Оргкомитет НРФ’9 анонсирует спикеров ключевых сессий деловой программы

Более 40 спикеров выступят в КАРО 11 Октябрь с 12 по 14 ноября на главной сцене Национального рекламного форума.

Лидеры отрасли и приглашенные эксперты раскроют ключевые тенденции рекламного рынка, разберут перспективные инструменты и технологии, а также поделятся практическими рекомендациями по укреплению конкурентных позиций компаний в условиях постоянных изменений.

Что является точкой интереса агентств, рекламодателей и медиа?

В последние годы российский рекламный рынок демонстрировал устойчивый рост и приближался к топ-10 мировых лидеров по объемам рекламных инвестиций. Как глобальный контекст влияет на отечественную медиакоммуникационную отрасль? Каким для индустрии окажется уходящий 2025 год?

12 ноября в рамках главной стратегической сессии эксперты рассмотрят:

— влияние макроэкономических факторов на рекламный рынок;

— роль рекламных агентств в современной экосистеме;

— современные тенденции в медиапотреблении;

— взаимосвязь между брендами и аудиторией;

— прогноз развития рекламного рынка на 2026 год.

Мультиформатная дискуссия предполагает глубокий анализ текущей ситуации в отрасли и формирование важных выводов для участников рынка. Именно поэтому участников НРФ’9 ожидает многосторонний обмен мнениями. С этой целью оргкомитет форума переосмыслил концепцию проведения главной стратегической сессии: зрителей ожидает смена состава экспертов, чтобы обеспечить свежий взгляд на актуальные проблемы отрасли. Гости увидят обновленную программу с интересным сценарным подходом.

Искать общие точки интересов между агентствами, брендами, медиа и потребителями, а также комментировать текущие вызовы будут:

Дмитрий Дмитриев, CEO OMD OM Group;

Сергей Коптев, президент группы компаний «Родная Речь»;

Андрей Чуваев, генеральный директор АДВ;

Михаил Шкляев, главный управляющий директор Okkam;

Александр Куликов, первый заместитель СЕО группы компаний «Игроник»;

Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope;

Андрей Егоров, главный управляющий директор NMi Group;

Дарья Назаркина, старший вице-президент по маркетингу, стратегическому планированию и доставке «Вкусно — и точка»;

Михаил Горбунцов, медиадиректор Т-банк;

Алексей Поповичев, исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд»;

Александр Шокуров, CEO Kokoc Group;

Варвара Пархоменко, управляющий директор Realweb;

Дмитрий Коробков, основатель коммуникационной группы «Летопись»;

Игорь Лутц, партнер коммуникационной группы «Летопись» и другие.

Модераторы: Валентин Смоляков, первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), глава оргкомитета Недели рекламы и НРФ, академик Российской академии рекламы, и Андрей Сикорский, директор по маркетингу и издатель цифровых продуктов РБК.

Какие инструменты нужны малому и среднему бизнесу?

В то время как крупные компании используют охватные медиа для построения бренда, малый и средний бизнес (СМБ) сосредоточен на performance-маркетинге, упуская возможности для долгосрочного развития. 12 ноября на НРФ’9 экспертам предстоит разобраться в непростом вопросе: действительно ли малому и среднему бизнесу нет места на ТВ? Правда ли, что телевидение — дорогой и недоступный инструмент?

В рамках сессии будут представлены ключевые результаты исследования SkyAlliance, направленного на оценку отношения бизнеса к рекламным инструментам, а также основных факторов выбора и барьеров, которые мешают СМБ расширять медиамикс.

Модераторы: Василий Туровец, управляющий партнер SkyAlliance, и Оксана Самойлова, инфлюенсер, бизнесвумен.

В обсуждении примут участие:

Алексей Толстоган, генеральный директор НРА;

Екатерина Веселкова, генеральный директор ГПМ Реклама;

Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon;

Оксана Волощук, коммерческий директор нефинансовых сервисов Т-Банка;

Дмитрий Медников, управляющий директор АО «Русская Медиагруппа»;

Ольга Алексеева, директор по развитию Kokoc Group.

Возможно ли объединить творческую свободу с задачами бизнеса?

Главная дискуссия дня контента и креатива под эгидой фестиваля Red Apple будет посвящена балансу между эффективностью и творческим содержанием в бизнес-процессах.

