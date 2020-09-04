Зиля Валеева позвала блогеров в наблюдатели на выборах в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Блогеры — «новая политическая культура»

«Здравствуй, племя младое и очень хорошо знакомое!» — перефразировала пушкинскую строчку председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева, когда приветствовала сегодня самых активных татарстанских блогеров из Казани, Нижнекамска, Зеленодольска, Набережных Челнов и Кукмора. В этом году Общественная палата республики предложила блогерам стать наблюдателями на выборах. И более 100 человек откликнулись.

— Это открытая публика, они сами открыто работают, потому что у них у всех свои аудитории в «Инстаграме». Это новая политическая культура, очень важный, на мой взгляд, шаг. Рада, что они откликнулись. Это говорит о том, что у нас прибавляется серьезный молодежный отряд, который будет работать в мобильной группе наблюдателей. И таким образом будет обеспечена еще большая прозрачность, легитимность, а значит, и легитимный результат. Таких наблюдателей у нас еще не было! — радостно заметила Зиля Валеева.

Она обратила внимание, что Общественная палата привлекает блогеров не в погоне за модой, а потому, что опыт показывает (в частности, в период пандемии), насколько полезными могут быть общественные технологии в решении многих задач. Поэтому накануне выборов 11—13 сентября для Общественной палаты, которая готовит наблюдателей, так важна встреча с блогерами, подчеркнула Валеева.

Зиля Валеева напомнила, что с 11 по 13 сентября жителям республики предстоит выбрать президента, депутатов Госдумы, Госсовета Татарстана и муниципалитетов

Также Валеева рассказала, что институт общественных наблюдателей начал бурно развиваться в России с 2018 года, с выборов президента РФ, и это стало профильным направлением для Общественной палаты. Два года назад на голосовании по стране было 289 тыс. наблюдателей, из них 146 тыс. человек направила ОП России, остальные были от партий и других организаций.

По итогам голосования 1 июля, когда за подготовку наблюдателей отвечала Общественная палата, уже было 529 тыс. участников этого процесса. Из них более 16 тыс. наблюдателей направила на участки Общественная палата Татарстана.

Впервые со дня голосования по поправкам в Конституцию РФ появился институт мобильных наблюдателей, которые не прикреплены к конкретным комиссиям. Именно в эту группу и войдут блогеры

Три дня — на разных участках

Зиля Валеева напомнила, что с 11 по 13 сентября татарстанцев ожидает событие огромной важности, сложное из-за своей многоступенчатости. Жителям республики предстоит выбрать президента, депутатов Госдумы, Госсовета Татарстана и муниципалитетов. Только на муниципальном уровне надо выбрать свыше 7,6 тыс. депутатов почти из 11 тыс. кандидатов. В дни голосования в республике будут работать 2 806 участков. Почти 3 млн человек в Татарстане имеют право голоса.

— В таких масштабах очень важно соблюсти открытость голосования и обеспечить легитимность, прозрачность всех избирательных процедур. Как правило, дальше идет оценка и принятие этих результатов. Важно, чтобы результаты выборов были приняты и ни у кого не вызывали сомнений… Самое важное, чтобы мы выходили из каждой процедуры с новым уровнем доверия друг к другу, — отметила Валеева.

«По закону можем направить не более двух человек в каждую комиссию, но можем обеспечить запас, чтобы в течение трех дней люди могли бы меняться на участках. Поэтому можем подготовить не просто 5,6 тыс. человек, а, может быть, даже с неким запасом наблюдателей», — пояснила модератор встречи.

Общественная палата активно работает с молодежными организациями. На прошлых выборах четверть наблюдателей были именно оттуда, сказала Зиля Валеева

Впервые со дня голосования по поправкам к Конституции РФ появился институт мобильных наблюдателей, которые не прикреплены к конкретным комиссиям, заявила председатель Общественной палаты РТ. Именно в эту группу и войдут блогеры. Всем остальным ОП дает направления в определенную комиссию, о чем ее должны уведомить за 3 дня до выборов. Поэтому заявления от желающих стать наблюдателями прекращают принимать уже 8 сентября.

