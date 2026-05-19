Вдохновение на троих: как в усадьбе Сапугольцева прошел «Казанский салон акварели»

С 15 по 17 мая галерея «ОКНО» в усадьбе Сапугольцева стала точкой притяжения для художников и ценителей акварельной техники со всей России. Три дня, больше 200 гостей на открытии, десятки созданных этюдов и магия водяных красок — таким запомнится это событие

15 мая «Казанский салон акварели» распахнул свои двери традиционным вернисажем. Гостей — художников, коллекционеров и просто поклонников светлой живописи — встречали в живописном дворике усадьбы. Легкий фуршет, изысканные закуски и живая фортепианная музыка сразу задали камерную, но торжественную атмосферу.

Церемонию открытия провела хозяйка галереи «ОКНО» Диляра Байчурина, а главное слово взяла идейный вдохновитель салона — художник Диана Ахметзянова (Казань). Именно она собрала на одной сцене художниц мирового уровня: Анну Иванову (Казань), Викторию Пичугину (Москва), Ирину Кукрусову (Калининград) и Александру Каманцеву (Самара).

Профессиональное жюри выбрало две лучшие работы, призы от компании-партнера Roubloff получили:

«Утро» Андрея Федосеева (Москва),

«На Капше» Максима Харламова (Санкт-Петербург).

16 и 17 мая программа стала еще насыщеннее. Городской пленэр — художники-акварелисты вышли в исторический центр и запечатлели Казань с неожиданных ракурсов в рамках мастер-классов:

Анна Иванова раскрыла секреты многослойной акварели,

Виктория Пичугина показала, как управлять «мокрым по мокрому»,

Ирина Кукрусова погрузила в мягкость и пушистость акварели,

Александра Каманцева удивила сложными цветовыми сочетаниями,

Диана Ахметзянова обучила смелым акварельным заливкам.

Каждый желающий мог не только посмотреть, но и написать шедевр — под чутким руководством мастеров.

Важной частью программы стала экскурсия по Усадьбе Сапугольцева: участники узнали историю старинного здания, архитектурные детали, окунулись в атмосферу старой Казани.



«Казанский салон акварели» завершился в уютном дворике усадьбы за бокалами игристого, разговорами об искусстве, обменом контактами и планами на новые проекты, потому что именно для живого общения единомышленников рождаются такие салоны.

