Независимая деловая премия «Реальный рейтинг» будет вручена в Казани в седьмой раз

Самые эффективные предприятия Поволжья наградят в 8 номинациях

«Вместе мы рассчитали формулу, которая учитывает совокупность финансовых и социально значимых показателей»

5 декабря в Казани, в галерее современного искусства «Окно», пройдет торжественная церемония вручения независимой деловой премии «Реальный рейтинг». В 2017 году премию учредило деловое интернет-издание «Реальное время», с тех пор ее вручили 6 раз (с перерывом на пандемию коронавируса).

Премия выявляет самые эффективные предприятия Поволжского федерального округа в 8 основных отраслях: легкая промышленность, фармацевтическая промышленность, автомобильный ретейл, строительные компании, IT-компании, пищевая промышленность, сельское хозяйство, телекоммуникации и связь.

Лидеров определяет аналитическая служба «Реального времени» по методике, разработанной командой независимых экспертов. Среди них — вице-президент «ОПОРЫ России» Азат Газизов, президент-председатель правления инвестхолдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков, председатель правления ООО «Аудит Груп» Борис Любошиц, топ-менеджер Института развития финансовых рынков Валерий Петров, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. В расчете рейтинга применяется формула, в которую входят главные бизнес-показатели, опубликованные в открытых источниках. Показателям присвоены соответствующие веса.

Расчеты прозрачны: премия независима и непредвзята, на результаты не оказывается стороннего влияния, все происходит исключительно основываясь на четко формализованных и достоверных показателях.

— Тройки номинантов сформированы по итогам анализа сотен и тысяч участников рынка по ПФО, и зачастую разница по показателям у них незначительная. Конечно, лауреат в каждой категории один, но все номинанты — безусловные лидеры в своих отраслях. Мы учредили премию в 2017 году, задумав создать объективный отраслевой рейтинг по ПФО. В разработке методики нам помогали эксперты ВЦИОМ, «Деловой России», инвестиционного холдинга «ФИНАМ», «Опоры России» и Института развития финансовых рынков. Вместе мы рассчитали формулу, которая учитывает совокупность финансовых и социально значимых показателей. Но в первую очередь мы создавали премию для объединения бизнес-сообщества. Мы стремимся создать не конкурентную, а дружественную деловую среду, — отмечает директор и главный редактор «Реального времени» Анна Саушина.

Действительно, церемония награждения каждый год становится деловым мероприятием, объединяющим на одной площадке представителей крупнейших предприятий Поволжья. Цель этой встречи — не только подвести итоги делового года и чествовать лучших, но и создать благоприятную среду для нетворкинга, дать возможность для теплого человеческого общения.

«У нас родилась идея отметить и самых технологичных среди татарстанских организаций»

Жизнь не стоит на месте, рейтинг меняется вслед за ней. Тренд на цифровизацию и технологичность захватил рынки. Поэтому в 2025-м у «Реального рейтинга» есть и цифровой подраздел, отвечающий современным тенденциям бизнес-среды. Цифровая экосистема МТС учредила собственную номинацию «Лидер технологий». В ней будут награждены самые технологичные компании Татарстана.

— Татарстан — один из признанных лидеров среди российских регионов, в том числе по уровню цифровизации. По данным аналитиков МТС за прошлый год, республика подтвердила статус ведущего цифрового региона, показав одну из лучших динамик по спросу на цифровые бизнес-решения и уступив лишь Санкт-Петербургу. По нашему опыту, традиционно наиболее цифровые ‒ финансовый сектор, логистика, ретейл, образование, но не отстают и более консервативные отрасли, к примеру медицина, сельское хозяйство, энергетика, транспорт. Поэтому вместе с интернет-газетой «Реальное время», которая уже в седьмой раз определяет лучших в своих отраслях в рамках деловой премии, у нас родилась идея отметить и самых технологичных среди татарстанских организаций, — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

При составлении «технологичной части» рейтинга был применен комплексный подход. Аналитики МТС провели глубинные интервью с рядом региональных и федеральных экспертов как внутри экосистемы, так и с внешними представителями технологической отрасли. Также при оценке были использованы данные о закупках, о реализованных проектах, об уровне проникновения технологий в бизнес-процессы номинантов и другие параметры.

Традиционно, в церемонии принимают участие и партнеры премии. Вот уже несколько лет подряд вместе с «Реальным рейтингом» деловой партнер — инвестиционная компания «Цифра брокер».

— На наш взгляд, «Реальный рейтинг» — действительно независимый. Вы учитываете много компаний, проводите большую работу, обрабатываете данные, объективно выделяете лучших. Все эти компании, все эти люди работают и на собственный бизнес, и на общее благо. Работая, они думают о совершенно прозаических вещах — о том, как заработать, как вести бизнес. Но все это выливается в положительный КПД для нашей страны. Для нашего общества, для наших людей, — выражает свою точку зрения директор по развитию «Цифра брокер» Артур Маратов.

Результаты премии «Реальный рейтинг»-2025 будут известны уже вечером 5 декабря. Церемония начнется в 18.30 в галерее современного искусства «Окно».



