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В Казани обсудят креативную экономику и роль контента в образовании

15:27, 19.08.2026

Лекции пройдут в рамках V Казанского глобального молодежного саммита

В Казани обсудят креативную экономику и роль контента в образовании
Фото: Динар Фатыхов

На V Казанском глобальном молодежном саммите 29 августа в Центре уникального мастерства пройдут две открытые дискуссии о креативных индустриях в рамках платформы «Городские модераторы».

«Контент как новая образовательная система»

На сессии обсудят, как контент стал альтернативной образовательной системой: кто сегодня учит, почему этому доверяют люди и как меняется роль образовательных учреждений и платформ. Предварительно необходима регистрация по ссылке.

Участниками дискуссии станут:

  • Алена Повышева, капитан команды знатоков «Что? Где? Когда?», телеведущая, куратор Co:Create HUB бренда Befree;
  • Тимирхан Алишев, проректор по внешним связям Казанского (Приволжского) федерального университета;
  • Юсеф Эль-Амрани, профессор английского языка, основатель социокультурного центра Лерхунди-Мартиль, инфлюенсер (1,5 млн+ подписчиков) из Марокко;
  • Руслан Бикуев, член Общественной палаты РТ, руководитель научно-поисковых краеведческих программ в Международной Гуманитарной академии «Европа-Азия» при Институте культуры и мира (ЮНЕСКО), автор блога «Историческая Казань».

Модератор: Нияз Хайруллин, ведущий менеджер креативных проектов ФК «Рубин»

Где: Казань, галерея ЦУМ.
Когда: 29 августа, 15:30.

«Креативная экономика без иллюзий: как идеи превращаются в рынок»

Дискуссия будет посвящена тому, где и как формируются компетенции в креативной экономике: через образование, практику, медиа и предпринимательский опыт. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Участие в обсуждении примут:

  • Евгения Аверьянова, предприниматель, инфлюенсер (500 тысяч+ подписчиков);
  • Надир Нахди, инфлюенсер (290 тысяч+ подписчиков);
  • Регина Фасхеева, основательница SMM-агентства Fragency;
  • Тимур Исмаев, режиссер и сооснователь креативного агентства и продакшена «Громкие рыбы».

Модератор: Нияз Хайруллин, ведущий менеджер креативных проектов ФК «Рубин».

Где: Казань, галерея ЦУМ.
Когда: 29 августа, 17:00.

V Казанский глобальный молодежный саммит пройдет в Татарстане с 26 по 30 августа. Основной темой станет «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития». Участниками станут около 250 делегатов из 40 стран.

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