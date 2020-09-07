Нюша, Валерия, Клава Кока и «Хор Турецкого» будут хедлайнерами концерта в день выборов в Казани

На «деловом понедельнике» в мэрии Казани рассказали, какая праздничная программа ждет горожан в день выборов 13 сентября.

Так, каждому проголосовавшему вручат специальный браслет «Я проголосовал», который даст возможность посетить интерактивную программу рядом с «Ак Барс Ареной». На этой территории будут работать экстрим-площадка, зона киберспорта и виртуальной реальности, литературный дворик, диджитал-активности, арт-инсталляции. Здесь презентуют проект «Жизнелюб», экопроект, во время «Спортивного часа» можно будет сдать нормы ГТО. А во время концерта хедлайнерами станут Нюша, Анвар Нургалиев, Гузель Уразова, Валерия, Клава Кока, «Хор Турецкого». Завершится день праздничным салютом.