлений сумма расходов из федерального бюджета на национальную политику в будущем году составит 3,3 трлн руб., превысив все другие статьи расходов, в реализацию нацпроектов вложат 2,2 трлн руб., из которых регионам достанется 700 млрд бюджетных средств.

Важной проблемой проектного документа Кудрин назвал отсутствие обоснований некоторых бюджетных расходов: так, без какого-либо обоснования планируется осуществление имущественных взносов на 72,5 млрд руб., не приложен материал на получение трех субсидий «Росавтодором» (570 млрд руб. с 2021-23гг, ), не утверждены две госпрограммы — обеспечение защиты личности, общества и государства и обеспечение химической и биологической безопасности, однако объем финансирования на них заложен 796 млрд руб. По прогнозу Кудрина, 2021 год будет сложным и придется немало поработать над совершенствованием бюджетной системы.

Следом за Кудриным на недоработки Минфина указал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров

«Смешно слышать, что снижается зависимость от нефтяных доходов»

Следом за Кудриным на недоработки Минфина указал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его мнению, решить проблему экономического роста бюджет не в состоянии, хватит считать, что он может решить все экономические проблемы, он может предотвратить катастрофу, а показатель роста ВВП уже давно утратил свое значение, как универсальный экономический показатель.

— Главный показатель сегодня — это удовлетворенность людей своей жизнью. Этого у нас нет. Мы как всегда пытаемся угадать цену на нефть, и определить, какие у нас будут доходы. В сегодняшних реалиях смешно слышать, что снижается зависимость от нефтяных доходов. Смешно говорить, что хорошая тенденция, что обвалились цены на нефть.

Еще один повод для критики — постоянное снижение у регионов возможности оперативного реагирования, самим что-то предпринять, по мнению Макарова, Минфин их загоняет в сметное финансирование. «Давайте смотреть, сколько денег, какой результат, и насколько они соответствуют друг другу, чтоб отвечали регионы за результат, а не за то, что все процедуры соблюдены. Главное достоинство этого закона — решение проблем людей, а остальное, это то, что нам еще предстоит делать», — подытожил Макаров

После в огород Минфина и Антона Силуанова полетели камни от депутатов, недовольных теми или иными показателями

Володин и Ко раскритиковали Силуанова

После в огород Минфина и Антона Силуанова полетели камни от депутатов, недовольных теми или иными показателями. Так, депутат Владимир Кашин, указал, что 52 млрд руб., заложенных в проект бюджета для сельской отрасли будет явно недостаточно. На что Силуанов заметил, что село по другим различным программам получит еще 180 млрд — это ремонт дорог, медицина, образование и др.

После в диалог вступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который напомнил министру финансов, как совсем недавно тот был категорично против выделения денег из бюджета на обеспечение младших школьников горячим питанием.

— Но вмешался президент и принял решение, а в своем выступлении вы говорите, как о своем достижении. Нам хотелось бы, чтобы министр финансов был партнером и слышал депутатов, слышал запрос граждан. А у нас, получается, президент слышит, а министр финансов — нет. И когда мы говорим о развитии сельского хозяйства, вы посмотрите предыдущие все решения, они принимались президентом вопреки министерству финансов, потому что оно было против. Нам хочется, чтоб вы слышали. Не может быть Минфин выше правительства. Не может Минфин быть выше парламента».

Далее выступили еще порядка 10 депутатов, и каждый указал на различные проблемные места в проекте бюджета: это и обеспечение Курильских островов, и индексация пенсий работающих пенсионеров, и расселение шахтеров из бараков, а также обеспечение детей-сирот жильем, также задали вопрос почему допвыплаты за классное руководство не положены преподавателям профтехучилищ и колледжей, и др. моменты. Силуанов, в свою очередь, пообещал парламенту доработать все эти моменты к следующему рассмотрению проекта бюджета.

Досталось от коммуниста Геннадия Зюганова, который потребовал увеличить финансирование сфер образования и здравоохранения

А коммунисты против

Укоры в сторону главы Минфина посыпались дальше. Досталось от коммуниста Геннадия Зюганова, который потребовал увеличить финансирование сфер образования и здравоохранения за счет резервного фонда и Фонда национального благосостояния. По его мнению, сейчас идет массовое обнищание народа и ситуация только ухудшается.

— Вы предлагаете бюджет, от которого только хуже всем, наша фракция не будет его поддерживать при голосовании. Вы панику разводите на госканалах с эпидемией. Так не борются с ней. 3,6 млрд рублей не расписаны в бюджете. Они в заначке лежат у Минфина.

Выступавший за Зюгановым еще один «старейшина» Госдумы Владимир Жириновский, напротив, подчеркнул, что против этого проекта бюджета голосовать никак нельзя. «Это закон всей страны, ее доходы и расходы. И что, всю страну остановить с 1-го января, потому что коммунисты не проголосовали за бюджет?», — задался он вопросом.

Он предложил, в свою очередь, депутатам-коммунистам отказаться от мандатов, а деньги, которые партия получает в Госдуме, раздать колхозам и детям войны. Согласен Жириновский и с доводами Минфина о неприкосновенности резервных средств.

В итоге спустя три часа обсуждений проект бюджета был принят депутатами в первом чтении: «за» новый финансовый документ свой голос отдали 346 парламентариев, против — 54

— Вот Карабах дымит, а чем это закончится? Турецкая армия туда подходит. Мы же не могли в бюджете на 21-ый год это предусмотреть. А Белоруссия — успокоится ли еще будет продолжаться? Уже ей отдали 1,5 млрд.



Решение проголосовать «за» проект бюджета также высказали единороссы в лице Андрея Исаева и партия «Справедливая Россия». Ее представитель Александр Ремезов предложил внести в бюджет расходы на пособия семьям, где есть школьники, предоставить жилье шахтерам, живущих до сих пор в бараках. Как отмечали в своих выступлениях оба политика, бюджет стоит исправить с учетом всех предложений и от депутатов, и от экономистов.

В итоге спустя три часа обсуждений проект бюджета был принят депутатами в первом чтении: «за» новый финансовый документ свой голос отдали 346 парламентариев, против — 54. Теперь перед Минфином стоит задача доработать главный финансовый документ страны по всем указанным на первом слушании недочетам, а затем представить дополненную версию проекта бюджета на будущий год ко второму чтению.