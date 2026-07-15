Россия и Китай обсудят единые стандарты судебной экспертизы на форуме в Казани

Цель — создать прозрачную правовую среду для трансграничных проектов и укрепить доверие инвесторов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани с 16 по 19 августа 2026 года пройдет IV Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». В его рамках состоится панельная сессия «Правовой мост», посвященная гармонизации стандартов судебной экспертизы двух стран.

— Практическим итогом сессии должна стать разработка дорожной карты по сближению и взаимному признанию методических стандартов судебной экспертизы двух стран, — сообщает пресс-служба форума.

Участники обсудят сближение методических подходов к судебной экспертизе, которые играют ключевую роль при разрешении коммерческих, финансовых и технических споров. В дискуссии примут участие представители Минюста России, ведущие юристы, судебные эксперты и ученые из обеих стран. Итогом должно стать создание постоянно действующего консорциума.

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин подчеркнул, что унификация стандартов создаст справедливые условия для бизнеса.

— Гармонизированные стандарты экспертизы гарантируют инвесторам из обеих стран равную, прозрачную и прогнозируемую защиту их интересов в суде, — отметила гендиректор «Экспертного совета» Оксана Волошина.

Ранее сообщалось, что по итогам января — мая 2026 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 22,9% и достиг 109,5 млрд долларов.

Вадим Вахрушев