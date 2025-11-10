Оргкомитет НРФ’9 анонсирует спикеров ключевых сессий деловой программы
Более 40 спикеров выступят в КАРО 11 Октябрь с 12 по 14 ноября на главной сцене Национального рекламного форума.
Лидеры отрасли и приглашенные эксперты раскроют ключевые тенденции рекламного рынка, разберут перспективные инструменты и технологии, а также поделятся практическими рекомендациями по укреплению конкурентных позиций компаний в условиях постоянных изменений.
Что является точкой интереса агентств, рекламодателей и медиа?
В последние годы российский рекламный рынок демонстрировал устойчивый рост и приближался к топ-10 мировых лидеров по объемам рекламных инвестиций. Как глобальный контекст влияет на отечественную медиакоммуникационную отрасль? Каким для индустрии окажется уходящий 2025 год?
12 ноября в рамках главной стратегической сессии эксперты рассмотрят:
— влияние макроэкономических факторов на рекламный рынок;
— роль рекламных агентств в современной экосистеме;
— современные тенденции в медиапотреблении;
— взаимосвязь между брендами и аудиторией;
— прогноз развития рекламного рынка на 2026 год.
Мультиформатная дискуссия предполагает глубокий анализ текущей ситуации в отрасли и формирование важных выводов для участников рынка. Именно поэтому участников НРФ’9 ожидает многосторонний обмен мнениями. С этой целью оргкомитет форума переосмыслил концепцию проведения главной стратегической сессии: зрителей ожидает смена состава экспертов, чтобы обеспечить свежий взгляд на актуальные проблемы отрасли. Гости увидят обновленную программу с интересным сценарным подходом.
Искать общие точки интересов между агентствами, брендами, медиа и потребителями, а также комментировать текущие вызовы будут:
Дмитрий Дмитриев, CEO OMD OM Group;
Сергей Коптев, президент группы компаний «Родная Речь»;
Андрей Чуваев, генеральный директор АДВ;
Михаил Шкляев, главный управляющий директор Okkam;
Александр Куликов, первый заместитель СЕО группы компаний «Игроник»;
Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope;
Андрей Егоров, главный управляющий директор NMi Group;
Дарья Назаркина, старший вице-президент по маркетингу, стратегическому планированию и доставке «Вкусно — и точка»;
Михаил Горбунцов, медиадиректор Т-банк;
Алексей Поповичев, исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд»;
Александр Шокуров, CEO Kokoc Group;
Варвара Пархоменко, управляющий директор Realweb;
Дмитрий Коробков, основатель коммуникационной группы «Летопись»;
Игорь Лутц, партнер коммуникационной группы «Летопись» и другие.
Модераторы: Валентин Смоляков, первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), глава оргкомитета Недели рекламы и НРФ, академик Российской академии рекламы, и Андрей Сикорский, директор по маркетингу и издатель цифровых продуктов РБК.
Какие инструменты нужны малому и среднему бизнесу?
В то время как крупные компании используют охватные медиа для построения бренда, малый и средний бизнес (СМБ) сосредоточен на performance-маркетинге, упуская возможности для долгосрочного развития. 12 ноября на НРФ’9 экспертам предстоит разобраться в непростом вопросе: действительно ли малому и среднему бизнесу нет места на ТВ? Правда ли, что телевидение — дорогой и недоступный инструмент?
В рамках сессии будут представлены ключевые результаты исследования SkyAlliance, направленного на оценку отношения бизнеса к рекламным инструментам, а также основных факторов выбора и барьеров, которые мешают СМБ расширять медиамикс.
Модераторы: Василий Туровец, управляющий партнер SkyAlliance, и Оксана Самойлова, инфлюенсер, бизнесвумен.
В обсуждении примут участие:
Алексей Толстоган, генеральный директор НРА;
Екатерина Веселкова, генеральный директор ГПМ Реклама;
Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon;
Оксана Волощук, коммерческий директор нефинансовых сервисов Т-Банка;
Дмитрий Медников, управляющий директор АО «Русская Медиагруппа»;
Ольга Алексеева, директор по развитию Kokoc Group.
Возможно ли объединить творческую свободу с задачами бизнеса?
Главная дискуссия дня контента и креатива под эгидой фестиваля Red Apple будет посвящена балансу между эффективностью и творческим содержанием в бизнес-процессах.
