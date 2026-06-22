В Москве состоится Национальный форум «Дело спецтехники» НАДДиПС

Форум объединит три направления: выставку, деловую программу и отраслевую премию более чем в 10 номинациях

С 29 сентября по 1 октября 2026 года в Москве состоится Национальный форум «Дело спецтехники» НАДДиПС. В нем поучаствуют производители, дилеры, дистрибьюторы, представители регуляторов, сервисные компании, поставщики технологий, лизинговые организации и другие участники рынка.

Организатор форума — Национальная ассоциация дилеров, дистрибьюторов и производителей спецтехники (НАДДиПС), которая объединяет 51 компанию отрасли. Стратегическим партнером мероприятия выступает «Авито Спецтехника».

«Рынок спецтехники переживает глубокую трансформацию. Меняются модели продаж, растет роль цифровых каналов, повышаются требования к прозрачности сделок и эффективности управления техникой. «Авито Спецтехника» ежедневно видит эти изменения через данные о спросе, предложении и поведении участников рынка. Мы убеждены, что благодаря объединению экспертизы, открытой профессиональной дискуссии и сотрудничеству всех участников рынка можно обеспечить его устойчивое развитие и создать новые возможности для роста бизнеса, — прокомментировал Максим Мажуга, директор направления «Спецтехника» в «Авито».

Форум объединит три ключевых направления:

Выставка спецтехники — 20 000 кв.м экспозиции, 18 тематических разделов выставки, включая площадку для заключения контрактов, более 50 участников и свыше 30 брендов техники.

Деловая программа с участием более 100 спикеров, более 10 000 слушателей, свыше 30 компаний-участников, 20 сессий и 11 мероприятий.

Премия «Дело спецтехники 2026» — закрытое мероприятие для первых лиц компаний отрасли, включающее более десятка номинаций.

В рамках деловой программы участники рынка обсудят, какие перспективы ожидают отрасль, какие механизмы позволят адаптироваться к новой реальности. В центре обсуждения — локализация производства, цифровизация и новые технологии, вопросы эксплуатации и сервисного обслуживания техники, управление парком, нормативное регулирование, кадровый потенциал и развитие профессионального сообщества.