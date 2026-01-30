Открылась регистрация на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026»

В этом году он пройдет с 12 по 17 мая

С 12 по 17 мая в Казани состоится XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026». Основная деловая программа пройдет 14—15 мая в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

Ключевые события форума:

Первый в России съезд исламских национальных банков с участием руководителей финансовых организаций из 24 стран;

Международная конференция AAOIFI по развитию партнерских финансов в России;

Международный конгресс «Энергетическая безопасность Евразии»;

Презентация каталога инвестиционных проектов России;

Международный форум торгово-промышленных палат;

Выставка International exhibition «Russia&Islamic World Cooperation Expo;

Фестиваль исламской моды;

Международный конкурс молодых шеф-поваров имени Юнуса Ахметзянова;

Третья международная выставка недвижимости International Property Market 2026.

Значимость форума подчеркнул президент РФ в программе «Итоги года с Владимиром Путиным», отметив его важность для укрепления связей с исламским миром и странами Глобального Юга.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил глубокие исторические корни диалога между Россией и исламским миром, подчеркнув общность ценностей справедливости, взаимоподдержки и уважения к традициям.

Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, заявила о готовности масштабировать опыт региона в сотрудничестве со странами ОИС на другие регионы России.

Регистрация участников открыта до 30 апреля 2026 года на сайте.

Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс при поддержке АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Дополнительная информация доступна на официальном сайте форума.

Дмитрий Зайцев