Общественная палата активно работает с молодежными организациями. На прошлых выборах четверть наблюдателей были именно оттуда, сказала Зиля Валеева. Среди них и корпус «За чистые выборы», его региональный координатор Павел Соломонов также пришел на встречу с блогерами, у которых возникло немало вопросов по процедуре наблюдения.

«Наблюдатели смотрят готовность участка, опечатаны ли урны, как избиратели получают бюллетени, расписываются ли при их получении — сама избирательная технология очень подробно расписана в «золотом стандарте», который вам передадим, и вы сразу все поймете. Дадим вам ссылки и адреса, а учить коммуникации вас не надо», — разъясняла присутствующим на встрече Зиля Валеева.

Региональный координатор корпуса «За чистые выборы» Павел Соломонов также пришел на встречу с блогерами

Она сообщила, что совместно с Павлом Соломоновым в ближайшие дни организует zoom-конференцию, во время которой новичков обучат, и они получат ответы на все вопросы.

Блогеров не ограничат в их привычной деятельности: они могут рассказывать о процедуре голосования, снимать ее, в том числе и процесс голосования маломобильных групп населения. Более того, блогеров призвали выкладывать видео, уникальные случаи, а также какие-то отклонения от правил, если они вдруг их зафиксируют. В течение трех дней голосования блогеры могут перемещаться по разным участкам.



Пришедшие на встречу интересовались и тем, как будут дальше развиваться избирательные технологии, сохранится ли многодневное голосование, войдут ли в нашу жизнь цифровые выборы — здесь еще много сомнений и недоверия со стороны россиян.

У блогеров возникло немало вопросов по процедуре наблюдения

Любопытные и потомственные

— Порой ситуация во время выборов накаляется, появляется информация о несправедливых результатах голосования. Я сталкивался с тем, что некоторые блогеры выкладывают в соцсетях покупную рекламу — это всегда вызывает возмущение. Поэтому, когда ко мне обратились из Общественной палаты, я не стал отказываться, подумал: «Пойду посмотрю, как это все реально происходит. Буду наблюдать все три дня. Выбрал себе Лаишево, но хочется на разные участки заехать, показать реальную ситуацию без вранья. Нам сказали, что происходит, выкладывайте, рассказывайте, никаких ограничений нет, — поделился с «Реальным временем» Руслан Сабиров из Казани (43,5 тыс. подписчиков в «Инстаграме»).

Руслан Сабиров

Алина Гималтдинова (210 тысяч подписчиков — одна из самых популярных «инстамам» Казани) станет «потомственным наблюдателем». Ее мама, когда работала в школе, в дни выборов всегда наблюдала за этой процедурой. Алина помнит, что в такие дни ее мамы всегда не было дома, в семье знали, что она занята важным делом. По словам Алины, о выборах ходят разные слухи, ей давно хотелось посмотреть на этот процесс изнутри.

— Если говорить о личных причинах, у меня дети любопытные. Старшему сыну 8 лет, он во втором классе. Дети слышат в новостях, в обществе про выборы. Они дотошные, спрашивают, что это такое. Иногда не знаю, как правильно ответить, чтобы это было достоверно. И думаю, если поучаствую в наблюдении, смогу ответить на их вопросы, конкретно, по полочкам разложу ответы. Кроме того, мы, блогеры, всегда открыты и несем полезную информацию нашей целевой аудитории, которая нас читает и ждет. И данная тема выборов актуальна. Думаю, для наших подписчиков такая информация «изнутри» будет полезной, а для нас — это очередной опыт, — сообщила Алина Гималтдинова.

Алина Гималтдинова

— Мы, как блогеры, несем информацию из первых уст, с мест событий. Меня пригласили быть наблюдателем в моем родном городе, в Альметьевске. Мне это очень интересно, и это огромная честь. Да, это отнимает личное время, даже больше скажу, у меня 11 сентября день рождения, но я никак не расстроилась. Наоборот, такая возможность выпадает не каждому и не каждый день, — сказала Ксения Иванова (33,8 тыс. подписчиков в «Инстаграме»).

1 / 28 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Екатерина Аблаева, фото Максима Платонова