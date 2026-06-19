Авито Авто и АВТОСТАТ подвели итоги юбилейной премии «Автодилер года»

В Москве состоялась торжественная церемония награждения десятого сезона национальной премии «Автодилер года 2026» от Авито Авто и аналитического агентства АВТОСТАТ. Организаторы назвали имена победителей в девяти ключевых номинациях, а также отметили динамику развития дилерского сегмента, который за последние годы претерпел масштабную цифровую трансформацию

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Премия «Автодилер года» стала для рынка профессиональной наградой, которая ежегодно отмечает лидеров продаж и компании, задающие новые стандарты для отрасли. За право победы в девяти номинациях боролись 60 дилерских холдингов и автобрендов, которые показали лучшие результаты в области продаж, маркетинга, сервиса и клиентского обслуживания.

В номинации «Продажа новых автомобилей» победу одержали дилеры, которые адаптировались к переходу покупателей в онлайн и благодаря этому вышли на новый уровень работы с клиентами. Лауреатами признаны ГК РОЛЬФ, ГК Максимум, Форвард-Авто.

Лучше других с изменениями на вторичном рынке справились победители в номинации «Продажа автомобилей с пробегом» — FRESH автомобильный маркетплейс, Verra и Форвард-Авто. Также организаторы отметили дилеров, которые выстроили наиболее эффективную систему закупок, — лауреатами в номинации «Эффективные закупки» стали КАН АВТО ЭКСПЕРТ Сибирский тракт, АСПЭК-Авто, Аутлет Авто Вилледж, Автомолл Пятигорск, Сеть Автосалонов «Тачки» Чита и Автосалон КИТ.

«За 10 лет существования премии «Автодилер года» рынок сильно изменился. Сегодня поиски и выбор авто все чаще начинаются на онлайн-площадках. По данным исследования Авито Авто, 57% пользователей выбирают гибридный формат покупки: онлайн-подбор, бронирование и проверка автомобиля — с помощью цифровых инструментов, оставшиеся этапы — при личной встрече с продавцом», — комментирует Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.

В номинации «Эффективная работа с трафиком» победителями стали АВИЛОН Автомобильная группа и компания ЮНИКОР. Компании, сумевшие конвертировать качественный трафик в реальные продажи, получили награду в номинации «Эффективные продажи» — победу одержали дилерские центры Зеленый TRADE-IN и ОТТОКАР.

Лидеров со статусом «Надежный партнер» и рейтингом на Авито выше 4,5 балла наградили в номинации «Клиентоориентированность» — победителями стали PELETON, АВИЛОН Автомобильная группа, ГК АГАТ и ГК Мартен.

Также на прошедшем мероприятии эксперты Авито Авто обсудили влияние цифровых инструментов и на «внутреннюю логистику» дилеров: структура пополнения складов сместилась с прямого выкупа (45% в начале 2023 года и вдвое меньше в 2026 году) в сторону трейд-ина и комиссионных продаж — их доли выросли почти вдвое и превысили 30%. В номинации «Организация сервиса» победу одержали компании, которые выстроили работу в новых условиях наиболее эффективно, — ГК Автодом и АвтоСпецЦентр, Автохолдинг Аларм-Моторс и Панавто.

Особое признание в юбилейном сезоне премии получил Changan — победитель номинации «Лучшая дилерская сеть», а ГК Мартен стала обладателем специального приза Гран-при «Дилер 10-летия» за выдающийся вклад в развитие отрасли.