От ИИ-навигатора до предприятий: каким будет новый год профориентации для татарстанских школьников

В Москве завершился Всероссийский профориентационный форум «Россия — мои горизонты»

Фото: предоставлено пресс-службой проекта «Билет в будущее»

За два дня он объединил на одной площадке 7 тысяч школьников, педагогов, представителей региональных команд, работодателей и экспертов. К онлайн-трансляции форума подключались участники из всех регионов страны.

Форум стал стартовой точкой большого месяца профориентации, который продолжится уже по всей России.

«Семь тысяч участников форума — это только начало. Уже сейчас его повестка выходит в регионы: начинается месяц профориентации, в который включаются школы, колледжи, вузы и предприятия по всей стране. Мы хотим, чтобы за этот месяц как можно больше ребят увидели профессию не на картинке, а в реальной жизни: пришли на производство, поговорили со специалистами, попробовали выполнить профессиональную задачу. Именно такой опыт зачастую дает школьнику гораздо больше для выбора, чем десятки описаний профессий», — отметил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

В новом учебном году акцент усиливается на связи профориентации с реальной экономикой регионов.

Одним из новых инструментов станет ИИ-навигатор «Билета в будущее», тестирование которого начнется в 2026 году. Он должен помочь объединить результаты профориентационных диагностик, интересы и склонности школьника, его достижения, возможные образовательные маршруты и информацию о перспективных направлениях в регионе.

«Участие во Всероссийском профориентационном форуме предоставило возможность обсудить взаимодействие школы, колледжей и бизнеса, развитие партнерских классов, психологию профессионального выбора и роль профориентации в социально-экономическом развитии регионов. Второй день форума включал стратегическую сессию для региональных команд. Мы узнали об успешных региональных практиках, наметили стратегические шаги по развитию профориентации у нас в регионе», — подчеркивает руководитель ЦОПП Наталья Королева.

Большой блок месяца будет связан с непосредственным знакомством школьников с работодателями. На форуме представители крупнейших компаний говорили не только о сегодняшнем кадровом запросе, но и о профессиях, которые потребуются промышленности в ближайшие годы. В их числе специалисты в области системного инжиниринга, робототехники, цифрового моделирования, новых материалов, кибербезопасности и искусственного интеллекта. В «Ростехе» среди перспективных направлений также называют проектировщиков цифровых двойников, инженеров-интеграторов и специалистов, работающих на пересечении робототехники, приборостроения, 3D-моделирования и ИТ.

С 1 по 11 октября эстафету продолжит Всероссийская профориентационная неделя. Школьники познакомятся с предприятиями приоритетных отраслей экономики своих регионов.

Всероссийский профориентационный форум «Россия — мои горизонты» проходит в рамках Единой модели профориентации. Ее федеральным оператором выступает Фонд гуманитарных проектов. Центральным проектом модели является «Билет в будущее», который реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».