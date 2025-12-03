«Эра инноваций» — не метафора: как конкурс отбирает проекты, которые меняют отрасли

3 декабря в Москве подвели итоги второго конкурса — из 2000 заявок выбрали проекты, доказавшие свою состоятельность.

Название конкурса звучит амбициозно, но организаторы подходят к нему буквально. «Эра инноваций» (16+) ищет не идеи на бумаге, а работающие решения, которые уже влияют на рынок. 3 декабря в Москве подвели итоги второго конкурса — из 2000 заявок выбрали проекты, доказавшие свою состоятельность.



Жюри конкурса собрали из экспертов, которые сами запускали бизнес и оценивали стартапы на международном уровне. Михаил Житков работал в HealthTech, eCommerce и TravelTech — запускал проекты в цифровом здравоохранении и онлайн-торговле. Михаил Власов владеет сетью стоматологий и медцентром «Добрый доктор». Артем Никитин — 15 лет в маркетинге и электронной коммерции, член Американской маркетинговой ассоциации.

Критерии отбора: проект должен работать сейчас, иметь клиентов или пользователей, показывать возможность масштабирования. Никаких презентаций будущего — только то, что можно проверить.

Кто прошел отбор

Наталья Галабурда (HR Tech Innovator) — строит системы управления персоналом для элитного гостеприимства и FMCG. Ее клиенты снижают текучесть кадров и повышают производительность команд. Конкретные цифры и кейсы убедили жюри.

Алексей Ашихмин (Engineering Tech Innovator) — создал модель подготовки инженерных кадров через проектное обучение и цифровые инструменты. В условиях дефицита инженеров его подход решает системную проблему.

Наталья Тылевич (Digital Solutions Innovator) — основатель Social Lab и генеральный директор BPM-платформы LINZA. Платформа переводит управление бизнес-процессами в цифровой формат. На конкурсе показала, как это работает для компаний разного размера.

На церемонии объявили о запуске параллельного конкурса — «Эра технологий 2025» (16+). Если «Эра инноваций» охватывает бизнес-решения в разных сферах, то новый конкурс фокусируется только на технологиях: искусственный интеллект, большие данные, разработка ПО, кибербезопасность.

Формат остается тот же — никаких концепций, только работающие разработки. Заявки принимаются от разработчиков, исследовательских групп и технологических отделов компаний.



Более 2000 участников, свыше 100 экспертов на разных этапах оценки, медийный охват более 1 млн человек. Конкурс прошел в Кластере «Ломоносов» в рамках федерального форума «Технологии нового времени».

«Эра инноваций» проходит второй год. Задача — находить проекты, которые не просто обещают изменить рынок, а уже это делают.



