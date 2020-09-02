В Татарстане в дни выборов школьников поведут в музеи и театры

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Минобрнауки Татарстана рассказали, как будут защищать школьников от коронавируса в дни голосования. Некоторые уроки проведут в библиотеках, например уроки географии, истории, биологии и русского языка.

Занятия по ОБЖ и физкультуре пройдут на спортивных площадках, рассказали в Минобрнауки РТ.

«Школьников также могут отвести в музей или театр», — цитирует «Коммерсант» ответ министерства.

В регионах придумали разные рецепты, как справиться с трехдневным голосованием. Никаких единых рекомендаций не дали, отмечают в газете. Где-то объявят «дни здоровья», другие регионы проведут занятия вне школы. Какие-то регионы решили ограничиться только разделением потоков избирателей и школьников. Другие, наоборот, решили перейти на дистанционное обучение или ввести выходной для учеников.