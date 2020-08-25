Андрей Кондратьев: «Наблюдатели на участках — с гаджетами, телефонами. И это самое эффективное наблюдение»

Почему ЦИК настаивает на перчатках, но отказывается от видеонаблюдения, что подарят впервые голосующим и к чему нас приучил карантин

Фото: Ринат Назметдинов

Переход на третий этап снятия санитарных ограничений привнес минимальные изменения в организацию выборного процесса. Из обязательных требований к избирателям ушли перчатки (но ЦИК все равно их рекомендует). О том, как будет организован процесс выборов, сколько КОИБов выделено на Казань, когда можно будет увидеть расписание работы придомовых избирательных участков, рассказал сегодня Андрей Кондратьев, продемонстрировав журналистам участок №165.

Сотрудники МВД будут перераспределяться туда, где их не хватает

Обязательное условие для работы каждого избирательного участка на предстоящих выборах 11, 12 и 13 сентября — наличие рамки металлоискателя (там, где это возможно) или ручного металлодетектора (например, в районах).

Важно обеспечить и наличие сотрудников правоохранительных органов на каждом избирательном участке. Каждый УИК и ТИК открывается утром с участием сотрудника МВД, с ним же и закрывается по окончании дня голосования. Сотрудники правоохранительных органов дежурят на участках в течение всего дня голосования. Если в районе избирательных участков больше, чем сотрудников полиции, вопрос решается привлечением дополнительных сил МВД и Росгвардии. Об этом рассказал сегодня председатель ЦИК Республики Татарстан Андрей Кондратьев, проводя для журналистов экскурсию по «образцово-показательному» избирательному участку (№165 на улице Академика Королева).

— Этот вопрос закрыт, решен однозначно: перед каждой избирательной кампанией создается рабочая группа ЦИК совместно с МВД. По каждому участку мы понимаем, где не хватает сотрудников — их находят и прикомандировывают. Обеспечивается все: от организации питания сотрудников МВД и до того, где они проводят время отдыха, — успокоил обеспокоенную общественность Кондратьев.

Перчатки больше не обязательны, но настоятельно рекомендуются

Требования санитарной безопасности остаются почти без изменений, такими же, что и во время голосования по поправкам к Конституции 1 июля.

Сотрудники УИК обязательно должны быть в масках и перчатках.

Для голосующих перчатки больше не обязательны — пожалуй, это единственное принципиальное отличие от июльского голосования. Но председатель ЦИК республики сообщил, что все равно настоятельно рекомендуется их использовать — COVID-19 все еще с нами, и нужно ответственно подходить и к своему здоровью, и к безопасности окружающих.

Если избиратель решает не надевать перчатки, ему будет мягко, но настоятельно предложено обработать руки дезинфицирующим раствором.

И маски, и перчатки, и одноразовые ручки, как и на прошлом голосовании, будут выдаваться избирателям в специальных наборах.

На входе каждому измерят температуру бесконтактным термометром.

Дезинфицирующие коврики встретят голосующих на входе (в них каждый день будет заливаться дезсредство).

Сотрудники специализированной компании ежевечерне будут обрабатывать помещение УИКа дезинфицирующим средством.

На пол участка наносится разметка, которая обеспечит социальное дистанцирование избирателей. Мебель расставляется на безопасном расстоянии — так, чтобы обеспечить минимальный контакт сотрудников УИК и избирателей между собой.

Паспорт нужно будет показывать сотруднику УИК в развернутом виде, стоя на некотором отдалении от него. Маску придется приспустить, чтобы можно было сравнить лицо с фотографией.

Кабинки для голосования не снабжаются передней шторкой — это делается для того, чтобы обеспечить максимально свободную циркуляцию воздуха.

По возможности на участках обеспечиваются отдельные вход и выход, чтобы разделить потоки избирателей.

Андрей Кондратьев не упустил шанса пофилософствовать на общественно полезные темы:

— К чему нас приучил карантин? Мы стали по-другому относиться к здоровью, и не только к своему, но и к сбережению здоровья окружающих. Это очень мощный фактор в развитии общества. И мы тоже чувствуем небольшую, но все-таки внесенную нами лепту в этот процесс. Поэтому мы решили, что будем работать по верхней планке требований на избирательном участке. Человек проводит здесь 5 минут, и если он здесь все эти правила будет соблюдать, то это никакого личного достоинства не затронет, а подчеркнет его уважительное отношение к окружающим и к реалиям, в которых мы живем.



Таинственные сюрпризы для именинников и магниты для впервые голосующих

Председатель республиканского ЦИК отдельно остановился на тех, кто голосует на этих выборах впервые. По его словам, новоиспеченный избиратель испытывает необычный стресс. Андрей Станиславович знает, о чем говорит: «Реальное время» помнит, что на Всероссийском голосовании 1 июля его собственный сын впервые принял участие в этом процессе.