Особенности реализации проектов в творческой индустрии, трудности и ограничения с которыми сталкиваются участники, — это то, о чем подробно и открыто порассуждают спикеры стратегической сессии 13 ноября.

Модераторы: Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР, глава оргкомитета Недели рекламы и НРФ, академик Российской академии рекламы, и Артем Синявский, амбассадор Московского международного фестиваля рекламы Red Apple, основатель и креативный директор Marvelous Group.

Традиционно открытие фестиваля Red Apple объединит профессионалов, превращающих творчество в смыслы, а смыслы — в успешные проекты. На одной сцене выступят ведущие креаторы, деятели культуры, эксперты в области контент-продюсирования и визионеры.

Елена Заполь, президент Московского международного фестиваля рекламы Red Apple;

Федор Елютин, основатель театрально-продюсерской компании «импресāрио»;

Дмитрий Болдин, автор проекта «Истории Кумиров», креативный продюсер Минаев Live;

Мария Янковская, деятель искусства, художница;

Денис Давыдов, директор по бренду компании Брусника;

Андрей Колбасинов, основатель сети русских чайных «Нитка»;

Ольга Циос, CMO Lamoda;

Андрей Губайдуллин, Креативный директор, основатель РА «Восход»;

Константин Беляков, Co-founder & Creative director BALAGAN;

Игорь Кирикчи, вице-президент АРИР, сопредседатель комитета креативных агентств АКАР, генеральный директор BBDO;

Михаил Пишванов, сопредседатель комитета креативных агентств АКАР, управляющий партнер РА «Восход».

Рынок рекламы и продвижения в интернете: где искать направления роста?

Эксперты считают, что сегмент цифровых коммуникаций может столкнуться с серьезной проблемой: сочетание стагнации потребительского рынка и постоянного роста стоимости рекламного контакта. В этих условиях традиционные методы продвижения требуют переосмысления.

Изменения в законодательстве, макроэкономическая динамика, прогнозируемые колебания ключевой ставки Центробанка, активное развитие технологий — ключевые факторы, которые повлияли на digital-рынок в этом году.

14 ноября в день digital пройдет стратегическая сессия лидеров рынка рекламы и продвижения в интернете. Участники обсудят перспективные направления в цифровых коммуникациях и новые точки развития.

«На экономику России в целом и на рынок рекламы в частности влияют макроэкономические факторы: инфляция и ставка ЦБ РФ, потребительские настроения и накопленные средства на счетах населения, изменения в регулировании и новые налоги и сборы, которые заставляют игроков рынка создавать рекламные продукты, оптимизировать бизнес-процессы и повышать доверие рекламодателей, находить новые партнерства и наращивать эффективность за счет внедрения ИИ. Надеемся совместными усилиями сформулировать позитивную повестку развития рынка рекламы и вдохновиться пониманием планов лидеров индустрии», — прокомментировал ход подготовки к стратегической сессии Борис Омельницкий, президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).

У всех слушателей в зале будет возможность присоединиться к обсуждению через блиц-опросы. Такой подход сделает дискуссию более интерактивной и оживленной.

В дискуссии примут участие ключевые игроки, формирующие цифровую экосистему: от ретейл-медиа и технологических платформ, до крупнейших сейлз-хаусов и медиахолдингов. Топ-менеджеры компаний расскажут о планах и видении развития в 2026 году.

Модератор: Борис Омельницкий, президент АРИР.

В первом блоке, посвященном экосистемам интернет-сервисов, примут участие:

Борис Пешняк, управляющий директор RWB Media;

Евгения Лысенко, директор по стратегии СберСеллера;

Мария Добромильская, директор по работе с партнерами, VK;

Виктория Кинаш, директор по работе с агентствами и партнерами Рекламной сети Яндекс.

Во втором блоке рассмотрят конвергенцию медиаканалов, в котором примут участие:

Алексей Филия, директор департамента стратегии и развития рекламных продуктов, ГПМ Реклама;

Вадим Гречишкин, директор по рекламным продуктам сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ;

Артем Пуликов, коммерческий директор МТС AdTech;

Никита Фоминов, CEO Билайн Adtech.

В заключительной части, адресованной Retail Media, выступят:

Олеся Чечик, коммерческий директор X5 Media;

Юлия Долотина, директор по операционному и трейд-маркетингу Ozon;

Яков Пейсахзон, директор Авито Реклама.

Подробности доступны на официальном сайте и в социальных сетях форума: телеграм-канал и группа в ВКонтакте.



