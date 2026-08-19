29—31 октября 2026 года в Казани состоится Международный форум Kazan Digital Week — 2026

Мероприятие пройдет в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в очном и онлайн-формате, обеспечивая максимальный доступ для всех участников со всего мира

Фото: предоставлено пресс-службой форума Kazan Digital Week

Основные итоги форума Kazan Digital Week–2025 подтвердили растущую популярность новой регулярной площадки научного и делового сотрудничества разработчиков и пользователей цифровых технологий.

Форум проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Кабинета Министров Республики Татарстан, что гарантирует высочайший уровень и стратегическую значимость события.

Организатором Форума является Ассоциация содействия цифровому развитию.

Миссия форума — развивать устойчивую экосистему доверенных цифровых технологий, соединяющую российских и зарубежных партнеров для совместного создания и масштабирования инноваций в ключевых отраслях экономики и государственного управления.

К участию в Международном форуме Kazan Digital Week–2026 приглашаются представители органов государственной власти, бизнеса, научных и образовательных учреждений, а также разработчики и пользователи цифровых технологий, программного обеспечения и высокотехнологичной продукции. Регистрация участников Форума открыта уже сейчас и будет доступна до 20 октября 2026 года.

Подробная информация об условиях участия, возможностях публикации научных материалов и других мероприятиях доступна на официальном сайте форума.

Тематические направления:

«Интеллектуальные системы мобильности»;

«Цифровые технологии в государственном управлении»;

«Цифровая индустрия 4.0»;

«Цифровые технологии в образовании»;

«Цифровые технологии в культуре»;

«Кибербезопасность нового времени»;

«Экосистема финтех»;

«Инновации, интегрированные в бизнес»;

«Цифровые технологии в здравоохранении и медицине»;

«Цифровые технологии в сельском хозяйстве».

В период форума в «Казань Экспо» пройдет выставка высокотехнологических разработок, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, действующих образцов техники и оборудования. Планируется участие более 300 компаний в 10 тематических направлениях, где будут представлены новейшие технологии и инновационные решения. Для экспонентов подготовлено 8 вариантов стандартной застройки, а также необорудованные площади от 15 кв. м.

Конкурс «ИТ Лидер» — это премия, которая объединяет разработчиков, бизнес и пользователей, демонстрируя широкой аудитории передовые ИТ-решения и формируя диалог между участниками отечественной индустрии. Основная цель проекта — популяризация и выявление перспективных решений, повышение конкурентоспособности российских разработок и укрепление позитивного имиджа отечественных ИТ-специалистов. На форуме будут отмечены компании-лидеры по десяти тематическим направлениям. Заявочная кампания на участие в премии «ИТ Лидер» — до 11 сентября 2026 года.

Серия вебинаров проходит в преддверии форума с мая по октябрь 2026 года. Анонсы вебинара доступны на официальном сайте мероприятия.

Марафон хакатонов проходит в преддверии форума с ноября 2025 года по октябрь 2026 года. К участию приглашаются программисты, аналитики, дата-сайентисты.

Сборник научных статей по направлениям форума будет опубликован по итогам мероприятия. Статьи принимаются в строгом соответствии с тематическими направлениями. Автор должен указать тематическое направление статьи.

Все статьи проходят проверку программой «Антиплагиат» и двустороннее слепое рецензирование. После отбора экспертной группой статьи будут опубликованы в сборнике материалов форума. Возможна публикация в журналах, рецензируемых ВАК и индексируемых в РИНЦ. Статьи принимаются до 1 сентября 2026 года.

С мая по август пройдет открытый конкурс стартапов, победители которого получат возможность представить свои проекты на выставке и очно принять участие в питч-сессиях в рамках форума KDW–2026.

В отборе смогут принять участие стартапы, связанные с развитием информационных технологий, в рамках направлений Форума. Финалисты презентуют свои проекты перед приглашенными экспертами, инвесторами и представителями корпораций в течение всех трех дней мероприятия.

Подробная информация о конкурсе будет размещена на сайте и в социальных сетях форума.

В рамках Форума на экспозиционной площадке состоится Ярмарка вакансий — выставка ведущих компаний-работодателей. У участников будет возможность лично пообщаться с HR-специалистами, узнать о востребованных вакансиях и представить себя потенциальным работодателям.

Будущее цифровых технологий начинается с Kazan Digital Week!

Контакты:

Общие вопросы: help@kazandigitalweek.com

Принять участие в выставке: expo@kazandigitalweek.com

Стать партнером: partner@kazandigitalweek.com

Для СМИ:pr@kazandigitalweek.com

Call-центр:+7 (927) 037-80-61

Прочие контакты для связи — на официальном сайте Kazan Digital Week.

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