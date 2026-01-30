Новости мероприятий

Открылась регистрация на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026»

15:27, 30.01.2026

В этом году он пройдет с 12 по 17 мая

Фото: скриншот сайта kazanforum.ru

С 12 по 17 мая в Казани состоится XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026». Основная деловая программа пройдет 14—15 мая в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

Ключевые события форума:

  • Первый в России съезд исламских национальных банков с участием руководителей финансовых организаций из 24 стран;
  • Международная конференция AAOIFI по развитию партнерских финансов в России;
  • Международный конгресс «Энергетическая безопасность Евразии»;
  • Презентация каталога инвестиционных проектов России;
  • Международный форум торгово-промышленных палат;
  • Выставка International exhibition «Russia&Islamic World Cooperation Expo;
  • Фестиваль исламской моды;
  • Международный конкурс молодых шеф-поваров имени Юнуса Ахметзянова;
  • Третья международная выставка недвижимости International Property Market 2026.

Значимость форума подчеркнул президент РФ в программе «Итоги года с Владимиром Путиным», отметив его важность для укрепления связей с исламским миром и странами Глобального Юга.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил глубокие исторические корни диалога между Россией и исламским миром, подчеркнув общность ценностей справедливости, взаимоподдержки и уважения к традициям.

Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, заявила о готовности масштабировать опыт региона в сотрудничестве со странами ОИС на другие регионы России.

Регистрация участников открыта до 30 апреля 2026 года на сайте.

Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс при поддержке АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Дополнительная информация доступна на официальном сайте форума.

Дмитрий Зайцев

