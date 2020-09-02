Каравай для президента, успехи отрасли и «красная черта» — в Татарстане открылся нефтегазохимический форум

Фото: Роман Хасаев

Форум после пандемии

Сегодня стартовал ежегодный Татарстанский нефтегазохимический форум — он впервые проходит в выставочном центре Kazan Expo и в этом году приурочен к 100-летию ТАССР. Открыл мероприятие президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в церемонии открытия приняли участие замминистра энергетики России Антон Инюцын, президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль и заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

— Все мы соскучились по таким форумам, — приветствовал Рустам Минниханов участников мероприятия.

Он отметил, что не все партнеры смогли приехать из-за пандемии. Глава республики подчеркнул важность форума и напомнил, что в мероприятии приняли участие 18 регионов, подготовивших более 100 экспозиций.

Глава республики подчеркнул важность форума и напомнил, что в мероприятии приняли участие 18 регионов

— Я уверен, что этот форум востребован и нужен. Но наша работа будет идти и в системе онлайн. Берегите себя. Коронавирус никуда не ушел, — предостерег Минниханов.

На выставку привезли лучшие решения для эффективной и безопасной работы нефтегазохимического комплекса. Выставка продлится до 4 сентября. Организаторами выступают аппарат президента Татарстана, Министерство промышленности и торговли республики и ОАО «Казанская ярмарка».

Достижения отрасли

В рамках открытия глава Атнинского района Габдулахат Хакимов вручил президенту республики Рустаму Минниханову свежеиспеченный каравай из зерна урожая 2020 года. Минниханов поблагодарил за труд и обратил внимание, что 2020 год радует урожаем. Фотографией с караваем президент республики поделился в своем Instagram. Президент Татарстана также выразил благодарность нефтяникам, поддерживающим сельчан, предоставляя на льготных условиях горюче-смазочные материалы.

В рамках открытия глава Атнинского района Габдулахат Хакимов вручил президенту республики Рустаму Минниханову свежеиспеченный каравай из зерна урожая 2020 года

Кроме того, Минниханов ознакомился с экспозициями 27-й специализированной выставки «Нефть. Газ. Нефтехимия». Главу региона ознакомили с достижениями в сфере нефтегазохимии предприятий РТ.

Всего в выставках принимают участие более 100 компаний, в том числе 60 предприятий Татарстана. Представлена там и зарубежная продукция таких стран, как Германия, Италия, Турция, Швеция, Япония и Белоруссия. Среди участников — группа компаний «ТАИФ», ПАО «Татнефть», ООО «ТаграС-Холдинг», ОАО «Казанькомпрессормаш», ООО «Иокогава Электрик СНГ», ООО ВЭЛАН, ООО ПРИВОДЫ АУМА, Технополис «Химград», ООО «Завод ГОРЭЛТЕХ» и другие.

Главу региона ознакомили с достижениями в сфере нефтегазохимии предприятий РТ. Фото Романа Хасаева

Успехи татарстанских нефтяников

Также Рустам Минниханов принял участие в международной конференции геологов-нефтяников. На мероприятии обсудили новую парадигму развития нефтегазовой геологии.

Минниханов обратил внимание, с каждым годом поиск и разработка нефтяных месторождений становятся труднее: растет себестоимость добычи, сокращается количество новых месторождений, компании приступают к разработке трудноизвлекаемых запасов.

Президент добавил, что развитие сырьевой базы — одно из приоритетных направлений научных исследований не только для российской, но и для всей мировой нефтегазовой промышленности.

— За 14 лет разработки залежей сверхвязкой нефти (СВН) на основе собственных технологий добыто более 10 млн тонн. Достигнутый уровень ежегодной добычи позволит компании уже в 2023 году отметить добычу 20-миллионной тонны сверхвязкой нефти, — отметил Минниханов успехи татарстанских нефтедобытчиков.

В заключение президент Татарстана пожелал участникам конференции новых перспектив и открытия новых месторождений.

