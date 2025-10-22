В Москве прошла ежегодная конференция «Дело Спецтехники»

«Дело Спецтехники» 2025: адаптация и цифровизация в условиях трансформации рынка спецтехники

16 октября 2025 года в Москве прошла ежегодная конференция «Дело Спецтехники» от Авито Спецтехника. Ведущие эксперты индустрии представили актуальную аналитику рынка, обозначили ключевые направления развития отрасли в текущих экономических реалиях, обсудили тренды цифровизации и рассказали о современных технологиях, которые повышают эффективность бизнеса.

Конференция прошла уже в четвертый раз, подтвердив статус одной из ключевых отраслевых площадок для обсуждения векторов развития рынка. Мероприятие собрало рекордное за всю историю число участников: ее посетили более 1500 человек. Среди них — крупнейшие игроки рынка спецтехники, коммерческого транспорта и аренды техники, а также представители госорганов.

В рамках мероприятия эксперты уделили внимание ключевым вопросам финансирования обновления парка спецтехники: от механизмов инфраструктурных облигаций и дилерского лизинга до роли господдержки и цифровых платформ. Отдельное заседание, в котором приняли участие крупнейшие представители бизнеса и органов власти, включая Минпромторг России и Центральный Банк Российской Федерации, было посвящено технологическим вызовам и форматам сотрудничества в отрасли.

По словам Максима Мажуги, руководителя продукта Авито Спецтехника, бизнес постепенно адаптируется к новым условиям рынка. И одним из важных этапов трансформации является цифровизация процессов: традиционно консервативный рынок активно осваивает новые инструменты. Так, по данным платформы, пользователи больше стали общаться в чатах: с мая по сентябрь 2025 года число взаимодействий в них выросло на 45%. А у тех компаний, которые автоматизировали рутинные операции, рост конверсии в целевое действие в этот период составил 24%.

Эксперты отметили высокий интерес покупателей к технике с наработкой: на платформе ежемесячно фиксируется более 34 миллионов просмотров подобных предложений и свыше 750 тысяч звонков и сообщений.

Также эксперты рассказали, что отечественные производители добились впечатляющих результатов и в других сегментах: например, в 2025 году доля российских сельскохозяйственных машин на рынке новой техники достигла 57%. Российские предприятия традиционно сильны в производстве энергонасыщенных тракторов, различных видов комбайнов и самоходных опрыскивателей. Продолжается разработка и освоение новых моделей самоходной техники: в частности, создан и запущен в серийное производство российский асфальтоукладчик, тяжелые колесные краны грузоподъемностью 100 тонн, ведутся работы по созданию тяжелых гусеничных экскаваторов, предоставлена поддержка по линии субсидирования НИОКР на создание отечественного свеклоуборочного комбайна. С привлечением мер господдержки активно развивается и собственная компонентная база: в том числе гусеничные ходовые системы, гидравлические компоненты.

Кроме того, в рамках конференции в партнерстве с выставками CTT, Сomvex и AGRAVIA традиционно состоялась церемония вручения премии «Дело Спецтехники» в номинациях «Дилер и бренд года», «Арендная кампания» и «Прорыв года».