12 марта будущее логистики обсудят в Казани

14:32, 04.03.2026 Мероприятие:  Международная кейс-конференция «Логистика Будущего»

12 марта 2026 года cтолица Татарстана станет площадкой для профессионального разговора о будущем складской и транспортной логистики. В Korston Tower Kazan пройдет традиционная международная кейс-конференция «Логистика Будущего», где рынок обсудит ключевые технологии, управленческие решения и точки роста отрасли

Фото: Предоставлено оргкомитетом конференции «Логистика будущего»

В фокусе конференции — рынок складской недвижимости Казани, внедрение WMS-систем, автоматизация и роботизация, цифровизация транспорта, снижение операционных и производственных рисков. Участники получат практические кейсы внедрения WMS, обсудят тренды и решения для оптимизации бизнеса.

В деловой программе — представители федеральных операторов, IT-разработчики и практики рынка, включая экспертов R1 Development, «Атеуко», Perfect RED, «Новейшие Технологии ЛС», «Почта России», SCANCODE, EME, DSM-Logistics, «Вертер.СОФТ», «Азъ-группа» и др.

Программа конференции включает деловую сессию и отраслевую экскурсию на индустриальный парк «Дружба», где участники смогут увидеть реальные логистические решения в действии.

Конференция «Логистика Будущего» ориентирована на CEO, директоров по логистике, девелоперов, представителей ретейла, производства и транспортно-логистических операторов. Каждый делегат получит федеральный справочник «Гид Склады РФ 2026».

Организатор — Группа Ekbpromo.

Контакты оргкомитета: +7 922 188-77-07, +7 922 120-20-56