В республике на этих выборах в первый раз будут голосовать 7405 человек. Чтобы отметить торжественность момента, ЦИК РТ решил пригласить каждого из них персонально на участки: личные приглашения отправляются по почте. Каждому из новичков на участке вручат сувенирный магнит, а те 305 счастливчиков, у которых на эти дни приходится день рождения, получат дополнительные приятные сюрпризы на участках. Кондратьев сохранил интригу: что это будут за сюрпризы, говорить наотрез отказался.

— Мы ждем этих ребят и надеемся, что первый день голосования пройдет для них торжественно и это запомнится им на всю жизнь, — сообщил руководитель ЦИК.

В Казани установят 18 КОИБов, а камеры заменят наблюдатели с телефонами

Сегодня завершается печать бюллетеней на выборы в Госсовет по Елабужскому избирательному округу. Уже отпечатаны бюллетени на выборы президента РТ, в Госдуму в Нижнекамском округе и на муниципальные выборы. 28 августа бюллетени будут отданы под роспись сотрудникам органов безопасности, которые и развезут их по 65 ТИКам республики.

На тех участках, где зарегистрировано наибольшее количество избирателей, установлены КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней). Для них отпечатаны специальные бюллетени — всего 98 000 штук. Как рассказал Андрей Кондратьев, умное устройство исключает всякую возможность спекуляций.

Во-первых, устройство не дает возможности положить в него сразу несколько бюллетеней, а принимает их строго по одному.

При попытке поместить в КОИБ бюллетень, не предназначенный для него, устройство его просто не примет. Нужно, чтобы на листе бумаги было специальное нанесение.

Всего на республику выделено 43 КОИБа, 18 из них получит Казань. Остальные распределят в Альметьевске, Набережных Челнах — на участках с максимальным количеством зарегистрированных избирателей.

— Мы понимаем, что 43 КОИБа на республику — это мало, — посетовал Кондратьев, но сразу обнадежил собравшихся: — В конце этого года будет смена технологического оборудования, и мы эту заявку на оборудование увеличим. Это очень удобно и для избирателя, и для комиссии — подсчет голосов моментальный!

А вот насчет камер видеонаблюдения у руководителя республиканского ЦИК меньше энтузиазма: по его словам, наличие армии наблюдателей с успехом заменяет установку стационарных камер. Поэтому в республике ими оборудуют все 65 ТИКов, а вот УИКи останутся без камер почти везде, кроме Нижнекамского избирательного округа, где на 133 участках пройдут выборы депутата в Госдуму.

— Мое абсолютное убеждение: наблюдатели на участках — все с гаджетами, с мобильными телефонами. И это самое эффективное наблюдение на участках. Республика затратила немалые средства на видеонаблюдение 1 июля. В Казани и в Челнах все УИКи были им охвачены. Мы месяц ждали: а кто же к нам обратится? Ни одного обращения на эту тему мы не получили. Нет востребованности. Я даже на всероссийском уровне не видел, чтобы вопросы рассматривались по камерам видеонаблюдения: все происходило по записям наблюдателей. Это новый тренд.

Голосование на придомовых территориях

Охватил Андрей Кондратьев и животрепещущий вопрос о голосовании на придомовых территориях. Он снова привел в пример «татарстанское ноу-хау» — голосование в автобусах, которое хорошо себя зарекомендовало. «Я считаю, что эта технология — достояние избирательной системы Республики Татарстан», — заявил председатель ЦИК.

Но не одними автобусами придомовая земля полнится: Кондратьев продемонстрировал журналистам шатровую палатку для голосования. Отдельно он обратил внимание на то, что районы такими шатрами традиционно обеспечены очень хорошо, ведь они активно используются на сельских Сабантуях.

Решение о форме придомового голосования ЦИК РТ примет в соответствии с заявками от районов: подробно рассмотрит каждое такое заявление и вынесет вердикт. Все эти вопросы будут урегулированы до 1 сентября, и не позже этого дня (включительно) Кондратьев обещал опубликовать все списки пунктов для придомового голосования по республике на сайте ЦИК. Там же можно будет ознакомиться и с расписанием их работы.

Одно уже ясно точно: таких пунктов будет меньше, чем во время июльского голосования.

— Мы не будем эту ситуацию форсировать и настаивать на том, чтобы районы прилагали усилия к тому, чтоб таких точек было много, — заявил Кондратьев.

Руководитель ЦИК снова строго пообещал, что никакого голосования на пеньках и опушках не будет («Мы будем разрешать только готовые места для проведения голосования на придомовой территории»). И если пойдет дождь, то голосование на придомовой территории тоже будет отменено. Выяснилось, что Андрей Станиславович верит синоптикам: «Сейчас много возможностей для прогнозирования погоды».



1 / 31 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов