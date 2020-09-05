Более 400 татарстанцев выбрали участок для голосования с помощью «Мобильного избирателя»

В офисах МФЦ выбрали удобный участок для голосования 416 татарстанцев. У жителей республики есть еще 4 дня, чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель».

Прием заявлений на выбор участка голосования завершится во вторник, 8 сентября. Услуга предоставляется в приоритетном порядке по предъявлению паспорта. Если этот документ находится на замене, то можно предоставить временное удостоверение личности.

Сотрудники МФЦ могут помочь найти адреса участков, ближайших к месту нахождения избирателя. Жители республики могут сделать это и самостоятельно, с помощью сервиса «Найди свой избирательный участок» на сайтах центральных избирательных комиссий России и республики, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Выборы президента Татарстана будут проходить в течение трех дней — с 11 по 13 сентября. Получить отрывной талон для голосования по месту нахождения, а не по месту прописки можно во всех 59 филиалах «Мои документы».

Сегодня председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева предложила блогерам стать наблюдателями на выборах.

