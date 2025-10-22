Конференция «По делу» прошла в Екатеринбурге

Спикеры конференции Авито «По делу» поделились ключевыми цифрами

14 октября на площадке МТС Live Холл в Екатеринбурге состоялась вторая масштабная бизнес-конференция для продавцов «По делу». Число онлайн-участников мероприятия превысило 400 000 человек, что в два раза больше, чем в прошлом году.

«По данным на июнь 2025 года, на Авито зарегистрировано 1,2 млн МСП, что составляет около 19% от общего числа малых и средних предприятий в стране. Более 40% продавцов Авито работают омниканально. При этом активно развивается региональное предпринимательство. Так, самые быстрорастущие сейчас регионы — Чечня, Чукотский АО, Алтай, Магаданская область и Камчатский край», — поделился спикер конференции Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товаров.

Спикерами мероприятия выступили топ-менеджеры и руководители профильных направлений Авито, а также приглашенные отраслевые специалисты, которые обсудили вопросы кибербезопасности, взаимодействия продавца и покупателя, актуальные способы продвижения и многое другое.