В Казани обсудят креативную экономику и роль контента в образовании
Лекции пройдут в рамках V Казанского глобального молодежного саммита
На V Казанском глобальном молодежном саммите 29 августа в Центре уникального мастерства пройдут две открытые дискуссии о креативных индустриях в рамках платформы «Городские модераторы».
«Контент как новая образовательная система»
На сессии обсудят, как контент стал альтернативной образовательной системой: кто сегодня учит, почему этому доверяют люди и как меняется роль образовательных учреждений и платформ. Предварительно необходима регистрация по ссылке.
Участниками дискуссии станут:
- Алена Повышева, капитан команды знатоков «Что? Где? Когда?», телеведущая, куратор Co:Create HUB бренда Befree;
- Тимирхан Алишев, проректор по внешним связям Казанского (Приволжского) федерального университета;
- Юсеф Эль-Амрани, профессор английского языка, основатель социокультурного центра Лерхунди-Мартиль, инфлюенсер (1,5 млн+ подписчиков) из Марокко;
- Руслан Бикуев, член Общественной палаты РТ, руководитель научно-поисковых краеведческих программ в Международной Гуманитарной академии «Европа-Азия» при Институте культуры и мира (ЮНЕСКО), автор блога «Историческая Казань».
Модератор: Нияз Хайруллин, ведущий менеджер креативных проектов ФК «Рубин»
Где: Казань, галерея ЦУМ.
Когда: 29 августа, 15:30.
«Креативная экономика без иллюзий: как идеи превращаются в рынок»
Дискуссия будет посвящена тому, где и как формируются компетенции в креативной экономике: через образование, практику, медиа и предпринимательский опыт. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
Участие в обсуждении примут:
- Евгения Аверьянова, предприниматель, инфлюенсер (500 тысяч+ подписчиков);
- Надир Нахди, инфлюенсер (290 тысяч+ подписчиков);
- Регина Фасхеева, основательница SMM-агентства Fragency;
- Тимур Исмаев, режиссер и сооснователь креативного агентства и продакшена «Громкие рыбы».
Модератор: Нияз Хайруллин, ведущий менеджер креативных проектов ФК «Рубин».
Где: Казань, галерея ЦУМ.
Когда: 29 августа, 17:00.
V Казанский глобальный молодежный саммит пройдет в Татарстане с 26 по 30 августа. Основной темой станет «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития». Участниками станут около 250 делегатов из 40 стран.
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