Открылась регистрация на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026»
В этом году он пройдет с 12 по 17 мая
С 12 по 17 мая в Казани состоится XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026». Основная деловая программа пройдет 14—15 мая в Международном выставочном центре «Казань Экспо».
Ключевые события форума:
- Первый в России съезд исламских национальных банков с участием руководителей финансовых организаций из 24 стран;
- Международная конференция AAOIFI по развитию партнерских финансов в России;
- Международный конгресс «Энергетическая безопасность Евразии»;
- Презентация каталога инвестиционных проектов России;
- Международный форум торгово-промышленных палат;
- Выставка International exhibition «Russia&Islamic World Cooperation Expo;
- Фестиваль исламской моды;
- Международный конкурс молодых шеф-поваров имени Юнуса Ахметзянова;
- Третья международная выставка недвижимости International Property Market 2026.
Значимость форума подчеркнул президент РФ в программе «Итоги года с Владимиром Путиным», отметив его важность для укрепления связей с исламским миром и странами Глобального Юга.
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил глубокие исторические корни диалога между Россией и исламским миром, подчеркнув общность ценностей справедливости, взаимоподдержки и уважения к традициям.
Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, заявила о готовности масштабировать опыт региона в сотрудничестве со странами ОИС на другие регионы России.
Регистрация участников открыта до 30 апреля 2026 года на сайте.
Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс при поддержке АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
Дополнительная информация доступна на официальном сайте форума.
