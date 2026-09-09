Иннополис как точка притяжения для круизного туриста: практический кейс Татарстана
Представляем нового спикера конференции «Реки. Круизы. Маршруты» и новый взгляд на то, как раскрыть экскурсионный потенциал объектов и уже знакомых территорий
Дарья Кузичкина — основатель и руководитель казанской компании «ОМВИ Тур» стремится совмещать выход «за пределы привычного» и анализ лучших международных и российских практик поиска и нахождения новых точек притяжения и активных береговых форматов.
В своем выступлении Дарья продемонстрирует, за счет чего можно расширить предложение для круизных путешественников, уже знакомых с «классической Казанью» и основными достопримечательностями Татарстана.
Отдельно будет рассмотрен практический кейс Иннополиса:
- как был пройден путь от восприятия города как направления для школьной аудитории к включению в программы для круизных пассажиров;
- зачем турист едет в Иннополис;
- какой потенциал направления еще остается нераскрытым.
Конференция «Реки. Круизы. Маршруты» пройдет 8—9 октября в Казани при поддержке Федерального агентства морского и речного транспорта, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.
Регистрация доступна на сайте мероприятия.
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