Геннадий Шмаль призывал ослабить «налоговую удавку»

«Красная черта» и «налоговая удавка»

По пессимистичному сценарию, к 2023 году нефтяная промышленность может подойти к «красной черте», с которой начинается снижение добычи, предрекал сегодня гендиректор ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» Игорь Шпуров на пленарном заседании нефтегазохимического форума, посвященного развитию сырьевой базы. Он представил итоги инвентаризация запасов нефти в стране, которая была проведена по поручению правительства РФ по двум сценарным условиям.

— Чтобы к 2040 году обеспечить стабильную добычу нефти в 520 млн тонн, нужно уже сейчас работать над новыми технологиями, — убеждал он коллег-нефтяников, приводя прогнозы развития отрасли.

В ответ президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль призывал ослабить «налоговую удавку». В рамках поручения президента России Владимира Путина и правительства РФ в прошлом году началась инвентаризация запасов нефти по 609 месторождениям с суммарными извлекаемыми запасами в 17,2 млрд тонн. Из них рентабельно извлекаемыми признаны около 64%, или 18,6 млрд тонн.

Инвентаризация показала, что на показатели рентабельности запасов существенное влияние оказывают макроэкономические условия, в первую очередь конъюнктура цен на нефть. Поэтому оценка рентабельности запасов проходила по двум вариантам: при цене нефти 65 долларов за баррель — как оптимистичный, и по цене 40 долларов — как пессимистичный.

— 64%, или 18,6 млрд тонн, от текущих технологически извлекаемых запасов нефти признаны рентабельными по оптимистичному варианту и 10 млрд тонн — по пессимистичному, — сообщил Шмаль.

Алексей Песошин обратил внимание, что строительная отрасль обладает значительным потенциалом потребления нефтехимической продукции. Фото tatarstan.ru

Потенциал строительной и дорожной отраслей

На круглом столе, который проходил в рамках форума, обсудили расширение использования республиканской нефтехимической продукции в строительстве. Премьер-министр РТ Алексей Песошин обратил внимание, что строительная отрасль обладает значительным потенциалом потребления нефтехимической продукции.

— Современные конструкционные, теплоизоляционные материалы, трубы, окна из пластиков, лакокрасочные материалы — все это повышает уровень качества строительства жилья, объектов социально-культурного назначения, промышленных предприятий, — заметил он.

Песошин добавил, что в Татарстане ежегодно запускаются производства различной строительной продукции, обеспеченные химическим и нефтехимическим республиканским сырьем.

Премьер-министр принял участие в другом круглом столе, где обсудил вопросы расширения использования нефтехимической продукции в дорожном строительстве. Песошин отметил, что в Татарстане предприятия, выпускающие продукцию, используемую в строительстве дорог, обеспечиваются необходимым сырьем от республиканских производителей нефтехимической продукции. В частности, при возведении Большого Казанского кольца использовались материалы химической компании Sika.

Глава правительства Татарстана также отметил, что одна из главных задач республики — улучшение качества дорог, увеличение межремонтных сроков службы дорожного покрытия и прилегающей инфраструктуры.

Также на полях форума в Казани происходит заключение различных договоров. Фото Романа Хасаева

Сделка на 12 млрд рублей

Также на полях форума в Казани происходит заключение различных договоров. Сегодня было подписано соглашение между Минпромторгом Татарстана и кемеровским предприятием «Азот» миллиардера Романа Троценко. Стороны договорились о взаимодействии в области развития производства удобрений в республике. В церемонии подписания приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра энергетики России Антон Инюцын.

Согласно документу, «Азот» обязуется развивать производство удобрений в республике. Республиканские власти же будут содействовать компании в инвестпроектах и включать ее в программы поддержки химической промышленности.

Ранее уже сообщалось, что «Азот» и Минпромторг РТ заключат это соглашение на нефтегазохимическом форуме в Казани. Заместитель министра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев рассказывал, что это рамочное соглашение между властями и новым инвестором. АО «Азот» планирует вложить более 12 млрд рублей в развитие производства новых химических продуктов АО «Аммоний».

1 / 62 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Тимур Рахматуллин