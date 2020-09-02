«Казаньоргсинтез» повысил энергоэффективность и снизил воздействие на окружающую среду

Фото: Роман Хасаев

Одно из крупнейших химических предприятий России — «Казаньоргсинтез» (входит в группу ТАИФ) сегодня было отмечено на Татарстанском нефтегазохимическом форуме в номинации «Обеспечение снижения энергоемкости производств продукции и достижение высоких показателей энергоэффективности среди предприятий химии и нефтехимии» конкурса «Энергоэффективное оборудование и технологии».



На своем стенде предприятие представило результаты одного из этапов модернизации этиленового комплекса. В ходе осмотра выставки итоги реализации проекта президенту Татарстана Рустаму Минниханову и заместителю министра энергетики РФ Антону Инюцыну презентовал генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов.

Проект позволил повысить эффективность работы всего этиленового комплекса как за счет увеличения производства этилена, так и за счет роста количественных показателей вырабатываемого пара.

— Проект энергоэффективен, обладает высокой селективностью. И выход этилена с его реализацией значительно вырос. В то же время вырабатывается больше энергии: мы получаем на 40 тонн в час больше пара среднего давления, который идет на потребление нашими производствами. За счет этого мы достигли определенной экономии. Так, в прошлом году экономия составила около 200 млн рублей: 150 млн — за счет экономии пара, остальное — за счет снижения потребления электроэнергии, — пояснил президенту Татарстана и сопровождающим его лицам Фарид Минигулов.

При этом «Казаньоргсинтезу» удалось добиться повышения уровня безопасности производства. Технологический процесс был полностью автоматизирован, налажен дистанционный контроль и управление. Также было существенно снижено воздействие на окружающую среду. На одном из участков уменьшение выбросов оказалось четырехкратным (284 тонны против 1 176 тонн в год). Контроль выброса дымовых газов осуществляется поточным анализатором Emerson.



Татарстанский нефтегазохимический форум проходит со 2 по 4 сентября 2020 года в Казани. В этом году мероприятие приурочено к 100-летию образования Татарской АССР. Татарстанский нефтегазохимический форум впервые организован на территории МВЦ «Казань Экспо». В рамках форума проходят 27-я Международная специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия», 10-я специализированная выставка «GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка. Геодезия. Картография», 6-я специализированная выставка — региональный проект «Интерпластика Meeting Point Казань». В выставках принимает участие более 100 компаний. В мероприятиях деловой программы представлена Россия, Азербайджан, Германия, Казахстан, Канада, США, Швейцария, Финляндия, Япония. Особое внимание на форуме в этом году будет уделено направлению «Экология».