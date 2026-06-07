«Будьте добрыми, помогайте таким людям, как мы»: в Казани прошел благотворительный аукцион картин детей с ДЦП

Светский раут в историческом особняке объединил бизнес, культуру и благотворительность

Вцентре Казани в доме приемов ASG состоялся благотворительныйсветский раут «Ренессанс добра», приуроченный ко Дню защиты детей. Проекторганизовал фонд «Трамплин» совместно с АНО «Добрая Казань». Вечер объединилпредставителей бизнеса, культурного сообщества, благотворительных организаций,блогеров и общественных деятелей вокруг темы инклюзии и поддержки подростков сограниченными возможностями здоровья.

Главным событием вечера стал аукцион картин,созданных детьми с диагнозом ДЦП — воспитанниками коррекционных школ иинтернатов Татарстана. Каждую работу сопровождала личная видеоистория автора:подростки рассказывали о своих мечтах, жизни и о том, что для них значиттворчество.

Общая сумма, собранная по итогам аукциона,составила 210 тысяч рублей. Средства направят на программы развития исоциализации подростков с ОВЗ, творческие проекты и инклюзивные инициативыфонда.

Руководитель фонда «Трамплин» Эльвира Галлямоваотметила, что главная задача проекта — создание среды, в которой подростки сособенностями здоровья могут быть услышанными и почувствовать себя частьюобщества.

— Наша задача — не разовая помощь, а созданиепространства, где дети могут раскрывать свои таланты, общаться исоциализироваться через творчество, — подчеркнула она.



Участниками аукциона стали предприниматели,представители производственных компаний, общественные деятели и блогеры.

Самыми дорогими лотами вечера стали сразунесколько работ, проданных за 35 тысяч рублей. Их приобрели руководитель фонда«Караван добра» Расул Тавдиряков, а также представитель компании, работающей всфере строительства и промышленности, Алексей Руссков. Еще один лот зааналогичную сумму приобрели Светлана Апрелева и Альбина Егорова, представляющиекомпанию в сфере выездного ресторанного обслуживания.

За 30 тысяч рублей картину приобреларуководитель инженерно-производственного центра из Бугульмы Ольга Айдуганова.

Организаторы подчеркивали, что для детей важнане только финансовая поддержка, но и внимание общества к их творчеству иисториям.

Особое место заняло выступление инклюзивногохора «Трамплин», который объединяет подростков с ОВЗ и нормотипичных детей.Проект реализуется под патронажем заслуженной артистки Татарстана КсенииРомановой, известной по участию в телевизионном шоу «Ну-ка, все вместе!».

Организаторы уверены, что подобные событияпомогают не только собирать средства на программы поддержки, но и менятьотношение общества к людям с инвалидностью, создавая пространство для диалога,принятия и совместного творчества.