Особенности реализации проектов в творческой индустрии, трудности и ограничения с которыми сталкиваются участники, — это то, о чем подробно и открыто порассуждают спикеры стратегической сессии 13 ноября.
Модераторы: Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР, глава оргкомитета Недели рекламы и НРФ, академик Российской академии рекламы, и Артем Синявский, амбассадор Московского международного фестиваля рекламы Red Apple, основатель и креативный директор Marvelous Group.
Традиционно открытие фестиваля Red Apple объединит профессионалов, превращающих творчество в смыслы, а смыслы — в успешные проекты. На одной сцене выступят ведущие креаторы, деятели культуры, эксперты в области контент-продюсирования и визионеры.
Елена Заполь, президент Московского международного фестиваля рекламы Red Apple;
Федор Елютин, основатель театрально-продюсерской компании «импресāрио»;
Дмитрий Болдин, автор проекта «Истории Кумиров», креативный продюсер Минаев Live;
Мария Янковская, деятель искусства, художница;
Денис Давыдов, директор по бренду компании Брусника;
Андрей Колбасинов, основатель сети русских чайных «Нитка»;
Ольга Циос, CMO Lamoda;
Андрей Губайдуллин, Креативный директор, основатель РА «Восход»;
Константин Беляков, Co-founder & Creative director BALAGAN;
Игорь Кирикчи, вице-президент АРИР, сопредседатель комитета креативных агентств АКАР, генеральный директор BBDO;
Михаил Пишванов, сопредседатель комитета креативных агентств АКАР, управляющий партнер РА «Восход».
Рынок рекламы и продвижения в интернете: где искать направления роста?
Эксперты считают, что сегмент цифровых коммуникаций может столкнуться с серьезной проблемой: сочетание стагнации потребительского рынка и постоянного роста стоимости рекламного контакта. В этих условиях традиционные методы продвижения требуют переосмысления.
Изменения в законодательстве, макроэкономическая динамика, прогнозируемые колебания ключевой ставки Центробанка, активное развитие технологий — ключевые факторы, которые повлияли на digital-рынок в этом году.
14 ноября в день digital пройдет стратегическая сессия лидеров рынка рекламы и продвижения в интернете. Участники обсудят перспективные направления в цифровых коммуникациях и новые точки развития.
«На экономику России в целом и на рынок рекламы в частности влияют макроэкономические факторы: инфляция и ставка ЦБ РФ, потребительские настроения и накопленные средства на счетах населения, изменения в регулировании и новые налоги и сборы, которые заставляют игроков рынка создавать рекламные продукты, оптимизировать бизнес-процессы и повышать доверие рекламодателей, находить новые партнерства и наращивать эффективность за счет внедрения ИИ. Надеемся совместными усилиями сформулировать позитивную повестку развития рынка рекламы и вдохновиться пониманием планов лидеров индустрии», — прокомментировал ход подготовки к стратегической сессии Борис Омельницкий, президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).
У всех слушателей в зале будет возможность присоединиться к обсуждению через блиц-опросы. Такой подход сделает дискуссию более интерактивной и оживленной.
В дискуссии примут участие ключевые игроки, формирующие цифровую экосистему: от ретейл-медиа и технологических платформ, до крупнейших сейлз-хаусов и медиахолдингов. Топ-менеджеры компаний расскажут о планах и видении развития в 2026 году.
Модератор: Борис Омельницкий, президент АРИР.
В первом блоке, посвященном экосистемам интернет-сервисов, примут участие:
Борис Пешняк, управляющий директор RWB Media;
Евгения Лысенко, директор по стратегии СберСеллера;
Мария Добромильская, директор по работе с партнерами, VK;
Виктория Кинаш, директор по работе с агентствами и партнерами Рекламной сети Яндекс.
Во втором блоке рассмотрят конвергенцию медиаканалов, в котором примут участие:
Алексей Филия, директор департамента стратегии и развития рекламных продуктов, ГПМ Реклама;
Вадим Гречишкин, директор по рекламным продуктам сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ;
Артем Пуликов, коммерческий директор МТС AdTech;
Никита Фоминов, CEO Билайн Adtech.
В заключительной части, адресованной Retail Media, выступят:
Олеся Чечик, коммерческий директор X5 Media;
Юлия Долотина, директор по операционному и трейд-маркетингу Ozon;
Яков Пейсахзон, директор Авито Реклама.
Подробности доступны на официальном сайте и в социальных сетях форума: телеграм-канал и группа в ВКонтакте.
