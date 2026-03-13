12 марта в Казани состоялась конференция «Логистика Будущего»

12 марта 2026 года в Казани прошла традиционная международная кейс-конференция «Логистика Будущего», где девелоперы, логистические операторы и технологические компании обсудили ключевые тренды развития складского рынка Татарстана: автоматизацию, роботизацию, WMS и новые индустриальные парки

Фото: предоставлено пресс-службой конференции «Логистика будущего»

Елена Стрюкова из Perfect RED представила обзор рынка складской недвижимости Татарстана и презентовала новый складской комплекс в Кощаково под Казанью, отметив растущий спрос на современные складские площади в регионе. А Роман Чюкреев из R1 Development презентовал Индустриальный парк «Дружба», рассказал о потенциале формата Light Industrial для региональных рынков.

Николай Чапаев из Ateyco показал, как создание единого цифрового контура управления складом помогает защищать процессы и обеспечивать бесперебойную работу логистических операций.

Кирилл Цидов из HTЛC поделился опытом внедрения роботизации на складах — от пилотных тестов до масштабирования решений. Дмитрий Абдрахманов из SCANCODE разобрал тему глобальной маркировки товаров и рассказал, какое оборудование необходимо компаниям для работы с новыми требованиями.

Владимир Лыков из EME представил концепцию WMS пятого поколения, где управление складом строится через бизнес-процессы для достижения максимальной производительности. А Олег Розанов из Ronavi Robotics рассказал, какие факторы компании должны учитывать до подписания контрактов на роботизацию складов и производств.

Александр Дзвонковский из «Почты России» объяснил роль единого оператора в создании бесшовной логистической инфраструктуры. А Дмитрий Кузнецов из ООО «Азъ-группа» поделился практическим опытом технологического развития складов и внедрения WMS-систем. Модератором конференции выступил Сергей Деев, DSM-Logistics.

Кульминацией деловой программы стала дискуссия «Складские титаны Татарстана: борьба за лидерство», где эксперты Константин Антонов (ЛК «ДорХан Девелопмент — Казань»), Роман Чюкреев (R1 Development) обсудили, сколько складских площадей действительно нужно региону и какие локации станут ключевыми логистическими хабами.

Завершением программы стала экскурсия в Индустриальный парк «Дружба» в Казани — один из крупнейших проектов индустриальной инфраструктуры региона с общей площадью комплекса 165 000 кв. м.