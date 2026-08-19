29—31 октября 2026 года в Казани состоится Международный форум Kazan Digital Week — 2026
Мероприятие пройдет в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в очном и онлайн-формате, обеспечивая максимальный доступ для всех участников со всего мира
Основные итоги форума Kazan Digital Week–2025 подтвердили растущую популярность новой регулярной площадки научного и делового сотрудничества разработчиков и пользователей цифровых технологий.
Форум проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Кабинета Министров Республики Татарстан, что гарантирует высочайший уровень и стратегическую значимость события.
Организатором Форума является Ассоциация содействия цифровому развитию.
Миссия форума — развивать устойчивую экосистему доверенных цифровых технологий, соединяющую российских и зарубежных партнеров для совместного создания и масштабирования инноваций в ключевых отраслях экономики и государственного управления.
К участию в Международном форуме Kazan Digital Week–2026 приглашаются представители органов государственной власти, бизнеса, научных и образовательных учреждений, а также разработчики и пользователи цифровых технологий, программного обеспечения и высокотехнологичной продукции. Регистрация участников Форума открыта уже сейчас и будет доступна до 20 октября 2026 года.
Подробная информация об условиях участия, возможностях публикации научных материалов и других мероприятиях доступна на официальном сайте форума.
Тематические направления:
- «Интеллектуальные системы мобильности»;
- «Цифровые технологии в государственном управлении»;
- «Цифровая индустрия 4.0»;
- «Цифровые технологии в образовании»;
- «Цифровые технологии в культуре»;
- «Кибербезопасность нового времени»;
- «Экосистема финтех»;
- «Инновации, интегрированные в бизнес»;
- «Цифровые технологии в здравоохранении и медицине»;
- «Цифровые технологии в сельском хозяйстве».
В период форума в «Казань Экспо» пройдет выставка высокотехнологических разработок, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, действующих образцов техники и оборудования. Планируется участие более 300 компаний в 10 тематических направлениях, где будут представлены новейшие технологии и инновационные решения. Для экспонентов подготовлено 8 вариантов стандартной застройки, а также необорудованные площади от 15 кв. м.
Конкурс «ИТ Лидер» — это премия, которая объединяет разработчиков, бизнес и пользователей, демонстрируя широкой аудитории передовые ИТ-решения и формируя диалог между участниками отечественной индустрии. Основная цель проекта — популяризация и выявление перспективных решений, повышение конкурентоспособности российских разработок и укрепление позитивного имиджа отечественных ИТ-специалистов. На форуме будут отмечены компании-лидеры по десяти тематическим направлениям. Заявочная кампания на участие в премии «ИТ Лидер» — до 11 сентября 2026 года.
Серия вебинаров проходит в преддверии форума с мая по октябрь 2026 года. Анонсы вебинара доступны на официальном сайте мероприятия.
Марафон хакатонов проходит в преддверии форума с ноября 2025 года по октябрь 2026 года. К участию приглашаются программисты, аналитики, дата-сайентисты.
Сборник научных статей по направлениям форума будет опубликован по итогам мероприятия. Статьи принимаются в строгом соответствии с тематическими направлениями. Автор должен указать тематическое направление статьи.
Все статьи проходят проверку программой «Антиплагиат» и двустороннее слепое рецензирование. После отбора экспертной группой статьи будут опубликованы в сборнике материалов форума. Возможна публикация в журналах, рецензируемых ВАК и индексируемых в РИНЦ. Статьи принимаются до 1 сентября 2026 года.
С мая по август пройдет открытый конкурс стартапов, победители которого получат возможность представить свои проекты на выставке и очно принять участие в питч-сессиях в рамках форума KDW–2026.
В отборе смогут принять участие стартапы, связанные с развитием информационных технологий, в рамках направлений Форума. Финалисты презентуют свои проекты перед приглашенными экспертами, инвесторами и представителями корпораций в течение всех трех дней мероприятия.
Подробная информация о конкурсе будет размещена на сайте и в социальных сетях форума.
В рамках Форума на экспозиционной площадке состоится Ярмарка вакансий — выставка ведущих компаний-работодателей. У участников будет возможность лично пообщаться с HR-специалистами, узнать о востребованных вакансиях и представить себя потенциальным работодателям.
Будущее цифровых технологий начинается с Kazan Digital Week!
Контакты:
Общие вопросы: help@kazandigitalweek.com
Принять участие в выставке: expo@kazandigitalweek.com
Стать партнером: partner@kazandigitalweek.com
Для СМИ:pr@kazandigitalweek.com
Call-центр:+7 (927) 037-80-61
Прочие контакты для связи — на официальном сайте Kazan Digital Week.
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